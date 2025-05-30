Сенат США наступного тижня почне просувати законопроєкт про санкції проти РФ, - Грем

Сенатор Конгресу США Ліндсі Грем заявив, що обидві палати готові запровадити санкції проти Росії. Розгляд може початися вже наступного тижня.

Про це він розповів під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ліндсі Грема, сенатори та конгресмени США очікують інформації від України про стан війни та про те, як санкції можуть вплинути на військову машину диктатора Путіна.

"Цього літа відбувається карткова гра. Перші карти будуть розіграні Сенатом Сполучених Штатів та Палатою представників, де ми запровадимо санкції проти країн, які купують російську нафту, щоб підтримувати свою військову машину в робочому стані. Звідси ми йдемо до Парижа, а потім до Німеччини. Це має бути літо координації", - заявив сенатор.

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На його думку, немає нічого, включно із переговорами в Стамбулі, що могло б показати прагнення Росії до миру, тому наступна зустріч у Стамбулі з українською стороною навряд принесе якийсь результат.

"Тож коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру шляхом усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для Росії. Гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Сполучені Штати вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської військової машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", - наголосив Грем.

Також він заявив, що буде говорити з європейцями про зниження цінової стелі на російську нафту.

"Україна не програє війну. Це російська пропаганда. Якщо ви поглянете на карту рік тому і зараз, то побачите, що вона практично не змінилась", - додав Грем.

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Нагадаємо, на початку квітня 50 американських законодавців на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, якщо Кремль зірве мирні переговори щодо України.

Проєкт передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться 500% тарифи проти тих країн, які купують російські нафту та похідні продукти.