Зеленский встретился с сенаторами США Гремом и Блюменталем в Киеве: обсудили давление на РФ. ФОТО

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США.

Об этом сообщил глава государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Спасибо, что вы в Украине именно тогда, когда больше всего нужна координация усилий для приближения достойного и длительного мира.

Мы одинаково понимаем, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище: прикрывается переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений прекращения огня", - отметил он.

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Зеленский отметил, что нужно дополнительное давление на Россию.

"Я благодарен за инициативу - двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые можем применить, чтобы принудить Россию к миру. Продолжим работать над этим вместе. Спасибо за крепкую двухпартийную поддержку и за лидерство в защите жизни. Именно реальная вовлеченность Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир", - добавил президент.



