Операцию СБУ "Паутина" можно поставить в один ряд с ликвидацией бен Ладена, - сенатор Блюменталь

Сенатор Ричард Блюменталь, комментируя операцию СБУ "Паутина", сравнил ее с операцией, во время которой ликвидировали террориста Осаму бен Ладена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Операцию "Паутина" он назвал доказательством ловкости и решительности Украины.

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Эти удары, по словам Блюменталя, опровергают "ложный нарратив о том, что Украина проигрывает войну" и могут изменить импульс в Вашингтоне в пользу увеличения помощи Украине.

"Они могут поражать авиабазы за 4 тысячи миль от Украины. Они могут ударить где угодно", - сказал сенатор.

"Одним только мастерством и дерзостью эти атаки могут быть поставлены в один ряд с рейдом США на Осаму бен Ладена и израильской операцией с пейджерами как одно из крупнейших военных достижений последних лет", - добавил он.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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