Зеленський зустрівся з сенаторами США Гремом і Блюменталем у Києві: обговорили тиск на РФ. ФОТО

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Про це повідомив голова держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру.

Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що потрібен додатковий тиск на Росію.

"Я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом. Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. Саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир", - додав президент.



