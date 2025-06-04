Два самолета А-50 на аэродроме "Иваново", вероятно, были повреждены во время операции СБУ "Паутина", - The Telegraph

Согласно разведывательным данным, Украина повредила, по меньшей мере, два самолета-разведчика А-50 во время операции СБУ "Паутина".

Об этом пишет издание The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

"Видео четко показывает, как один из украинских дронов попадает в радиолокационную антенну огромного советского разведывательного самолета, стоящего на перроне авиабазы", - пишут журналисты со ссылкой на данные разведки.

Самолет был защищен чем-то похожим на мешки с песком, разложенными поперек его крыльев.

Второй A-50, прикрытый шинами, тщательно разложенными по всей его поверхности, также, вероятно, был атакован украинским беспилотником, который приземлился на его радарный купол.

По информации издания, неизвестно, были ли уничтожены российские А-50, но даже повреждение самолета считалось бы для украинцев "ценным призом".

Спутниковые снимки от 2 мая, почти за месяц до операции СБУ, свидетельствуют, что два самолета А-50 стояли рядом друг с другом на авиабазе "Иваново-Северный".

На видео видно, что это те же два самолета A-50, поскольку один из их радиолокационных корпусов имеет коричневый оттенок.

Считалось, что Москва имеет только семь рабочих версий самолетов-шпионов, которые, по оценкам Международного института стратегических исследований, стоят $318 млн каждый. А-50 считаются очень важными для организации противовоздушной обороны России и координации истребителей и бомбардировщиков, атакующих Украину, говорится в материале.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка об операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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