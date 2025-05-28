Верю, что Трамп думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но сейчас следует ввести жесткие санкции против России, - сенатор Грассли

Сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что президент США Дональд Трамп должен ввести жесткие санкции против России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение Грассли в Х.

"Я верю, что президент Трамп искренне думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но раз так, пришло время ввести такие сильные санкции, чтобы Путин понял: "Игра окончена", - написал Грассли.

Он добавил мнение, что Трамп должен принять против Путина "такие же решительные меры, как и против Гарварда".

"Санкции против Путина должны быть такими, как отказ от федеральных грантов для Гарварда", - подчеркнул республиканец, говоря о замораживании государственного финансирования для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требования Белого дома.

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