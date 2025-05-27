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Новости Санкции США против России
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Трамп может ввести санкции против России на этой неделе или выйти из переговоров относительно Украины, - WSJ

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку все больше недоволен российскими атаками на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, ограничения, если они будут введены, не будут включать новые банковские санкции, однако обсуждаются другие варианты давления на российского лидера Владимира Путина, чтобы заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе и согласие на 30-дневное прекращение огня, которое Россия последовательно отвергает.

В воскресенье Трамп говорил, что рассматривает возможность введения санкций после массированного удара по Украине в минувшие выходные. Позже он снова подверг Путина резкой критике, заявив, что, по его мнению, он "совсем сошел с ума".

WSJ пишет со ссылкой на свои источники, что Трамп устал от попыток мирного урегулирования и рассматривает возможность отказаться от них, если его усилия не сработают. В то же время пока не понятно, что произойдет, если США выйдут из переговорного процесса, и будет ли Трамп продолжать военную поддержку Киева, пишет издание.

"Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт для WSJ.

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О возможном выходе Вашингтона из переговоров писала и New York Times, однако источники издания отмечали, что Трамп дал понять европейским лидерам, что не намерен усиливать санкционное давление на Москву.

В течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению упрекнуть Путина за отказ согласиться на прекращение огня, которое поддерживала Украина.

Но, по словам источников WSJ, на мышление Трампа повлияли три ключевые мысли.

Во-первых, это его неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, "поощряет дальнейший конфликт", настаивая на санкциях, хотя Зеленский согласился на прекращение огня.

Во-вторых, по мнению Трампа, дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но усложнят усилия по восстановлению американо-российских экономических связей.

В-третьих, Трамп считал, что знает Путина, и что российский лидер прекратит войну в качестве личной услуги. Однако нежелание Путина уступить испортило мнение Трампа о своем российском визави, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня.

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Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) санкции (11422) Трамп Дональд (5580)


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https://www.facebook.com/#



Сьогдні всі укр змі обговорюють, чи наважиться Трамп після 3 денних жорстких ракетно- дронових атак таки ввести нові санкції проти рф.

Є багато негативних оцінок. І є за що.

Але Трамп - американський президент.

А я би хотів знати, чому на 4 році війни рос нафта без жодних санкцій постачається в Угорщину та Словаччину? Чому рф щодня отримує на цьому 21 млн дол??

Без вирішення цього питання вимоги вводити санкції іншим виглядають блюзнірськи.

Так само критично оцінюють наші змі заяви лідерів ЄС про надання нам далекобійних ракет.

Теж погоджуюся.

Але хотів би нагадати, що ще в листопаді 2024 Зеленський заявив, що ми маємо 100 наших далекобійних ракет, а в 2025 буде зроблено ще 3000. Пройшло 5 місяців 2025. Де 1250 українських ракет?

Сьогодні в тиші пройшов бюджетний комітет ВР, який відхилив усі поправки Євросолідарності про перенаправлення 2 млрд дол, що лежать в Енергоатомі на потреби ЗСУ.

2 млрд дол - це 1,5 млн дронів з оптиковолокном і 100 тис окопних 9- канальних ребів. Цим можна вбити усіх росіян, які підійдуть ближче 20 км до наших окопів. І захистити наших бійців в окопах та на транспорті.

Ні, слуги вирішили, що це не важливо. Важлива чергова афера по закупівлі реактора з відкатом.

************************

У свій час президент Кеннеді сказав: не питай, що твоя країна зробила для тебе. Спитай, що ти зробив для неї.

