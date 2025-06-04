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Новини Операція СБУ Павутина
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Операцію СБУ "Павутина" можна поставити в один ряд з ліквідацією бен Ладена, - сенатор Блюменталь

Блюменталь порівняв операцію Павутина з ліквідацією бен Ладена

Сенатор Річард Блюменталь, коментуючи операцію СБУ "Павутина", порівняв її з операцією, під час якої ліквідували терориста Осаму бен Ладена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Операцію "Павутина" він назвав доказом спритності та рішучості України.

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Ці удари, за словами Блюменталя, спростовують "хибний наратив про те, що Україна програє війну" та можуть змінити імпульс у Вашингтоні на користь збільшення допомоги Україні.

"Вони можуть вражати авіабази за 4 тисячі миль від України. Вони можуть вдарити будь-де", - сказав сенатор.

"Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на Осаму бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджерами як одне з найбільших військових досягнень останніх років", - додав він.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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Автор: 

СБУ (12954) США (23360) Річард Блюменталь (11) Удари по РФ (345)


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Топ коментарі
+11
вбивство бородатого діда порівняв з знищенням складової ядерної тріади !
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04.06.2025 10:31 Відповісти
+7
Ні, операція "Павутина" це багатоходівка з використанням людського і наукового потенціалу, мужності, сміливості, винахідливості... за 4000 тисячі кілометрів від кордону і навіть один літак стратегічної авіації кацапа коштує більше за голову одного терориста, який не мав ядерної зброї. Краще подякуйте Україні за знищення носіїв ядерних боєголовок, які кацапи наробилши і забрали обманом в України для удару по "піндосам" і постійному залякуванню народів світу.
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04.06.2025 10:36 Відповісти
+6
он як. це те ж саме, що порівнювати йух з пальцем. ))
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04.06.2025 10:30 Відповісти
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он як. це те ж саме, що порівнювати йух з пальцем. ))
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04.06.2025 10:30 Відповісти
Адмін,на фото взагалі то Грем !
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04.06.2025 10:55 Відповісти
так я ж не адмін. )
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04.06.2025 11:01 Відповісти
вбивство бородатого діда порівняв з знищенням складової ядерної тріади !
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04.06.2025 10:31 Відповісти
Вже намалювали колажі: коли схилився над знімком мосту та ще один - над портретом правителя пітьми.
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04.06.2025 10:49 Відповісти
Той бородатий дід змінив і США і весь світ, в не кращу сторону. Той бородатий дід довгі роки був найнебезпечнішим злочинцем новітньої історії.
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04.06.2025 11:11 Відповісти
але в порівнянні з пуйлом та трамплом він був просто дитиною яка бавилась в літачки
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04.06.2025 11:34 Відповісти
коли б не дєрьмак з братвою та своєю куклою, то й операція "бен *****" теж могла б ввійти в анали ))
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04.06.2025 10:32 Відповісти
можуть змінити імпульс у Вашингтоні на користь збільшення допомоги Україні

Можуть. Але поки що Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн", - Associated Press
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04.06.2025 10:32 Відповісти
це різні речі.
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04.06.2025 11:13 Відповісти
Бен Ліліпутіна коли ліквідуєте ? Оце буде спецоперація всіх часів
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04.06.2025 10:35 Відповісти
І усіх народів
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04.06.2025 10:37 Відповісти
Первым делом, первым делом - самолеты, ну а дедушку ? а дедушку потом ! 😎
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04.06.2025 10:46 Відповісти
Ні, операція "Павутина" це багатоходівка з використанням людського і наукового потенціалу, мужності, сміливості, винахідливості... за 4000 тисячі кілометрів від кордону і навіть один літак стратегічної авіації кацапа коштує більше за голову одного терориста, який не мав ядерної зброї. Краще подякуйте Україні за знищення носіїв ядерних боєголовок, які кацапи наробилши і забрали обманом в України для удару по "піндосам" і постійному залякуванню народів світу.
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04.06.2025 10:36 Відповісти
А бил лі мальчік?
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04.06.2025 10:36 Відповісти
Коли Малюк завале пуйла - вони прозріють...
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04.06.2025 10:37 Відповісти
А чому на фото Грем? Чи для Цензора сенатори всі на одне обличчя?))
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04.06.2025 10:38 Відповісти
Точно - коли героїчні ремби з шипганами і супутниками бігають за дядьком в шльопках, і коли за тисячі км від України провертають такі справи в озброєній до зубів ядерній державі - це прям от можна порівняти. Ідіть інопланетян стріляйте.
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04.06.2025 10:43 Відповісти
Не треба примазуватися зі своїми танцями з басмачами до дійсно унікальної операції.
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04.06.2025 10:44 Відповісти
думаю украинские спецслужбы еще смогут удивить мир... Тем более что кучка кремлевских террористов здравствует, а значит главное зло не остановлено и не наказано.
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04.06.2025 10:51 Відповісти
Коли ліквідують сатану бен йухла, то можна буде порівняти із операцією бен ладена,
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04.06.2025 10:54 Відповісти
А з чим можна порівняти зраду України тими хто підписував меморандуми та обіцяв стояти до кінця?
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04.06.2025 10:54 Відповісти
Та хоча би з цим)
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04.06.2025 11:09 Відповісти
Не настільки. Тоді США хоч воювали і надавали допомогу. А не демонстративно перейшли на бік В'єтконгу, як зараз...
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04.06.2025 11:16 Відповісти
Та крім якихось невеликих деталей, ситуація 1 в 1. Просто тоді вони перейшли на бік КНР - з ними хотіли дружити проти СРСР, а тут цей В'єтнам. Не те саме зараз? І тоді американці не хотіли воювати за якийсь там В'єтнам (спочатку повоювали, а далі годі), і зараз вони вписуватися в це все не хочуть, тільки що тепер замість відправки солдат за океан є загроза ядерної війни. Ну й розвиток подій однаковий - спочатку разом до кінця, потім мирні переговори з таким успіхом, що комуністи все окупували.
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04.06.2025 11:31 Відповісти
Та х*й там!
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04.06.2025 10:57 Відповісти
Головне вийти непоміченим, як Блюменталь, який прикрився фото Грема в цій новині.
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04.06.2025 10:58 Відповісти
Який кошерний сенатор.
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04.06.2025 11:13 Відповісти
 
 