РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12416 посетителей онлайн
Новости Операция СБУ Павутина
1 754 30

Операцию СБУ "Паутина" можно поставить в один ряд с ликвидацией бен Ладена, - сенатор Блюменталь

Блюменталь сравнил операцию

Сенатор Ричард Блюменталь, комментируя операцию СБУ "Паутина", сравнил ее с операцией, во время которой ликвидировали террориста Осаму бен Ладена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Операцию "Паутина" он назвал доказательством ловкости и решительности Украины.

Читайте также: Отсутствие США на переговорах в Стамбуле - это требование России, - МИД Украины

Эти удары, по словам Блюменталя, опровергают "ложный нарратив о том, что Украина проигрывает войну" и могут изменить импульс в Вашингтоне в пользу увеличения помощи Украине.

"Они могут поражать авиабазы за 4 тысячи миль от Украины. Они могут ударить где угодно", - сказал сенатор.

"Одним только мастерством и дерзостью эти атаки могут быть поставлены в один ряд с рейдом США на Осаму бен Ладена и израильской операцией с пейджерами как одно из крупнейших военных достижений последних лет", - добавил он.

Также читайте: Операция СБУ "Паутина" повысила уровень эскалации, США пытаются этого избежать, - Келлог

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Грэм - Медведеву: Вы дали понять миру, что Путин и Россия не заинтересованы в мире

Автор: 

СБУ (20023) США (27106) Ричард Блюменталь (11) Удары по РФ (343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
вбивство бородатого діда порівняв з знищенням складової ядерної тріади !
показать весь комментарий
04.06.2025 10:31 Ответить
+6
он як. це те ж саме, що порівнювати йух з пальцем. ))
показать весь комментарий
04.06.2025 10:30 Ответить
+6
Бен Ліліпутіна коли ліквідуєте ? Оце буде спецоперація всіх часів
показать весь комментарий
04.06.2025 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
он як. це те ж саме, що порівнювати йух з пальцем. ))
показать весь комментарий
04.06.2025 10:30 Ответить
Адмін,на фото взагалі то Грем !
показать весь комментарий
04.06.2025 10:55 Ответить
так я ж не адмін. )
показать весь комментарий
04.06.2025 11:01 Ответить
вбивство бородатого діда порівняв з знищенням складової ядерної тріади !
показать весь комментарий
04.06.2025 10:31 Ответить
Вже намалювали колажі: коли схилився над знімком мосту та ще один - над портретом правителя пітьми.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:49 Ответить
Той бородатий дід змінив і США і весь світ, в не кращу сторону. Той бородатий дід довгі роки був найнебезпечнішим злочинцем новітньої історії.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:11 Ответить
коли б не дєрьмак з братвою та своєю куклою, то й операція "бен *****" теж могла б ввійти в анали ))
показать весь комментарий
04.06.2025 10:32 Ответить
можуть змінити імпульс у Вашингтоні на користь збільшення допомоги Україні

Можуть. Але поки що Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн", - Associated Press
показать весь комментарий
04.06.2025 10:32 Ответить
це різні речі.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:13 Ответить
Бен Ліліпутіна коли ліквідуєте ? Оце буде спецоперація всіх часів
показать весь комментарий
04.06.2025 10:35 Ответить
І усіх народів
показать весь комментарий
04.06.2025 10:37 Ответить
Первым делом, первым делом - самолеты, ну а дедушку ? а дедушку потом ! 😎
показать весь комментарий
04.06.2025 10:46 Ответить
Ні, операція "Павутина" це багатоходівка з використанням людського і наукового потенціалу, мужності, сміливості, винахідливості... за 4000 тисячі кілометрів від кордону і навіть один літак стратегічної авіації кацапа коштує більше за голову одного терориста, який не мав ядерної зброї. Краще подякуйте Україні за знищення носіїв ядерних боєголовок, які кацапи наробилши і забрали обманом в України для удару по "піндосам" і постійному залякуванню народів світу.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:36 Ответить
А бил лі мальчік?
показать весь комментарий
04.06.2025 10:36 Ответить
Коли Малюк завале пуйла - вони прозріють...
показать весь комментарий
04.06.2025 10:37 Ответить
А чому на фото Грем? Чи для Цензора сенатори всі на одне обличчя?))
показать весь комментарий
04.06.2025 10:38 Ответить
Точно - коли героїчні ремби з шипганами і супутниками бігають за дядьком в шльопках, і коли за тисячі км від України провертають такі справи в озброєній до зубів ядерній державі - це прям от можна порівняти. Ідіть інопланетян стріляйте.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:43 Ответить
Не треба примазуватися зі своїми танцями з басмачами до дійсно унікальної операції.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:44 Ответить
думаю украинские спецслужбы еще смогут удивить мир... Тем более что кучка кремлевских террористов здравствует, а значит главное зло не остановлено и не наказано.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:51 Ответить
Коли ліквідують сатану бен йухла, то можна буде порівняти із операцією бен ладена,
показать весь комментарий
04.06.2025 10:54 Ответить
А з чим можна порівняти зраду України тими хто підписував меморандуми та обіцяв стояти до кінця?
показать весь комментарий
04.06.2025 10:54 Ответить
Та хоча би з цим)
показать весь комментарий
04.06.2025 11:09 Ответить
Не настільки. Тоді США хоч воювали і надавали допомогу. А не демонстративно перейшли на бік В'єтконгу, як зараз...
показать весь комментарий
04.06.2025 11:16 Ответить
Та х*й там!
показать весь комментарий
04.06.2025 10:57 Ответить
Головне вийти непоміченим, як Блюменталь, який прикрився фото Грема в цій новині.
показать весь комментарий
04.06.2025 10:58 Ответить
Який кошерний сенатор.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:13 Ответить
 
 