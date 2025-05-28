Верю, что Трамп думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но сейчас следует ввести жесткие санкции против России, - сенатор Грассли
Сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что президент США Дональд Трамп должен ввести жесткие санкции против России
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение Грассли в Х.
"Я верю, что президент Трамп искренне думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но раз так, пришло время ввести такие сильные санкции, чтобы Путин понял: "Игра окончена", - написал Грассли.
Он добавил мнение, что Трамп должен принять против Путина "такие же решительные меры, как и против Гарварда".
"Санкции против Путина должны быть такими, как отказ от федеральных грантов для Гарварда", - подчеркнул республиканец, говоря о замораживании государственного финансирования для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требования Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Коли ти дружиш з руснею, ти зобов'язаний робити всякі послуги русні та жертвувати власними інтересами заради дружби.
Коли тобі потрібні від русні якісь послуги чи відчутні пожертви інтересами русні, ти одразу почуєш про "бєсстидную маніпуляцію дружбой".
И на этих представлениях и верованиях они делают соответствующие выводы !!!