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Новини Санкції США проти Росії
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Сенат США планує розглянути новий пакет санкцій проти Росії до саміту G7, - сенатор Грем

Грем домагається запровадження нових санкцій проти Росії до саміту G7

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що сенат США запровадить нові санкції проти Росії до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Ми сподіваємося, що до саміту G7 санкції будуть запроваджені – у координації з Європою, щоб дати однозначне послання Китаю", – ідеться у заяві.

Спільний законопроєкт Грема з Блюменталем  передбачає запровадження 500% тарифів на імпорт з країн, які купують російську нафту, газ або уран. Ці кроки спрямовані на те, щоб змусити такі країни, як Китай та Індія, припинити фінансування воєнної машини РФ через купівлю енергоносіїв.

Відомо, що законопроєкт уже має підтримку щонайменше 82 сенаторів.

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Автор: 

росія (65949) санкції (12074) Сенат США (606) Ліндсі Грем (82)


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НЕ ВІРЮ. Краснов жопу порве щоб нагадити нам і відлизати РФ
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02.06.2025 06:54 Відповісти
Ніхто нічого не розгляне.
Грем звичайний трампівський клоун, який подібними заявами відтягує негатив від підмахування русні з шефа.
Це вже не перший його "закон про санкції", де крім бла-бла нічого не було...
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02.06.2025 07:27 Відповісти
Сопльожуї.
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02.06.2025 07:35 Відповісти
Шмарклежуї!
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02.06.2025 07:44 Відповісти
 
 