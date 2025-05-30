Зеленский встретился с сенаторами США Гремом и Блюменталем в Киеве: обсудили давление на РФ. ФОТО
В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США.
Об этом сообщил глава государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Спасибо, что вы в Украине именно тогда, когда больше всего нужна координация усилий для приближения достойного и длительного мира.
Мы одинаково понимаем, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище: прикрывается переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений прекращения огня", - отметил он.
Зеленский отметил, что нужно дополнительное давление на Россию.
"Я благодарен за инициативу - двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые можем применить, чтобы принудить Россию к миру. Продолжим работать над этим вместе. Спасибо за крепкую двухпартийную поддержку и за лидерство в защите жизни. Именно реальная вовлеченность Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир", - добавил президент.
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Хтоб триндів про посміховисько у дипломатії ? - тільки не зелене опудало "президента", яке призначє сексологинь, ворюг і єрмаківських жополизів по усьому світі представляти Україну.
Задля зворотньої операції.