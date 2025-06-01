УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6935 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ Китай постачає зброю Росії
1 119 24

Щоб війна в Україні закінчилася, необхідно змусити Китай допомогти її припинити, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав світ притягнути Китай до відповідальності за купівлю російської нафти та підтримку військового потенціалу РФ.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Завжди винахідлива Україна застосувала креативну тактику боротьби з безпілотниками, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники й військові об'єкти, які використовуються для вбивства українських громадян і знищення їхньої країни", - прокоментував республіканець спецоперацію СБУ "Павутина".

Він наголосив, що Росія без розбору вбиває українських чоловіків, жінок і дітей.

"Настав час для світу рішуче протидіяти російській агресії, притягнувши Китай та інші країни до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти в її припиненні", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США наступного тижня почне просувати законопроєкт про санкції проти РФ, - Грем

Сенатор Грем закликав залучити Китай до припинення війни в Україні

Автор: 

Китай (4687) росія (65934) Ліндсі Грем (82) війна в Україні (4633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Колись могутня держава скотилася до дна.
показати весь коментар
01.06.2025 23:21
+4
Якби Китай не підтримав пукіна, то і війни в Україні не було б.
показати весь коментар
01.06.2025 23:32
+2
про 73% альтернативно обдарованих придурків, промовчимо?
показати весь коментар
02.06.2025 00:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придорожная... Какой идиот ему платил за визит в Киев.
показати весь коментар
01.06.2025 23:21 Відповісти
Колись могутня держава скотилася до дна.
показати весь коментар
01.06.2025 23:21 Відповісти
угу, обрали пісюаніста із пюпітером дЄрьмака в ОПі незламного лідора?
показати весь коментар
02.06.2025 00:27 Відповісти
КНР продає докуя зброї та компонентів для її виготовлення, їм це банально не вигідно. Хіба що самі США почнуть перекупляти у китайців те, що призначалося для рф)
показати весь коментар
01.06.2025 23:22 Відповісти
змусити Китай

Це ти серйозно???
показати весь коментар
01.06.2025 23:26 Відповісти
цілком. якщо Китай перестає у каців купувати нафту, то США можуть знизити свої тарифи проти Китаю до мінімуму. якщо Китай рішить і далі бикувати і сидіти на цапській нафті, то тоді комунякам +500 % на торгівлю з американцями. а та торгівля на сьогодні займає близько 800 млрд доларів. і щоб ту торгівлю зберегти і навіть покращити, то китайцям набагато буде розумніше купувати нафту в інших продавців, тільки не в кацапів. тож відмовившись від цапської нафти, Китай не втрачає, а навпаки ще може здобути.
показати весь коментар
02.06.2025 00:14 Відповісти
Точно, а ми блєдь не знали!,(
показати весь коментар
01.06.2025 23:26 Відповісти
a кaк можно первую экономику мирa зaстaвить? он вообще в своем уме?
показати весь коментар
01.06.2025 23:29 Відповісти
Зеленському треба або подати у відставку, або змінитися, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3538567

Путін програє, якщо ми підпишемо угоду про корисні копалини, бо Трамп захищатиме її, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3535884

Путін пошкодує, якщо спробує "грати" з Трампом, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3541475

"Справжній політик"... "Балабол" ще той.
показати весь коментар
01.06.2025 23:31 Відповісти
Якби Китай не підтримав пукіна, то і війни в Україні не було б.
показати весь коментар
01.06.2025 23:32 Відповісти
про 73% альтернативно обдарованих придурків, промовчимо?
показати весь коментар
02.06.2025 00:29 Відповісти
Жовтопикі комуняки зараз головний бенефіціар вигоди від війни в Україні. Ці допоможуть підлити масла у вогонь
показати весь коментар
01.06.2025 23:36 Відповісти
США геть безсиле, навіть ідей що робити нема. Викликайте Месників.
показати весь коментар
01.06.2025 23:42 Відповісти
А цей дебільний закон про 500% мита, на кого? На кетай та індію, серйозно? Ну, добре, кетай, але ж індія майже союзник. Замість прямих санкцій на расєю, давай на кого завгодно, аби тільки не на дружбана валодью. І зуб даю, воно або взагалі не буде прийняте, або просто не спрацює. І знову буде TACO
показати весь коментар
01.06.2025 23:55 Відповісти
#уйло воює, ба сци приставив йому пістолет до скроні: ти обіцяв мені Україну за 3 дні, де вона? Де безпечний сухопутний коридор до Криму, де безпечний прохід по Чорному морю? Де обіцяне? Або воюй і перемагай, або пристрелю, як собаку. І з'їм. І цього не розуміють американські сенатори? Не реднеки чи фермери якісь, а сенатори. Та їб@ть його в рот (с) Коломойський.
показати весь коментар
01.06.2025 23:46 Відповісти
Ага, ви ще в північної кореї попросіть допомоги. Американські сцикуни просять допомоги у всіх даже у своїх ворогів. Це якийсь абсурд і посміховисько, а не сверхдержава. Це ж не Китай забирав в України ядерну зброю і не Китай давав Україні гарантії безпеки.
показати весь коментар
01.06.2025 23:58 Відповісти
На жаль такі,як Грем не обираються Президентами "мудрим " народом...
показати весь коментар
01.06.2025 23:59 Відповісти
З якого хрена Китай має припинити війну. США ворог, а ********* дойна корова, яку можна доїти поки йде війна
показати весь коментар
02.06.2025 00:00 Відповісти
Як він ще про Байдена не згадав?
показати весь коментар
02.06.2025 00:03 Відповісти
Ти навіть не можеш змусити Путіна зупинити цю кляту війну, а тепер хочеш змусити ще більшого супротивника?
Дуже розумно, мудак.
показати весь коментар
02.06.2025 00:39 Відповісти
Довбні вважають, що сенатори мають владу більшу за того ідіота, якого вони призничили главнокамандуєчєм
показати весь коментар
02.06.2025 00:45 Відповісти
Для припинення війни потрібна змінність влади! Якщо цього не відбувається, то в інтересах тронодержателєй- продовження війни
показати весь коментар
02.06.2025 00:41 Відповісти
Щоб закінчити війну в Україні треба зробити Московію не здатною вести війни , бажано на завжди . А не робити їм пропозиції вигляду : "ви ну зараз ти трішки зупиніться , а ми вам допоможемо заробити грошей щоб переозброїтись і знову почати "...
показати весь коментар
02.06.2025 00:57 Відповісти
 
 