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Новости Фото Визит Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя в Киев
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Зеленский встретился с сенаторами США Гремом и Блюменталем в Киеве: обсудили давление на РФ. ФОТО

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США.

Об этом сообщил глава государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Спасибо, что вы в Украине именно тогда, когда больше всего нужна координация усилий для приближения достойного и длительного мира.

Мы одинаково понимаем, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище: прикрывается переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений прекращения огня", - отметил он.

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Зеленский встретился с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем
Зеленский встретился с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем

Зеленский отметил, что нужно дополнительное давление на Россию.

"Я благодарен за инициативу - двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые можем применить, чтобы принудить Россию к миру. Продолжим работать над этим вместе. Спасибо за крепкую двухпартийную поддержку и за лидерство в защите жизни. Именно реальная вовлеченность Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир", - добавил президент.

Зеленский встретился с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем
Зеленский встретился с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) санкции (11435) Сенат США (505) Линдси Грэм (71)


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Ну без Єрмака Вова не Вова.
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30.05.2025 20:34 Ответить
Киздіти можна вічно. І всі при ділі.
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30.05.2025 20:50 Ответить
Три клована...
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30.05.2025 20:37 Ответить
Ну двое из них придумали экономическую вундервафлю для расеи и то что они в Киеве это знак кремлевским крысам, вопросом санкций начинает заниматься сенат, а 82 голоса это ни какое вето не поможет от трумпа, осталось дождаться 2 числа, и пусть голосуют, а если примут то и 18 пакет можно принимать от ЕС!
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30.05.2025 20:48 Ответить
Крот на місці, а як же без крота .. 😎
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30.05.2025 20:48 Ответить
намагається зробити з дипломатії посміховисько

Хтоб триндів про посміховисько у дипломатії ? - тільки не зелене опудало "президента", яке призначє сексологинь, ворюг і єрмаківських жополизів по усьому світі представляти Україну.
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30.05.2025 20:50 Ответить
Хорошо що приїхали , двопартійна підтримка це дуже добре.Тим паче перед зустрічю з руськими в понеділок.коли зроблять , що обіцяють то буде уже щось кроми балаканини.
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30.05.2025 21:04 Ответить
Краще б зустрівся з Преображенським та Борменталем.
Задля зворотньої операції.
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30.05.2025 21:15 Ответить
 
 