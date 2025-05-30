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Новини Фото Візит Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя до Києва
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Зеленський зустрівся з сенаторами США Гремом і Блюменталем у Києві: обговорили тиск на РФ. ФОТО

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Про це повідомив голова держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру.

Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню", - зазначив він.

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Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем
Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем

Зеленський наголосив, що потрібен додатковий тиск на Росію.

"Я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом. Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. Саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир", - додав президент. 

Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем
Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) санкції (12064) Сенат США (606) Річард Блюменталь (9) Ліндсі Грем (80)


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Топ коментарі
+6
Ну без Єрмака Вова не Вова.
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30.05.2025 20:34
+5
намагається зробити з дипломатії посміховисько

Хтоб триндів про посміховисько у дипломатії ? - тільки не зелене опудало "президента", яке призначє сексологинь, ворюг і єрмаківських жополизів по усьому світі представляти Україну.
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30.05.2025 20:50
+2
Ну двое из них придумали экономическую вундервафлю для расеи и то что они в Киеве это знак кремлевским крысам, вопросом санкций начинает заниматься сенат, а 82 голоса это ни какое вето не поможет от трумпа, осталось дождаться 2 числа, и пусть голосуют, а если примут то и 18 пакет можно принимать от ЕС!
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30.05.2025 20:48
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Ну без Єрмака Вова не Вова.
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30.05.2025 20:34 Відповісти
Киздіти можна вічно. І всі при ділі.
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30.05.2025 20:50 Відповісти
Три клована...
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30.05.2025 20:37 Відповісти
Ну двое из них придумали экономическую вундервафлю для расеи и то что они в Киеве это знак кремлевским крысам, вопросом санкций начинает заниматься сенат, а 82 голоса это ни какое вето не поможет от трумпа, осталось дождаться 2 числа, и пусть голосуют, а если примут то и 18 пакет можно принимать от ЕС!
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30.05.2025 20:48 Відповісти
Крот на місці, а як же без крота .. 😎
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30.05.2025 20:48 Відповісти
намагається зробити з дипломатії посміховисько

Хтоб триндів про посміховисько у дипломатії ? - тільки не зелене опудало "президента", яке призначє сексологинь, ворюг і єрмаківських жополизів по усьому світі представляти Україну.
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30.05.2025 20:50 Відповісти
Хорошо що приїхали , двопартійна підтримка це дуже добре.Тим паче перед зустрічю з руськими в понеділок.коли зроблять , що обіцяють то буде уже щось кроми балаканини.
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30.05.2025 21:04 Відповісти
Краще б зустрівся з Преображенським та Борменталем.
Задля зворотньої операції.
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30.05.2025 21:15 Відповісти
Блаблабла, трампель найкращий президент, америка впєрдє....
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30.05.2025 21:29 Відповісти
Жирна туша ларьочника на першому плані. І вже за ним десь там неголений Вова. Придворний фотограф шось знає?
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30.05.2025 21:36 Відповісти
 
 