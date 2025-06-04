Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження, вони торкнуться нафтової галузі, - Келлог
Санкції, які Сполучені Штати можуть запровадити проти Росії, вже підготовлені, Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами чиновника, проєкт санкцій США проти Росії вже готовий.
"Минулими вихідними я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проєкт називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.
Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".
"Наприклад, митна ставка 500% на імпорт до США. В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - додав спецпредставник Трампа.
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Обьясняю популярно. Для невежд.
Я к болгарам уезжаю, в Бангладежд.Это могут быть вторичные санкции в размере до 500% для стран которые массово закупают российскую нефть.
"И об этом этом много раз писали в прессе"
Прессекретарка Білого дому: «у США є найбільш смертоносні бойові сили в світі. Американські збройні сили є найкращими, найбільшими».
"Aмepикaнцы вceгдa нaxoдят eдинcтвeннo вepнoe peшeниe. Пocлe тoгo, кaк пepeпpoбyют вce ocтaльныe."- Черчіль.
Це ж в ті часи в США не було трапоподібного президента.