Перефразую: не питай американського президента, що він зробив для України. Спитай у свого президента, чи він зробив усе.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2903249799874176&set=a.139021569630360&__cft__[0]=AZUHuXje7I7E-juBGm-FmCh6kfScCBUNdFvyK6JeVRwJcZpBIb7lkGmtblu2yNQmqk_Z2cbRyExfnBft_39_xs_YTfJ2b57OH3-x6E4hMj-******************************************************************************************-N0qtdRY7n7J_RyzU00NVeQq8uZr0TwrDXN8PB-FA&__tn__=EH-R



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27.05.2025 07:11
+8
Ти обережніше з "чубчиком"... Писали тут недавно, що він скасував "шанобну ходу" на вшанування пам"яті загиблих 1800 американців, що полягли першими, у Франції, в І Світову війну. Це була багаторічна традиція - але Трампу, при виході з літака, вітром чуприну розпатлало... Він образився, назвав загиблих "лохами" і "похєрив офіційний захід...
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27.05.2025 06:39
+6
Та вали вже на кол та не заважай тільки !
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27.05.2025 06:20
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Та вали вже на кол та не заважай тільки !
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27.05.2025 06:20 Ответить
З Трумпом обережніше треба!
Трумп - це вам не гуй собачий!
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27.05.2025 06:21 Ответить
та да... ледь мИшачий отой во...
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27.05.2025 06:35 Ответить
Не собачий??? То мо собачачий?!!
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27.05.2025 06:52 Ответить
Іржавий він.
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27.05.2025 09:46 Ответить
А може просто чубчик на іншу сторону зачісати і зробити вигляд, що нічого не було.
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27.05.2025 06:26 Ответить
Ти обережніше з "чубчиком"... Писали тут недавно, що він скасував "шанобну ходу" на вшанування пам"яті загиблих 1800 американців, що полягли першими, у Франції, в І Світову війну. Це була багаторічна традиція - але Трампу, при виході з літака, вітром чуприну розпатлало... Він образився, назвав загиблих "лохами" і "похєрив офіційний захід...
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27.05.2025 06:39 Ответить
ні хрена він не запровадить , путін його вже попереджав в тел розмові шо поважає його дружину маню , а це значить викладе компромат на рудого
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27.05.2025 06:30 Ответить
Чуб уже стільки всього пережив. і 2 імпічменти і купу судових процесів, де навіть по одній справі у нього уже є офіційний вирок, що він мошеннік.. і це все одно не завадило йому знову обратись презом. тож якісь там компромати від ху йла йому просто до сраки. все одно Чуб скаже, шо той фейк.
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27.05.2025 06:37 Ответить
це не просто компромат ,а шлях до імпічменту
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27.05.2025 06:50 Ответить
у нього був тільки Сенат і йому 2 імпічменти не змогли зробити і до кінця їх довести. а сьогодні у нього і Сенат, і Конгрес за респами, то йому тим більше імпічмент не загрожує. та ще й з кацапської подачі.
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27.05.2025 06:54 Ответить
в Сенаті 81 з 100 проти Трампа
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27.05.2025 06:55 Ответить
вони не проти Трампа, вони за той закон про санкції. це різні речі.
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27.05.2025 07:03 Ответить
Які санкції? Рудий підар просто скаже що це його не стосується та полетить у Флориду грати в гольф. І не відчуватиме з цього приводу ніякого дискомфорту.
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27.05.2025 06:42 Ответить
а там лебідь йому яйця заклює
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27.05.2025 06:51 Ответить
Ну ось..... тепер дурники будуть чекати 500 % мито на російські товари.
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27.05.2025 06:56 Ответить
Може запровадити а може і ні.
Спочатку, як завжди, подзвонить х.йлу, отримає "дружніх" люлей а потім "запровадилка" в рудого брехуна знов впаде.
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27.05.2025 07:00 Ответить
трамп самозакоханий самодур
на старості такі просто зіскакують з розуму
хвороби старості у очільників держав -
це горе для всього світу, а не тільки для
окремих країн.
старі пердуни мають сидіти собі тихенько
і пукати десь на заслуженому відпочинку.
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27.05.2025 07:05 Ответить
ТА ПОФІГУ ЙОМУ

