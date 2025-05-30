Сенат США на следующей неделе начнет продвигать законопроект о санкциях против РФ, - Грэм

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм заявил, что обе палаты готовы ввести санкции против России. Рассмотрение может начаться уже на следующей неделе.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Линдси Грэма, сенаторы и конгрессмены США ожидают информации от Украины о состоянии войны и о том, как санкции могут повлиять на военную машину диктатора Путина.

"Этим летом происходит карточная игра. Первые карты будут разыграны Сенатом Соединенных Штатов и Палатой представителей, где мы введем санкции против стран, которые покупают российскую нефть, чтобы поддерживать свою военную машину в рабочем состоянии. Отсюда мы идем в Париж, а затем в Германию. Это должно быть лето координации", - заявил сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с сенаторами США Грэмом и Блюменталем в Киеве: обсудили давление на РФ. ФОТО

По его мнению, нет ничего, включая переговоры в Стамбуле, что могло бы показать стремление России к миру, поэтому следующая встреча в Стамбуле с украинской стороной вряд ли принесет какой-то результат.

"Поэтому когда эти две недели пройдут, я думаю, всем станет понятно, что Россия играет в игру путем всего мира, а не только США. Мы собираемся изменить эту игру для России. Игра, в которую играет Путин, скоро изменится. Соединенные Штаты ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций. Китай, игра, в которую вы играете с Россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, поступающие в США, будут наложены 500% пошлины", - подчеркнул Грэм.

Также он заявил, что будет говорить с европейцами о снижении ценового потолка на российскую нефть.

"Украина не проигрывает войну. Это российская пропаганда. Если вы взглянете на карту год назад и сейчас, то увидите, что она практически не изменилась", - добавил Грэм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал США ввести санкции против России: Это тест на доверие для американцев

Напомним, в начале апреля 50 американских законодателей во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России, если Кремль сорвет мирные переговоры по Украине.

Проект предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, речь идет о 500% тарифах против тех стран, которые покупают российские нефть и производные продукты.