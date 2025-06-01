Чтобы война в Украине закончилась, необходимо заставить Китай помочь ее прекратить, - сенатор Грэм
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал мир привлечь Китай к ответственности за покупку российской нефти и поддержку военного потенциала РФ.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Всегда изобретательная Украина применила креативную тактику борьбы с беспилотниками, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные объекты, которые используются для убийства украинских граждан и уничтожения их страны", - прокомментировал республиканец спецоперацию СБУ "Павутина".
Он подчеркнул, что Россия без разбора убивает украинских мужчин, женщин и детей.
"Пришло время для мира решительно противодействовать российской агрессии, привлекая Китай и другие страны к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь в ее прекращении", - добавил он.
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Це ти серйозно???
Путін програє, якщо ми підпишемо угоду про корисні копалини, бо Трамп захищатиме її, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3535884
Путін пошкодує, якщо спробує "грати" з Трампом, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3541475
"Справжній політик"... "Балабол" ще той.
Дуже розумно, мудак.