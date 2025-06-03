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Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
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Трамп тримає нові санкції проти РФ як інструмент на випадок необхідності, - Білий дім

Санкції США проти Росії: Трамп застосує у разі необхідності

Американський президент Дональд Трамп залишає можливість запровадити нові санкції проти Росії на випадок необхідності.

Про це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, президент США "розумно притримував" санкції як "інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності".

"Він готовий застосувати санкції, якщо вони йому знадобляться. У Сенаті та на Капітолійському пагорбі розуміють, що президент є головнокомандувачем і він керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів так, як і має бути", - зазначила вона.

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Левітт нагадала про переговори між Україною та Росією у Стамбулі, які відбулися 2 червня.

"Хотіла б нагадати всім, як далеко ми зайшли лише за чотири місяці. Я маю на увазі, що минулого року в цей час було неможливо уявити, щоб Росія та Україна вели прямі переговори, і саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни вчора сіли за переговори", - додала представниця адміністрації США.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Також читайте: Вадефуль і Грем обговорили санкції проти РФ: Європа і США повинні продовжувати тиснути на Путіна

Автор: 

росія (65974) санкції (12079) США (23355) Левітт Керолайн (27)


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Топ коментарі
+18
З Трампом давно все зрозуміло, "консерва" з кремлівським ботулізмом.
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03.06.2025 22:10 Відповісти
+10
Тримай свій ***, підор рудий. Ох по шапці знатно отримав від ***ла.
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03.06.2025 22:07 Відповісти
+7
Є якесь збочення коли подобається що тебе принижують, б'ють, обсцикають - роблять рускім, короче.
Інакше дії трампуші не пояснити...
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03.06.2025 22:11 Відповісти
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Тримай свій ***, підор рудий. Ох по шапці знатно отримав від ***ла.
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03.06.2025 22:07 Відповісти
Угу...
І двадцять баксів це завжди двадцять баксів...
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03.06.2025 22:08 Відповісти
З Трампом давно все зрозуміло, "консерва" з кремлівським ботулізмом.
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03.06.2025 22:10 Відповісти
"Він готовий застосувати санкції, якщо вони йому ************ "

йому ?
НЕ ***********.
це абсолютно точно

.
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04.06.2025 00:14 Відповісти
Якщо любиш - відпусти!
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03.06.2025 22:11 Відповісти
через кишеню зручно тримати, тим більше в такому віці інструмент вже без потреби.
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03.06.2025 22:11 Відповісти
Є якесь збочення коли подобається що тебе принижують, б'ють, обсцикають - роблять рускім, короче.
Інакше дії трампуші не пояснити...
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03.06.2025 22:11 Відповісти
Соррі, на випадок чого? ******* далі, бо в нас випадок ще з 2014-го року.
Сьогодні мені порадили копати бункер. Ок. Але як в бункер напхати фури з дронами?
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03.06.2025 22:14 Відповісти
Говорят - за него голосовали
Крутые американские парни из Техаса
За это ССЫКЛО?
Капец.....
Измельчала америка......
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03.06.2025 22:17 Відповісти
Так це давно було відомо: https://ua.korrespondent.net/world/4047673 Завдяки підробленому діагнозу діючий президент США Дональд Трамп уникнув призову в армію і участі у в'єтнамській війні.
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03.06.2025 22:52 Відповісти
імпотент тримає кондом про всяк випадок
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03.06.2025 22:18 Відповісти
Це все - дешевий триндьож. Ясно, що Трамп затіяв ці переговори, аби замаскувати гачок на якому його підчепили ще за часів КДБ.
Але.
Зараз Трамп куртиться, як глист на пательні аби якось обгрунтувати що Україна ніби-то сама винна і допомоги не заслуговує. Але це у Трампа виходить хріново, бо рашисти не дають йому простору для маневру. Досить швидко настане "момент істини" - коли допомога "від Байдена" закінчиться і Трамп вимушений буде показати світу голий зад кацапського запроданця.
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03.06.2025 22:19 Відповісти
Трумпе!
Тобі все більше і більше пасує рузьге термін "горємика".
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03.06.2025 22:31 Відповісти
От зараз пройдуть дві неділі і Трамп введе санкції почнуться слідуючі дві неділі
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03.06.2025 22:40 Відповісти
Тут люди гинуть, а він "тримає як інструмент на випадок необхідності".

Війна іде, яка тобі ще необхідність!?
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03.06.2025 22:41 Відповісти
Трумп береже свої санкції на випадок застосування ерефією ЯЗ. Введе 250% мито на ядерний попіл.
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03.06.2025 22:42 Відповісти
Тож у трампа ще нема необхідності ввести санкції.
рижий ****** чекає від ***** ядерну атаку по україні???
простих ракет по цивільних будинках не достатно???
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03.06.2025 22:44 Відповісти
як і має бути

Ця тьотя ж курсі, що це не догма?
Що Трамп не є святим і неперевершеним?
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03.06.2025 22:44 Відповісти
Та схоже що його пуйло тримає за грішні яйка.
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03.06.2025 22:45 Відповісти
та на *** його *******
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03.06.2025 22:47 Відповісти
Трампиляку на гиляку!
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03.06.2025 22:53 Відповісти
вся возьня рыжего е банька связана с тем, что он хочет с ру сней дружить против китая даже не догадываясь, что шулеры уже выиграли, выставив его шкуру на всеобщее обозрение
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03.06.2025 22:53 Відповісти
ШЛЮХА ПУТИНА Х..У ТРАМП
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03.06.2025 22:54 Відповісти
ГОВНО И В АЫРИКЕ ГОВНО ТРАМП
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03.06.2025 22:56 Відповісти
А в кіно героїчний захист демократії виглядав якось інакше. Морпіхи там, вертольоти всякі, гатлінги, рембо й міцні горішки...
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03.06.2025 23:07 Відповісти
Тампон держит санкции как Шольц таурус
А пуйло держит его (тампона)за яйца
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03.06.2025 23:22 Відповісти
Язик в дупі ***** він тримає
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03.06.2025 23:25 Відповісти
Курка білобриса, перестань пафосно називати цього старого нікчемного клоуна "президентом", це обісцяна пародія на очільника держави за усю історію існування США...
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03.06.2025 23:28 Відповісти
Дивно. Трампище вже би мав знову бздиленькати, що йому тре зустрітися, пагаваріть, прагрєс вже наліцо. Чим ближче до санкцій- воно буде їм протидіяти і вже не тільки словами. Хто б ту суку пристрелив вже…
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03.06.2025 23:47 Відповісти
 
 