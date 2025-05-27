Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня або вийти з переговорів щодо України, - WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки дедалі більше незадоволений російськими атаками на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, обмеження, якщо їх буде запроваджено, не включатимуть нові банківські санкції, однак обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера Володимира Путіна, щоб змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема й згоду на 30-денне припинення вогню, яке Росія послідовно відкидає.

У неділю Трамп говорив, що розглядає можливість введення санкцій після масованого удару по Україні минулими вихідними. Пізніше він знову піддав Путіна різкій критиці, заявивши, що, на його думку, він "зовсім збожеволів".

WSJ пише з посиланням на свої джерела, що Трамп втомився від спроб мирного врегулювання і розглядає можливість відмовитися від них, якщо його зусилля не спрацюють. Водночас поки не зрозуміло, що станеться, якщо США вийдуть із переговорного процесу, і чи буде Трамп продовжувати військову підтримку Києва, пише видання.

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче бачити мирну угоду, досягнуту шляхом переговорів", - ідеться в заяві прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт для WSJ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США наполягає на запровадженні санкцій проти союзників РФ, - The Telegraph

Про можливий вихід Вашингтона з переговорів писала і New York Times, проте джерела видання зазначали, що Трамп дав зрозуміти європейським лідерам, що не має наміру посилювати санкційний тиск на Москву.

Протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску дорікнути Путіну за відмову погодитися на припинення вогню, яке підтримувала Україна.

Але, за словами джерел WSJ, на мислення Трампа вплинули три ключові думки.

По-перше, це його неприязнь до президента України Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, "заохочує до подальшого конфлікту", наполягаючи на санкціях, хоча Зеленський погодився на припинення вогню.

По-друге, на думку Трампа, додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але ускладнять зусилля з відновлення американо-російських економічних зав’язків.

По-третє, Трамп вважав, що знає Путіна, і що російський лідер припинить війну як особисту послугу. Проте небажання Путіна поступитися зіпсувало думку Трампа про свого російського візаві, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Орпо сподівається, що Трамп починає розуміти, що Путін не хоче миру