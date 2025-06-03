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Новости Санкции США против России
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Санкции против РФ: Сенат США ждет разрешения от Трампа, - The Hill

сша,сенат

Сенаторы США стремятся принять двухпартийный пакет санкций против России на фоне обострения боевых действий. Но ожидают "зеленый свет" от президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Усилия по продвижению масштабного пакета антироссийских санкций переходят в финальную стадию. Трамп и его союзники высказываются о президенте России Владимире Путине все резче, ведь тот не демонстрирует намерения остановить войну против Украины. Некоторые из ближайших союзников Трампа, в частности сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины, активно призывают к более жестким действиям против Путина.

Мы не хотим идти впереди Белого дома

Впрочем, хотя Трамп в последнее время и стал громче критиковать Путина за нежелание продвигаться к мирному урегулированию, он до сих пор не поддержал пакет санкций, который уже имеет более 80 соавторов в верхней палате - фактически оставляя документ в "замороженном" состоянии.

"Мы работаем с Белым домом... Мы готовы продвигаться вперед, как только они решат, что время пришло. Они - лидеры. Мы не хотим идти впереди Белого дома", - сказал сенатор-республиканец Марквейн Маллин, который вместе с Грэмом проводит постоянные консультации с Трампом по санкционному законопроекту.

По его словам сенаторы не хотят вмешиваться в ход переговоров, хотя готовы прибегнуть к этому если понадобится привлечь внимание к этой перспективе.

"Мы на 100% готовы и способны продвигаться дальше. Но нет смысла принимать его в Палате представителей, принимать в Сенате, а тогда президент скажет: "Подождите, ребята". Это поставит в неловкое положение и его, и нас", - продолжил Маллин.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун сообщил журналистам, что голосование по законопроекту может состояться еще во время этой четырехнедельной сессии.

"[Белый дом] до сих пор надеется, что удастся достичь определенного соглашения, но... в Сенате существует высокий уровень заинтересованности с обеих сторон прохождения этого пакета. Я думаю, что действительно есть желание сделать что-то, чтобы дать России понять: ей следует сесть за стол переговоров... Это будет иметь серьезный эффект", - сказал он.

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Предложенный законопроект предусматривает одни из самых жестких санкций, включая 500% пошлины на страны, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Грэм, один из основных авторов инициативы, назвал ее "самым драконовским законопроектом, который я когда-либо видел в Сенате". Он также сообщил Associated Press, что разрабатывал документ в сотрудничестве с советниками Трампа, и на прошлой неделе заявил, что ожидает начала рассмотрения в Сенате уже на этой неделе.

Несмотря на это, Трамп остается неуверенным, хотя в последнее время и обострил свою критику Путина.

"Я не знаю. Надо будет посмотреть", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос о законопроекте.

Толчком к новому витку инициатив стала недавняя поездка Грэма в Киев, где он вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем из Коннектикута встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем они отправились в Париж, где Грэм провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по актуальной ситуации на фронте.

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По словам сенатора, Путин "не предпринимает никаких шагов для завершения войны, кроме попыток победить украинцев".

"Мы увидели достоверные доказательства того, что летом или в начале осени он готовит новое наступление. Он готовится к новой войне", - сказал Грэм в интервью Associated Press.

Российские, украинские и американские представители собрались в понедельник в Стамбуле на второй раунд мирных переговоров, во время которого две воюющие стороны согласились на обмен тысячами погибших и тяжелораненых военных. Однако признаков реального прогресса в завершении продолжающейся уже четвертый год войны не было.

Пока республиканцы ждут позицию президента, демократы уже теряют терпение.

"Лучшее, что президент Трамп может сделать сейчас для укрепления позиций Украины - это показать, что США твердо стоят на ее стороне и решительно противостоят России. Но до сих пор Трамп этого не сделал", - заявил в понедельник лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

"Где хребет Дональда Трампа? Где его убежденность? Где та решимость, которую он любит демонстрировать? Честно говоря, сенаторы из обеих партий уже устали от непоследовательной позиции Трампа в отношении Путина. Если Трамп не встанет против него, это сделает Сенат", подчеркнул Шумер.

