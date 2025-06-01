Щоб війна в Україні закінчилася, необхідно змусити Китай допомогти її припинити, - сенатор Грем

Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав світ притягнути Китай до відповідальності за купівлю російської нафти та підтримку військового потенціалу РФ.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Завжди винахідлива Україна застосувала креативну тактику боротьби з безпілотниками, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники й військові об'єкти, які використовуються для вбивства українських громадян і знищення їхньої країни", - прокоментував республіканець спецоперацію СБУ "Павутина".

Він наголосив, що Росія без розбору вбиває українських чоловіків, жінок і дітей.

"Настав час для світу рішуче протидіяти російській агресії, притягнувши Китай та інші країни до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти в її припиненні", - додав він.

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