- на США
- на ЮЕСЕЙ
- на військових чи мирних

він чисто сам збагачується за рахунок того що трясе фондовий ринок - от США уже втратило пару тріліонів але він здобув 500 млн - йому зашибісь а на все інше йому класти
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27.05.2025 07:07 Ответить
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https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/pfbid02mCWckHCYht1z7SQhdWp6njsG2xX5WXY3H3wq9RiiNfMj2VcXhS6rmeLKnST2ypbEl?__cft__[0]=AZUHuXje7I7E-juBGm-FmCh6kfScCBUNdFvyK6JeVRwJcZpBIb7lkGmtblu2yNQmqk_Z2cbRyExfnBft_39_xs_YTfJ2b57OH3-x6E4hMj-******************************************************************************************-N0qtdRY7n7J_RyzU00NVeQq8uZr0TwrDXN8PB-FA&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·

https://www.facebook.com/#



Сьогдні всі укр змі обговорюють, чи наважиться Трамп після 3 денних жорстких ракетно- дронових атак таки ввести нові санкції проти рф.

Є багато негативних оцінок. І є за що.

Але Трамп - американський президент.

А я би хотів знати, чому на 4 році війни рос нафта без жодних санкцій постачається в Угорщину та Словаччину? Чому рф щодня отримує на цьому 21 млн дол??

Без вирішення цього питання вимоги вводити санкції іншим виглядають блюзнірськи.

Так само критично оцінюють наші змі заяви лідерів ЄС про надання нам далекобійних ракет.

Теж погоджуюся.

Але хотів би нагадати, що ще в листопаді 2024 Зеленський заявив, що ми маємо 100 наших далекобійних ракет, а в 2025 буде зроблено ще 3000. Пройшло 5 місяців 2025. Де 1250 українських ракет?

Сьогодні в тиші пройшов бюджетний комітет ВР, який відхилив усі поправки Євросолідарності про перенаправлення 2 млрд дол, що лежать в Енергоатомі на потреби ЗСУ.

2 млрд дол - це 1,5 млн дронів з оптиковолокном і 100 тис окопних 9- канальних ребів. Цим можна вбити усіх росіян, які підійдуть ближче 20 км до наших окопів. І захистити наших бійців в окопах та на транспорті.

Ні, слуги вирішили, що це не важливо. Важлива чергова афера по закупівлі реактора з відкатом.

************************

У свій час президент Кеннеді сказав: не питай, що твоя країна зробила для тебе. Спитай, що ти зробив для неї.

Перефразую: не питай американського президента, що він зробив для України. Спитай у свого президента, чи він зробив усе.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2903249799874176&set=a.139021569630360&__cft__[0]=AZUHuXje7I7E-juBGm-FmCh6kfScCBUNdFvyK6JeVRwJcZpBIb7lkGmtblu2yNQmqk_Z2cbRyExfnBft_39_xs_YTfJ2b57OH3-x6E4hMj-******************************************************************************************-N0qtdRY7n7J_RyzU00NVeQq8uZr0TwrDXN8PB-FA&__tn__=EH-R



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27.05.2025 07:11 Ответить
Тому що ржавий і зелений з однієї фірми.
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27.05.2025 09:50 Ответить
Від Трампа санкцій не буде. Плюс до всього своїми втручаннями він буде путитась під ногами і збивати з пантелику Європу від правильних кроків
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27.05.2025 07:30 Ответить
І не тільки Ізраїль. Казахи,турки,вірмени і т.д.
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27.05.2025 08:05 Ответить
Вони просто купляють Їх у європейців і американців. Потім перепродають кацапам.
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27.05.2025 08:13 Ответить
да , ****** шо попали в вухо а не в лоб
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27.05.2025 07:53 Ответить
На корисні копалини нас розвели, тепер можна виходити
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27.05.2025 07:53 Ответить
нічого путнього ідіот-мародер Трумп не зробить, бо він - нестабільна людинка, примітивний дебіл і сцикло, якщо вже називати речі так як є..
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27.05.2025 08:02 Ответить
НА ВАШИНГТОНЩИНУ ТРАМПУ.