Также Шумер назвал предложенный санкционный пакет "сокрушительным ударом" по Москве.

"Это очень нужно. И нужно именно сейчас", - добавил он.

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Автор: 

россия (96125) санкции (11445) Сенат США (509)


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Топ комментарии
+16
Не буде ніякого дозволу. Руда скотиняка на гачку у *****.
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03.06.2025 08:26 Ответить
+11
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03.06.2025 08:32 Ответить
+10
Рудий підор й надалі намагатиметься тягнути час, щоб ***** захопило побільше. Його шавка у палаті представників джонсон, що півроку тягнула з голосуваннями про допомогу Україні-показала як це робиться.
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03.06.2025 08:38 Ответить
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03.06.2025 08:21 Ответить
Не буде трамп робити нічого для України і проти путіна. Вже стало зрозумілим, що єдине, що цікавить трампа - це гроші, і найбільша його турбота - в тому, щоб віддати (з процентами) те, що він позичив у американських олігархів для своїх виборів. (Чи може хтось думає, що вони давали йому гроші просто так, в подарунок? Ні, розписки з вказанням процентів існують, і трамп прекрасно знає, скільки і кому він винен). Україна йому заважає самим своїм існуванням, бо якби України не було, він би рубив бабло з путіним неміряно. А так йому нєвдобно, і союзнички заважають. Зважте, чому на минулих виборах він і його подєльники підтримували антиукраїнських кандидатів, і досить успішно побудували стіну між західною Європою і нами (орбан, фіцо, в тепер і гівнюк навроцький). Нам немає чого очікувати від трампа, крім поганого.
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03.06.2025 08:55 Ответить
Ще три роки й 9 місяців залишилося сенаторам зачекати. Трамп - це сила!.
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03.06.2025 08:22 Ответить
"Наша сила в плавках", - совєцький лозунг. 100% відповідність Ржавому.
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03.06.2025 09:03 Ответить
Не буде ніякого дозволу. Руда скотиняка на гачку у *****.
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03.06.2025 08:26 Ответить
Не відволікайте дідушку від гольфу- скількі йому залишись жити .
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03.06.2025 08:27 Ответить
А Трамп ні кує ні меле!
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03.06.2025 08:29 Ответить
The system of checks and balances in action: members of Congress checking what Donald Trump may be thinking and balancing their actions with whether Trump may find them to his liking.
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03.06.2025 08:29 Ответить
Всі притомні американські сенатори мають запровадити санкції проти рашистскава рєйха і тим продемонструвати що воні притомні-на відміну від Трампа...
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03.06.2025 08:30 Ответить
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03.06.2025 08:32 Ответить
Зараз пару партій в гольф пограє і подумає як відмовити
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03.06.2025 08:36 Ответить
Спочатку вже традиційно "подумає" два-три тижні.
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03.06.2025 11:33 Ответить
Рудий підор й надалі намагатиметься тягнути час, щоб ***** захопило побільше. Його шавка у палаті представників джонсон, що півроку тягнула з голосуваннями про допомогу Україні-показала як це робиться.
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03.06.2025 08:38 Ответить
Слимаки чекають дозволу від жаби.
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03.06.2025 08:39 Ответить
Ню-ню. Розка зували що і без Тампона все проголосують а тут ждуть від ************* що він проти свого друга по ліжку санкції введе. В нього і так стрес із-за вашої павутини. Друх ***** у йому тепер не дає.
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03.06.2025 08:41 Ответить
трамп держится как может.спасает убийцу и насильника, хер они дождутся разрешения
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03.06.2025 08:43 Ответить
Тобто нових санкцій не буде. Зрозуміло.
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03.06.2025 08:44 Ответить
