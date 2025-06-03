Санкции против РФ: Сенат США ждет разрешения от Трампа, - The Hill

Сенаторы США стремятся принять двухпартийный пакет санкций против России на фоне обострения боевых действий. Но ожидают "зеленый свет" от президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Усилия по продвижению масштабного пакета антироссийских санкций переходят в финальную стадию. Трамп и его союзники высказываются о президенте России Владимире Путине все резче, ведь тот не демонстрирует намерения остановить войну против Украины. Некоторые из ближайших союзников Трампа, в частности сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины, активно призывают к более жестким действиям против Путина.

Мы не хотим идти впереди Белого дома

Впрочем, хотя Трамп в последнее время и стал громче критиковать Путина за нежелание продвигаться к мирному урегулированию, он до сих пор не поддержал пакет санкций, который уже имеет более 80 соавторов в верхней палате - фактически оставляя документ в "замороженном" состоянии.

"Мы работаем с Белым домом... Мы готовы продвигаться вперед, как только они решат, что время пришло. Они - лидеры. Мы не хотим идти впереди Белого дома", - сказал сенатор-республиканец Марквейн Маллин, который вместе с Грэмом проводит постоянные консультации с Трампом по санкционному законопроекту.

По его словам сенаторы не хотят вмешиваться в ход переговоров, хотя готовы прибегнуть к этому если понадобится привлечь внимание к этой перспективе.

"Мы на 100% готовы и способны продвигаться дальше. Но нет смысла принимать его в Палате представителей, принимать в Сенате, а тогда президент скажет: "Подождите, ребята". Это поставит в неловкое положение и его, и нас", - продолжил Маллин.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун сообщил журналистам, что голосование по законопроекту может состояться еще во время этой четырехнедельной сессии.

"[Белый дом] до сих пор надеется, что удастся достичь определенного соглашения, но... в Сенате существует высокий уровень заинтересованности с обеих сторон прохождения этого пакета. Я думаю, что действительно есть желание сделать что-то, чтобы дать России понять: ей следует сесть за стол переговоров... Это будет иметь серьезный эффект", - сказал он.

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Предложенный законопроект предусматривает одни из самых жестких санкций, включая 500% пошлины на страны, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Грэм, один из основных авторов инициативы, назвал ее "самым драконовским законопроектом, который я когда-либо видел в Сенате". Он также сообщил Associated Press, что разрабатывал документ в сотрудничестве с советниками Трампа, и на прошлой неделе заявил, что ожидает начала рассмотрения в Сенате уже на этой неделе.

Несмотря на это, Трамп остается неуверенным, хотя в последнее время и обострил свою критику Путина.

"Я не знаю. Надо будет посмотреть", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос о законопроекте.

Толчком к новому витку инициатив стала недавняя поездка Грэма в Киев, где он вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем из Коннектикута встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем они отправились в Париж, где Грэм провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по актуальной ситуации на фронте.

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По словам сенатора, Путин "не предпринимает никаких шагов для завершения войны, кроме попыток победить украинцев".

"Мы увидели достоверные доказательства того, что летом или в начале осени он готовит новое наступление. Он готовится к новой войне", - сказал Грэм в интервью Associated Press.

Российские, украинские и американские представители собрались в понедельник в Стамбуле на второй раунд мирных переговоров, во время которого две воюющие стороны согласились на обмен тысячами погибших и тяжелораненых военных. Однако признаков реального прогресса в завершении продолжающейся уже четвертый год войны не было.

Пока республиканцы ждут позицию президента, демократы уже теряют терпение.

"Лучшее, что президент Трамп может сделать сейчас для укрепления позиций Украины - это показать, что США твердо стоят на ее стороне и решительно противостоят России. Но до сих пор Трамп этого не сделал", - заявил в понедельник лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

"Где хребет Дональда Трампа? Где его убежденность? Где та решимость, которую он любит демонстрировать? Честно говоря, сенаторы из обеих партий уже устали от непоследовательной позиции Трампа в отношении Путина. Если Трамп не встанет против него, это сделает Сенат", подчеркнул Шумер.

Также Шумер назвал предложенный санкционный пакет "сокрушительным ударом" по Москве.

"Это очень нужно. И нужно именно сейчас", - добавил он.

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