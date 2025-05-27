Трамп может ввести санкции против России на этой неделе или выйти из переговоров относительно Украины, - WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку все больше недоволен российскими атаками на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, ограничения, если они будут введены, не будут включать новые банковские санкции, однако обсуждаются другие варианты давления на российского лидера Владимира Путина, чтобы заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе и согласие на 30-дневное прекращение огня, которое Россия последовательно отвергает.

В воскресенье Трамп говорил, что рассматривает возможность введения санкций после массированного удара по Украине в минувшие выходные. Позже он снова подверг Путина резкой критике, заявив, что, по его мнению, он "совсем сошел с ума".

WSJ пишет со ссылкой на свои источники, что Трамп устал от попыток мирного урегулирования и рассматривает возможность отказаться от них, если его усилия не сработают. В то же время пока не понятно, что произойдет, если США выйдут из переговорного процесса, и будет ли Трамп продолжать военную поддержку Киева, пишет издание.

"Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт для WSJ.

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О возможном выходе Вашингтона из переговоров писала и New York Times, однако источники издания отмечали, что Трамп дал понять европейским лидерам, что не намерен усиливать санкционное давление на Москву.

В течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению упрекнуть Путина за отказ согласиться на прекращение огня, которое поддерживала Украина.

Но, по словам источников WSJ, на мышление Трампа повлияли три ключевые мысли.

Во-первых, это его неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, "поощряет дальнейший конфликт", настаивая на санкциях, хотя Зеленский согласился на прекращение огня.

Во-вторых, по мнению Трампа, дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но усложнят усилия по восстановлению американо-российских экономических связей.

В-третьих, Трамп считал, что знает Путина, и что российский лидер прекратит войну в качестве личной услуги. Однако нежелание Путина уступить испортило мнение Трампа о своем российском визави, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня.

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