Трамп скаже перемовини продовжуются які санкції ? ,ці недоумки пішли на переговори що б послухати рашиські хотелки і догодити Трампу ,клепки в них не хватає заявити ,що ми не торгуємо ні своїми територіями ,ні своїм суворинітетом ,ні міжнародним правом.
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03.06.2025 08:50 Ответить
Почекайте ще два тижні
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03.06.2025 08:51 Ответить
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03.06.2025 11:24 Ответить
руде ***** не дозволить - буде блеяти, що це зірве перемовини або нести якусь ху№ню про нові два тижні....
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03.06.2025 08:59 Ответить
show must go on
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03.06.2025 09:07 Ответить
Ми ждали, ждали твоєї помочі, та й жданики поїли!
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03.06.2025 09:15 Ответить
Марні сподівання. Що можна очікувати від любителя руського "золотого дощу"?
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03.06.2025 09:19 Ответить
Тобто чекають? Хіба вони не обиралися народом? Чи їх трамп обирав особисто? Якщо їх обрали люди, то й покажіть виборцям, а не трампу, хто в країні незалежна влада!
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03.06.2025 09:25 Ответить
Шось вони про зброю геть перестали говорити - все санкції та санкції. Так акуратно забули, як і про всякі гарантії безпеки. А то - да так накачаємо Україну, шо аж ух, сильний тиск бла бла бла. І всьо - тишина. Причому всі мовчать, не тільки Трамп.
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03.06.2025 09:26 Ответить
а це все, в т.ч. наслідки роботи, точніше недопрацювань на рівні міжнародних відносин, послів, чи послиць.
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03.06.2025 11:23 Ответить
Санкції проти РФ: Сенат США чекає дозволу від Трампа, - The Hill Сенат ЧЕКАЄ. Без надії сподівається, будучи впевненим що Трамп не дасть зашкодити Путіну, адже Байден, ЄС, НАТО спровокували Україну- Україна напала на РФ
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03.06.2025 09:29 Ответить
Останнім адекватним республіканцем був Маккейн. Зараз "слони" це просто культ ім. Трампа. А Трамп, як влучно сказано - TACO (Трамп завжди злякається). От він і боїться, що його друг Влааадіііімір його насварить за таке.
Тому все просто - Сенат чекає дозволу Трампа, Трамп чекає дозволу від путлєра. А той його, зрозуміло, не дасть.
Ще десь 2 роки до можливого збільшення кількості демократів, а до того, від США нічого нормального чекати не потрібно. І то це не гарантія підтримки.
P.S. Окрім звісно варіанту, що кремлівський пацюк чимось таки образе его Донні, і той радикально розлютиться. Але знову ж таки....ТАСО.
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03.06.2025 09:49 Ответить
Мда... схоже це все, шо треба знати про хвальону американську систему "здєржєк і протівовєсов".
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03.06.2025 10:23 Ответить
Трампушко, спитай дозволу на санкції у Путлера! А раптом дозволить? Йому ж все одно, він одною ногою в могилі...
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03.06.2025 10:54 Ответить
Рижому потрібно узгодити з Пуйлом
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03.06.2025 10:56 Ответить
риже старе пердло краще полиже дупу *****, ніж вирішить щось дієве
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03.06.2025 11:08 Ответить
Я, культурно висловлюючись - "в шоці": законодавець очікує, поки виконавець погодиться на прийняття закону. Я один це чую?!. Чи це - "труднощі перекладу"? Дайте посилання на статтю, будь ласка, я хочу її прочитати в оригіналі, блдь.
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03.06.2025 11:13 Ответить
Не така велика шишка той Трамп. Він вже встиг використати свій вотум довіри і свою владу і якщо зараз після таких витівок кацапів не введе санкції, то в гру вступлять Конгрес і Сенат.
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03.06.2025 11:19 Ответить
очікувано. І трамп звісно не даватиме відмашку, бо йому і далі "здається", що війна от-от закінчиться.

трампу повністю пофіг на меморандум капітуляції.

росіяни ж дають соломинку: 3-й раунд "переговорів", а значить ще буде час, ще 2 тижні, і так всі 4 роки трампа
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03.06.2025 11:31 Ответить
 
 