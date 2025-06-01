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Новости Сотрудничество Китая и РФ Китай поставляет оружие России
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Чтобы война в Украине закончилась, необходимо заставить Китай помочь ее прекратить, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грем

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал мир привлечь Китай к ответственности за покупку российской нефти и поддержку военного потенциала РФ.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Всегда изобретательная Украина применила креативную тактику борьбы с беспилотниками, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные объекты, которые используются для убийства украинских граждан и уничтожения их страны", - прокомментировал республиканец спецоперацию СБУ "Павутина".

Он подчеркнул, что Россия без разбора убивает украинских мужчин, женщин и детей.

"Пришло время для мира решительно противодействовать российской агрессии, привлекая Китай и другие страны к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь в ее прекращении", - добавил он.

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Сенатор Грем призвал привлечь Китай к прекращению войны в Украине

Также читайте: Если Путин продолжит играть в игры, то Сенат примет меры, - Грэм

Автор: 

Китай (3034) россия (96095) Линдси Грэм (73) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+6
Колись могутня держава скотилася до дна.
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01.06.2025 23:21
+4
Якби Китай не підтримав пукіна, то і війни в Україні не було б.
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01.06.2025 23:32
+1
КНР продає докуя зброї та компонентів для її виготовлення, їм це банально не вигідно. Хіба що самі США почнуть перекупляти у китайців те, що призначалося для рф)
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01.06.2025 23:22
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Придорожная... Какой идиот ему платил за визит в Киев.
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01.06.2025 23:21 Ответить
Колись могутня держава скотилася до дна.
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01.06.2025 23:21 Ответить
угу, обрали пісюаніста із пюпітером дЄрьмака в ОПі незламного лідора?
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02.06.2025 00:27 Ответить
КНР продає докуя зброї та компонентів для її виготовлення, їм це банально не вигідно. Хіба що самі США почнуть перекупляти у китайців те, що призначалося для рф)
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01.06.2025 23:22 Ответить
змусити Китай

Це ти серйозно???
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01.06.2025 23:26 Ответить
цілком. якщо Китай перестає у каців купувати нафту, то США можуть знизити свої тарифи проти Китаю до мінімуму. якщо Китай рішить і далі бикувати і сидіти на цапській нафті, то тоді комунякам +500 % на торгівлю з американцями. а та торгівля на сьогодні займає близько 800 млрд доларів. і щоб ту торгівлю зберегти і навіть покращити, то китайцям набагато буде розумніше купувати нафту в інших продавців, тільки не в кацапів. тож відмовившись від цапської нафти, Китай не втрачає, а навпаки ще може здобути.
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02.06.2025 00:14 Ответить
Точно, а ми блєдь не знали!,(
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01.06.2025 23:26 Ответить
a кaк можно первую экономику мирa зaстaвить? он вообще в своем уме?
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01.06.2025 23:29 Ответить
Зеленському треба або подати у відставку, або змінитися, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3538567

Путін програє, якщо ми підпишемо угоду про корисні копалини, бо Трамп захищатиме її, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3535884

Путін пошкодує, якщо спробує "грати" з Трампом, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3541475

"Справжній політик"... "Балабол" ще той.
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01.06.2025 23:31 Ответить
Якби Китай не підтримав пукіна, то і війни в Україні не було б.
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01.06.2025 23:32 Ответить
про 73% альтернативно обдарованих придурків, промовчимо?
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02.06.2025 00:29 Ответить
Жовтопикі комуняки зараз головний бенефіціар вигоди від війни в Україні. Ці допоможуть підлити масла у вогонь
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01.06.2025 23:36 Ответить
США геть безсиле, навіть ідей що робити нема. Викликайте Месників.
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01.06.2025 23:42 Ответить
А цей дебільний закон про 500% мита, на кого? На кетай та індію, серйозно? Ну, добре, кетай, але ж індія майже союзник. Замість прямих санкцій на расєю, давай на кого завгодно, аби тільки не на дружбана валодью. І зуб даю, воно або взагалі не буде прийняте, або просто не спрацює. І знову буде TACO
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01.06.2025 23:55 Ответить
#уйло воює, ба сци приставив йому пістолет до скроні: ти обіцяв мені Україну за 3 дні, де вона? Де безпечний сухопутний коридор до Криму, де безпечний прохід по Чорному морю? Де обіцяне? Або воюй і перемагай, або пристрелю, як собаку. І з'їм. І цього не розуміють американські сенатори? Не реднеки чи фермери якісь, а сенатори. Та їб@ть його в рот (с) Коломойський.
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01.06.2025 23:46 Ответить
Ага, ви ще в північної кореї попросіть допомоги. Американські сцикуни просять допомоги у всіх даже у своїх ворогів. Це якийсь абсурд і посміховисько, а не сверхдержава. Це ж не Китай забирав в України ядерну зброю і не Китай давав Україні гарантії безпеки.
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01.06.2025 23:58 Ответить
На жаль такі,як Грем не обираються Президентами "мудрим " народом...
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01.06.2025 23:59 Ответить
З якого хрена Китай має припинити війну. США ворог, а ********* дойна корова, яку можна доїти поки йде війна
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02.06.2025 00:00 Ответить
Як він ще про Байдена не згадав?
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02.06.2025 00:03 Ответить
Ти навіть не можеш змусити Путіна зупинити цю кляту війну, а тепер хочеш змусити ще більшого супротивника?
Дуже розумно, мудак.
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02.06.2025 00:39 Ответить
Для припинення війни потріна змінність влади! Якщо цього не відбувається, то в інтересах тронодержателєй продовження війни
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02.06.2025 00:40 Ответить
 
 