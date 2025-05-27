Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня або вийти з переговорів щодо України, - WSJ
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки дедалі більше незадоволений російськими атаками на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.
За словами одного зі співрозмовників видання, обмеження, якщо їх буде запроваджено, не включатимуть нові банківські санкції, однак обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера Володимира Путіна, щоб змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема й згоду на 30-денне припинення вогню, яке Росія послідовно відкидає.
У неділю Трамп говорив, що розглядає можливість введення санкцій після масованого удару по Україні минулими вихідними. Пізніше він знову піддав Путіна різкій критиці, заявивши, що, на його думку, він "зовсім збожеволів".
WSJ пише з посиланням на свої джерела, що Трамп втомився від спроб мирного врегулювання і розглядає можливість відмовитися від них, якщо його зусилля не спрацюють. Водночас поки не зрозуміло, що станеться, якщо США вийдуть із переговорного процесу, і чи буде Трамп продовжувати військову підтримку Києва, пише видання.
"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче бачити мирну угоду, досягнуту шляхом переговорів", - ідеться в заяві прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт для WSJ.
Про можливий вихід Вашингтона з переговорів писала і New York Times, проте джерела видання зазначали, що Трамп дав зрозуміти європейським лідерам, що не має наміру посилювати санкційний тиск на Москву.
Протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску дорікнути Путіну за відмову погодитися на припинення вогню, яке підтримувала Україна.
Але, за словами джерел WSJ, на мислення Трампа вплинули три ключові думки.
По-перше, це його неприязнь до президента України Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, "заохочує до подальшого конфлікту", наполягаючи на санкціях, хоча Зеленський погодився на припинення вогню.
По-друге, на думку Трампа, додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але ускладнять зусилля з відновлення американо-російських економічних зав’язків.
По-третє, Трамп вважав, що знає Путіна, і що російський лідер припинить війну як особисту послугу. Проте небажання Путіна поступитися зіпсувало думку Трампа про свого російського візаві, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трумп - це вам не гуй собачий!
Спочатку, як завжди, подзвонить х.йлу, отримає "дружніх" люлей а потім "запровадилка" в рудого брехуна знов впаде.
на старості такі просто зіскакують з розуму
хвороби старості у очільників держав -
це горе для всього світу, а не тільки для
окремих країн.
старі пердуни мають сидіти собі тихенько
і пукати десь на заслуженому відпочинку.
- на США
- на ЮЕСЕЙ
- на військових чи мирних
він чисто сам збагачується за рахунок того що трясе фондовий ринок - от США уже втратило пару тріліонів але він здобув 500 млн - йому зашибісь а на все інше йому класти
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/pfbid02mCWckHCYht1z7SQhdWp6njsG2xX5WXY3H3wq9RiiNfMj2VcXhS6rmeLKnST2ypbEl?__cft__[0]=AZUHuXje7I7E-juBGm-FmCh6kfScCBUNdFvyK6JeVRwJcZpBIb7lkGmtblu2yNQmqk_Z2cbRyExfnBft_39_xs_YTfJ2b57OH3-x6E4hMj-******************************************************************************************-N0qtdRY7n7J_RyzU00NVeQq8uZr0TwrDXN8PB-FA&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
https://www.facebook.com/#
Сьогдні всі укр змі обговорюють, чи наважиться Трамп після 3 денних жорстких ракетно- дронових атак таки ввести нові санкції проти рф.
Є багато негативних оцінок. І є за що.
Але Трамп - американський президент.
А я би хотів знати, чому на 4 році війни рос нафта без жодних санкцій постачається в Угорщину та Словаччину? Чому рф щодня отримує на цьому 21 млн дол??
Без вирішення цього питання вимоги вводити санкції іншим виглядають блюзнірськи.
Так само критично оцінюють наші змі заяви лідерів ЄС про надання нам далекобійних ракет.
Теж погоджуюся.
Але хотів би нагадати, що ще в листопаді 2024 Зеленський заявив, що ми маємо 100 наших далекобійних ракет, а в 2025 буде зроблено ще 3000. Пройшло 5 місяців 2025. Де 1250 українських ракет?
Сьогодні в тиші пройшов бюджетний комітет ВР, який відхилив усі поправки Євросолідарності про перенаправлення 2 млрд дол, що лежать в Енергоатомі на потреби ЗСУ.
