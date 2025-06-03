Трамп тримає нові санкції проти РФ як інструмент на випадок необхідності, - Білий дім

Американський президент Дональд Трамп залишає можливість запровадити нові санкції проти Росії на випадок необхідності.

Про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, президент США "розумно притримував" санкції як "інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності".

"Він готовий застосувати санкції, якщо вони йому знадобляться. У Сенаті та на Капітолійському пагорбі розуміють, що президент є головнокомандувачем і він керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів так, як і має бути", - зазначила вона.

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Левітт нагадала про переговори між Україною та Росією у Стамбулі, які відбулися 2 червня.

"Хотіла б нагадати всім, як далеко ми зайшли лише за чотири місяці. Я маю на увазі, що минулого року в цей час було неможливо уявити, щоб Росія та Україна вели прямі переговори, і саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни вчора сіли за переговори", - додала представниця адміністрації США.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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