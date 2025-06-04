Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження, вони торкнуться нафтової галузі, - Келлог

Санкції, які Сполучені Штати можуть запровадити проти Росії, вже підготовлені, Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, проєкт санкцій США проти Росії вже готовий.

"Минулими вихідними я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проєкт називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.

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Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".

"Наприклад, митна ставка 500% на імпорт до США. В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - додав спецпредставник Трампа.