2 млрд дол - це 1,5 млн дронів з оптиковолокном і 100 тис окопних 9- канальних ребів. Цим можна вбити усіх росіян, які підійдуть ближче 20 км до наших окопів. І захистити наших бійців в окопах та на транспорті.
Ні, слуги вирішили, що це не важливо. Важлива чергова афера по закупівлі реактора з відкатом.
************************
У свій час президент Кеннеді сказав: не питай, що твоя країна зробила для тебе. Спитай, що ти зробив для неї.
Перефразую: не питай американського президента, що він зробив для України. Спитай у свого президента, чи він зробив усе.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2903249799874176&set=a.139021569630360&__cft__[0]=AZUHuXje7I7E-juBGm-FmCh6kfScCBUNdFvyK6JeVRwJcZpBIb7lkGmtblu2yNQmqk_Z2cbRyExfnBft_39_xs_YTfJ2b57OH3-x6E4hMj-******************************************************************************************-N0qtdRY7n7J_RyzU00NVeQq8uZr0TwrDXN8PB-FA&__tn__=EH-R
Президент США відклав вирішення питання щодо підсилення далекобійних можливостей України на строк до наступного понеділка. Причиною тому став лист від путіна який його адміністрація отримала вчора ввечері по київському часу.
Як нам повідомили, у ньому путін просить "не здійснювати кроків які можуть призвести до погіршення відносин між двома великими державами", а саме - не вводити санкції проти рф доти, доки "триває діалог який тільки розпочався, проте вже наближає нас до миру". путін повідомляє, що він особисто робить "жест доброї волі" та припиняє практику масованих ударів по Україні доти, доки "київський режим не вчинить черговий обстріл території рф, чи не відмовиться від конструктивного діалогу".
путін просить відкликати дозвіл на удари по території рф західною далекобійною зброєю який було надано вчора США, ВБ, Німеччиною та Францією - "Це знову знову заводить у глухий кут можливе дипломатичне розв'язання ключових питань "Української кризи".
путін вчергове просить Трампа "Дати час щоби ми з Україною знайшли шляхи подолання наявних розбіжностей у ході двостороннього діалогу".
путін "буде радий" знову прийняти у москві Спецпризначенця Уіткоффа та розтлумачити йому ключові пропозицій путіна у "Меморандумі"який "майже готовий", та у ході діалогу "шукати шляхи до подолання наявних розбіжностей".
Про відповідь Президента США доки ще невідомо нічого, проте НЕ прийняття, тобто відкладення прийняття рішення щодо далекобійної зброї Трампом дозволяє мені зробити деякі висновки.
1. Президент США не збирається вводити "вбивчі санкції" проти рф - він вже доручив міністрам торгівля та фінансів США "підготуватися до м'якого варіанту підсилення санкційного тиску на рф".
2. Президент США збирається, у випадку якщо на нього будуть давити Конгрес, "різати щуру хвіст по шматочках", тобто робити обмежені та слабкі кроки як у посиленні санкційного тиску на рф, так і у продажі Україні (Європі для України) зброї.
3. Президент США знову розповість світу, що "френд вова" дослухався до його прохань, припинив масовані бомбардування тому, що поважає його, неповторного та геніального, а тому "давайте домовлятися і надалі".
Звісно, що можливий варіант того, що Конгрес, Сенат, та Європейські лідери таки "доламають" спротив Трампа і той, "неохоче, але по примусу", як робив це у першу свою канденцію, дасть добро на введення "повномасштабних" санкцій проти рф, але я на такий розвиток подій не дам і двадцяти відсотків.
До осені путін буде тягнути час за будь яку ціну і у цьому Трамп, як зможе, йому допоможе. Радіємо маленькій паузі у великих обстрілах та розуміємо, що вони можуть поновитися будь якого дня - все буде залежати від відповіді Трампа путіну.. І також пам'ятаємо, що кожний день паузи - накопичення запасів "шахедів", а потім ті запаси перетворюються на 300 атакуючих нас БПЛА щоночі замість 120ти як зазвичай.
Чекаємо на розвиток подій. Не мріємо про нездійснене. Зберігаємо спокій. Допомагаємо війську останнім. Про всі новини які нам дадуть буду повідомляти якомога швидко. Гарного дня.