Президент США відклав вирішення питання щодо підсилення далекобійних можливостей України на строк до наступного понеділка. Причиною тому став лист від путіна який його адміністрація отримала вчора ввечері по київському часу.

Як нам повідомили, у ньому путін просить "не здійснювати кроків які можуть призвести до погіршення відносин між двома великими державами", а саме - не вводити санкції проти рф доти, доки "триває діалог який тільки розпочався, проте вже наближає нас до миру". путін повідомляє, що він особисто робить "жест доброї волі" та припиняє практику масованих ударів по Україні доти, доки "київський режим не вчинить черговий обстріл території рф, чи не відмовиться від конструктивного діалогу".

путін просить відкликати дозвіл на удари по території рф західною далекобійною зброєю який було надано вчора США, ВБ, Німеччиною та Францією - "Це знову знову заводить у глухий кут можливе дипломатичне розв'язання ключових питань "Української кризи".

путін вчергове просить Трампа "Дати час щоби ми з Україною знайшли шляхи подолання наявних розбіжностей у ході двостороннього діалогу".

путін "буде радий" знову прийняти у москві Спецпризначенця Уіткоффа та розтлумачити йому ключові пропозицій путіна у "Меморандумі"який "майже готовий", та у ході діалогу "шукати шляхи до подолання наявних розбіжностей".

Про відповідь Президента США доки ще невідомо нічого, проте НЕ прийняття, тобто відкладення прийняття рішення щодо далекобійної зброї Трампом дозволяє мені зробити деякі висновки.

1. Президент США не збирається вводити "вбивчі санкції" проти рф - він вже доручив міністрам торгівля та фінансів США "підготуватися до м'якого варіанту підсилення санкційного тиску на рф".

2. Президент США збирається, у випадку якщо на нього будуть давити Конгрес, "різати щуру хвіст по шматочках", тобто робити обмежені та слабкі кроки як у посиленні санкційного тиску на рф, так і у продажі Україні (Європі для України) зброї.

3. Президент США знову розповість світу, що "френд вова" дослухався до його прохань, припинив масовані бомбардування тому, що поважає його, неповторного та геніального, а тому "давайте домовлятися і надалі".

Звісно, що можливий варіант того, що Конгрес, Сенат, та Європейські лідери таки "доламають" спротив Трампа і той, "неохоче, але по примусу", як робив це у першу свою канденцію, дасть добро на введення "повномасштабних" санкцій проти рф, але я на такий розвиток подій не дам і двадцяти відсотків.

До осені путін буде тягнути час за будь яку ціну і у цьому Трамп, як зможе, йому допоможе. Радіємо маленькій паузі у великих обстрілах та розуміємо, що вони можуть поновитися будь якого дня - все буде залежати від відповіді Трампа путіну.. І також пам'ятаємо, що кожний день паузи - накопичення запасів "шахедів", а потім ті запаси перетворюються на 300 атакуючих нас БПЛА щоночі замість 120ти як зазвичай.

Чекаємо на розвиток подій. Не мріємо про нездійснене. Зберігаємо спокій. Допомагаємо війську останнім. Про всі новини які нам дадуть буду повідомляти якомога швидко. Гарного дня.
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27.05.2025 08:25 Ответить
трампон обісреться і вийде з переговорів
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27.05.2025 08:31 Ответить
Як тількі прилетить по Москві балістика, Трамп перший побіжить к нам домовлятись. Але є одне але. Зелений дебіл, котрого Трап назіває банкрут і в кого ніхера немає.
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27.05.2025 08:46 Ответить
куколд сцикане і "умиє руки"....
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27.05.2025 09:00 Ответить
І не вийде і не запровадить, а буде гадити далі.
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27.05.2025 09:23 Ответить
...а може ще 3,5 роки не запроваджувати..
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27.05.2025 10:44 Ответить
Вчера пересмотрел "Гарячие головы 2" так там президент Бенсон вылитый Трамп.
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27.05.2025 11:15 Ответить
 
 