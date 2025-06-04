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Новини Санкції проти Росії
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Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження, вони торкнуться нафтової галузі, - Келлог

Келлог про санкції проти Росії

Санкції, які Сполучені Штати можуть запровадити проти Росії, вже підготовлені, Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, проєкт санкцій США проти Росії вже готовий.

"Минулими вихідними я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проєкт називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.

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Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".

"Наприклад, митна ставка 500% на імпорт до США. В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - додав спецпредставник Трампа.

Автор: 

санкції (12085) США (23360) Келлог Кіт (157)


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Топ коментарі
+11
Руде опудало та його посіпаки зараз почнуть клеїть різноманітні відмазки "неначасі". Ще два тижні треба.
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04.06.2025 07:40 Відповісти
+4
Так рашка постачає до США нафти нуль цілих - хер десятих - які 500% на імпорт до США?
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04.06.2025 07:48 Відповісти
+3
Этого никогда не будет. Но.
Обьясняю популярно. Для невежд. Я к болгарам уезжаю, в Бангладежд. Это могут быть вторичные санкции в размере до 500% для стран которые массово закупают российскую нефть.
"И об этом этом много раз писали в прессе"
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04.06.2025 08:30 Відповісти
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Руде опудало та його посіпаки зараз почнуть клеїть різноманітні відмазки "неначасі". Ще два тижні треба.
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04.06.2025 07:40 Відповісти
Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. США должны быть морально готовы давить кацапов на всех уровнях, включая президента. Иначе те санкции до сраки
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04.06.2025 07:43 Відповісти
Зброю давайте. Нахер ті санкції?
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04.06.2025 07:44 Відповісти
Так рашка постачає до США нафти нуль цілих - хер десятих - які 500% на імпорт до США?
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04.06.2025 07:48 Відповісти
Этого никогда не будет. Но.
Обьясняю популярно. Для невежд. Я к болгарам уезжаю, в Бангладежд. Это могут быть вторичные санкции в размере до 500% для стран которые массово закупают российскую нефть.
"И об этом этом много раз писали в прессе"
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04.06.2025 08:30 Відповісти
Він вже давно готовий, от тільки толку, якщо твій хозяїн трамп - його блокує
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04.06.2025 08:03 Відповісти
Журналіст: що Трамп робить, аби гарантувати, що подібна до спецоперації СБУ «внутрішня атака дронів» не сталася у США?

Прессекретарка Білого дому: «у США є найбільш смертоносні бойові сили в світі. Американські збройні сили є найкращими, найбільшими».
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04.06.2025 08:11 Відповісти
ага , а друга армія в світі всралася
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04.06.2025 08:13 Відповісти
Друга з тих, що воюють в Україні, Ви мабуть хотіли сказати
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04.06.2025 08:44 Відповісти
А Баба Яга, pardon, президент Трамп проти!?

"Aмepикaнцы вceгдa нaxoдят eдинcтвeннo вepнoe peшeниe. Пocлe тoгo, кaк пepeпpoбyют вce ocтaльныe."- Черчіль.

Це ж в ті часи в США не було трапоподібного президента.
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04.06.2025 08:22 Відповісти
Готові? Вводьте, чого чекаєте?
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04.06.2025 08:23 Відповісти
А наша влада запровадить мито 500% на нафту, що тече «Дружбою»?
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04.06.2025 09:07 Відповісти
 
 