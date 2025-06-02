Сенат США планує розглянути новий пакет санкцій проти Росії до саміту G7, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що сенат США запровадить нові санкції проти Росії до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"Ми сподіваємося, що до саміту G7 санкції будуть запроваджені – у координації з Європою, щоб дати однозначне послання Китаю", – ідеться у заяві.
Спільний законопроєкт Грема з Блюменталем передбачає запровадження 500% тарифів на імпорт з країн, які купують російську нафту, газ або уран. Ці кроки спрямовані на те, щоб змусити такі країни, як Китай та Індія, припинити фінансування воєнної машини РФ через купівлю енергоносіїв.
Відомо, що законопроєкт уже має підтримку щонайменше 82 сенаторів.
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Грем звичайний трампівський клоун, який подібними заявами відтягує негатив від підмахування русні з шефа.
Це вже не перший його "закон про санкції", де крім бла-бла нічого не було...