Чтобы война в Украине закончилась, необходимо заставить Китай помочь ее прекратить, - сенатор Грэм

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал мир привлечь Китай к ответственности за покупку российской нефти и поддержку военного потенциала РФ.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Всегда изобретательная Украина применила креативную тактику борьбы с беспилотниками, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные объекты, которые используются для убийства украинских граждан и уничтожения их страны", - прокомментировал республиканец спецоперацию СБУ "Павутина".

Он подчеркнул, что Россия без разбора убивает украинских мужчин, женщин и детей.

"Пришло время для мира решительно противодействовать российской агрессии, привлекая Китай и другие страны к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь в ее прекращении", - добавил он.

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