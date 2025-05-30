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Новини Санкції проти Росії Візит Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя до Києва
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Сенат США наступного тижня почне просувати законопроєкт про санкції проти РФ, - Грем

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь у Києві

Сенатор Конгресу США Ліндсі Грем заявив, що обидві палати готові запровадити санкції проти Росії. Розгляд може початися вже наступного тижня.

Про це він розповів під час пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ліндсі Грема, сенатори та конгресмени США очікують інформації від України про стан війни та про те, як санкції можуть вплинути на військову машину диктатора Путіна.

"Цього літа відбувається карткова гра. Перші карти будуть розіграні Сенатом Сполучених Штатів та Палатою представників, де ми запровадимо санкції проти країн, які купують російську нафту, щоб підтримувати свою військову машину в робочому стані. Звідси ми йдемо до Парижа, а потім до Німеччини. Це має бути літо координації", - заявив сенатор.

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На його думку, немає нічого, включно із переговорами в Стамбулі, що могло б показати прагнення Росії до миру, тому наступна зустріч у Стамбулі з українською стороною навряд принесе якийсь результат.

"Тож коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру шляхом усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для Росії. Гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Сполучені Штати вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської військової машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", - наголосив Грем.

Також він заявив, що буде говорити з європейцями про зниження цінової стелі на російську нафту.

"Україна не програє війну. Це російська пропаганда. Якщо ви поглянете на карту рік тому і зараз, то побачите, що вона практично не змінилась", - додав Грем.

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Нагадаємо, на початку квітня 50 американських законодавців на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, якщо Кремль зірве мирні переговори щодо України.

Проєкт передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться 500% тарифи проти тих країн, які купують російські нафту та похідні продукти.

Автор: 

Конгрес США (1235) санкції (12064) США (23326) Сенат США (606) Ліндсі Грем (80)


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Топ коментарі
+5
Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

(О. Генри, сборник "Всего понемножку")
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30.05.2025 20:59
+4
Та не просуваты а засовываты пора кацапам по самые гланды.
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30.05.2025 20:56
+2
годі балакати - робіть вже
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30.05.2025 20:59
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Та не просуваты а засовываты пора кацапам по самые гланды.
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30.05.2025 20:56 Відповісти
З каніфоллю,щоб рипіло.
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30.05.2025 21:36 Відповісти
Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

(О. Генри, сборник "Всего понемножку")
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30.05.2025 20:59 Відповісти
годі балакати - робіть вже
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30.05.2025 20:59 Відповісти
Як той так зразу
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30.05.2025 21:04 Відповісти
То вже не два тижні, а все літо.дарують кровожерливому путєну?
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30.05.2025 21:05 Відповісти
Лайк не столько самим санкциям, сколько тому, что пора макнуть Трампона рылом в дерьмо.
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30.05.2025 21:08 Відповісти
трампівська шістка...
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30.05.2025 21:10 Відповісти
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30.05.2025 21:25 Відповісти
які санкції? проти України трампло вже ввів санкції, проти підерації і особисто )(уйла не вводив і не введе. хіба що не лише оближе, а й відсмокче )(уйлу.
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30.05.2025 21:30 Відповісти
Трамп вже закінчує війну за "24 години".
Республіканці США з "яструбов" перетворилися на горобців.
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30.05.2025 21:34 Відповісти
Ліндсі Ґрем - не ворог Україні. Можна навіть сказати - приятель. В нинішній Республіканській партії це дорого вартує. Але він не зробить ані на міліметр нічого, що загрожуватиме його сраці в сенаторському кріслі. Тобто - навіть не думати дратувати Трампа. А так, побалакати, поїздити, посвітитись перед камерами - норм.
Він дуже хитрий та цинічний дядько. Але інших союзників серед нинішньої влади в штатах в нас не так і багато.
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30.05.2025 21:41 Відповісти
 
 