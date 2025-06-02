Сенат США планирует рассмотреть новый пакет санкций против России до саммита G7, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что сенат США введет новые санкции против России до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Мы надеемся, что до саммита G7 санкции будут введены - в координации с Европой, чтобы дать однозначное послание Китаю", - говорится в заявлении.

Совместный законопроект Грэма с Блюменталем предусматривает введение 500% тарифов на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ или уран. Эти шаги направлены на то, чтобы заставить такие страны, как Китай и Индия, прекратить финансирование военной машины РФ через покупку энергоносителей.

Известно, что законопроект уже имеет поддержку не менее 82 сенаторов.

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