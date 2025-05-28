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Новости Санкции США против России
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Верю, что Трамп думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но сейчас следует ввести жесткие санкции против России, - сенатор Грассли

Сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что президент США Дональд Трамп должен ввести жесткие санкции против России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение Грассли в Х.

"Я верю, что президент Трамп искренне думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но раз так, пришло время ввести такие сильные санкции, чтобы Путин понял: "Игра окончена", - написал Грассли.

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Он добавил мнение, что Трамп должен принять против Путина "такие же решительные меры, как и против Гарварда".

"Санкции против Путина должны быть такими, как отказ от федеральных грантов для Гарварда", - подчеркнул республиканец, говоря о замораживании государственного финансирования для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требования Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может ввести санкции против России на этой неделе или выйти из переговоров по Украине, - WSJ

Автор: 

россия (96038) санкции (11430) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+3
У нас тут один теж думав, що побачив в очах мир, то ми вже сотнями тисяч трупи рахуємо від наслідків їх думок ...
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28.05.2025 08:07
+3
Про думаючого індика саме напрошується...
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28.05.2025 08:12
+2
... Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. )) Джерело: https://censor.net/ua/n3554739
.
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28.05.2025 08:19
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У нас тут один теж думав, що побачив в очах мир, то ми вже сотнями тисяч трупи рахуємо від наслідків їх думок ...
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28.05.2025 08:07 Ответить
Друг рижого пуйло. І це говориться на офіційному рівні. А фулі, трампи вважає себе вищим за Рейгана.
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28.05.2025 08:32 Ответить
100%
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28.05.2025 08:09 Ответить
Про думаючого індика саме напрошується...
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28.05.2025 08:12 Ответить
Дружба з терористом має допомагати локалізувати цього терориста, щоб доправити його до тюрми або дурки, а не до тогівлі з ним!
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28.05.2025 08:14 Ответить
Сподіваюсь так і буде!
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28.05.2025 08:19 Ответить
Вже 3 рочки сподіваєтесь і ще стільки ж посподіваєтесь.
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28.05.2025 08:44 Ответить
... Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. )) Джерело: https://censor.net/ua/n3554739
.
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28.05.2025 08:19 Ответить
Трамп і думав-несумісні речі.
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28.05.2025 08:19 Ответить
Гарвард у дупу не поцілуєш-тому і санкції, а з ****** у трампона все інакше..
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28.05.2025 08:26 Ответить
Коли такі ставки, яка в біса "дружба"? Як і взагалі дружба в політиці...
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28.05.2025 08:36 Ответить
Поняття "дружба" у русні специфічне.
Коли ти дружиш з руснею, ти зобов'язаний робити всякі послуги русні та жертвувати власними інтересами заради дружби.
Коли тобі потрібні від русні якісь послуги чи відчутні пожертви інтересами русні, ти одразу почуєш про "бєсстидную маніпуляцію дружбой".
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28.05.2025 08:40 Ответить
А царь, узнав о такой нашей дружбе, даст нам по ордену.
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28.05.2025 08:49 Ответить
в США у некоторых просто искаженное представление о федерастах ..

И на этих представлениях и верованиях они делают соответствующие выводы !!!
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28.05.2025 09:16 Ответить
 
 