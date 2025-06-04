Операцію СБУ "Павутина" можна поставити в один ряд з ліквідацією бен Ладена, - сенатор Блюменталь

Сенатор Річард Блюменталь, коментуючи операцію СБУ "Павутина", порівняв її з операцією, під час якої ліквідували терориста Осаму бен Ладена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Операцію "Павутина" він назвав доказом спритності та рішучості України.

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Ці удари, за словами Блюменталя, спростовують "хибний наратив про те, що Україна програє війну" та можуть змінити імпульс у Вашингтоні на користь збільшення допомоги Україні.

"Вони можуть вражати авіабази за 4 тисячі миль від України. Вони можуть вдарити будь-де", - сказав сенатор.

"Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на Осаму бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджерами як одне з найбільших військових досягнень останніх років", - додав він.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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