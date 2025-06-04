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Новости Операция СБУ Павутина
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В НАТО заявили, что в результате операции СБУ "Павутина" повреждено около 40 самолетов РФ, из них от 10 до 13 уничтожено

уничтожение самолетов РФ

В результате операции СБУ "Павутина" было повреждено около 40 самолетов РФ. Из них подтверждено уничтожение от 10 до 13.

Об этом в Брюсселе во время встречи с журналистами сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Представитель НАТО заявил, что по оценке Альянса, это была "самая успешная операция". Он отметил, что оперирует подсчетами, которые осуществило НАТО, а не украинская сторона. В то же время он отметил, что оценки последствий в целом совпадают с украинскими.

"Мы видим, что по меньшей мере 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены",- сказал чиновник НАТО.

В частности, среди поврежденных российских самолетов в НАТО идентифицировали 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и как минимум один самолет ДРЛС А-50, которых армия РФ имеет на вооружении всего несколько штук.

В НАТО говорят, что операция "Павутина" разрушила 34% имеющихся у России ракетоносцев.

"Это имеет критическое влияние на российские способности",- сказал высокопоставленный чиновник Альянса.

Отмечается, что на эти оценки не влияет то, что в Альянсе осознают, что часть поврежденных и разрушенных самолетов могли использоваться в качестве "доноров запчастей" и не выполнять боевые миссии. По словам чиновника, в НАТО не имеют этого распределения.

"Мы не можем подтвердить, что все из них были полностью работоспособными... Также это не уничтожает российскую способность наносить воздушные удары, но это точно снижает способность России осуществлять ракетные удары, в том числе удары, которые, как знают украинцы, происходят рано утром",- сказал он.

Читайте также: Зеленский поблагодарил СБУ за операцию "Павутина": Война наносит агрессору ощутимый ущерб и потери

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Читайте также: Зеленский об операции "Павутина": Половину из пораженных самолетов Россия восстановить не сможет

Автор: 

НАТО (10070) россия (96139) самолет (3639) уничтожение (7229)


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Топ комментарии
+8
Розуміти звідки ті коментатори і для чого це пишуть .
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04.06.2025 17:20 Ответить
+7
СБУ заявила - 41, НАТО - 40, ***** - 0. І велика частина коментаторів на Цензорі чомусь вірили саме *****. Шановне панство, от шо робити з такими?
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04.06.2025 17:16 Ответить
+6
Щось НАТО ніби й не раде, що знищено літаки, які можуть нести ЯЗ і загрожувати Заходу.

Якась "...гнилизна в королівстві данськім...".

Я вже не кажу про обісрані США...
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04.06.2025 17:20 Ответить
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СБУ заявила - 41, НАТО - 40, ***** - 0. І велика частина коментаторів на Цензорі чомусь вірили саме *****. Шановне панство, от шо робити з такими?
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04.06.2025 17:16 Ответить
Розуміти звідки ті коментатори і для чого це пишуть .
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04.06.2025 17:20 Ответить
маніпуляція, тут ніхто не писав що знищено нуль літаків.
просто зепропаганда подає інфу так наче було ЗНИЩЕНО 41 літак...погодся знищено і уражено( часто з мінімальними наслідками) це не одне і теж.
навіть 13 утилізованих стратегів це убер успішний результат.
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04.06.2025 17:52 Ответить
А ось і вони озвались.
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04.06.2025 17:55 Ответить
тільки розумововідсталий зробить такий висновок на основі коментарів вище.
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04.06.2025 18:11 Ответить
Вас дуже легко впізнати - ви одразу починаєте з образ.
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04.06.2025 18:26 Ответить
ну на хамство відповів ідентично, що вам не подобається?
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04.06.2025 18:47 Ответить
насправді пошкоджених більше - тільки на одній Оленьї зранку було 40 літаків, а наступного дня звідти драпануло 11 тушок - тобто 29 літати вже не могли
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04.06.2025 17:58 Ответить
те що їх там було більше не означає що всі були атаковані.
зараз дуже важко приховати втрати, коли над головами літають супутники максару...
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04.06.2025 18:03 Ответить
Або вони банально розібрані, щоб постачати деталі для тих що літають.
Якщо перед вильотом вже прилаштували крилаті ракети то від пожежі воно здетонувало і пошкодило уламками далеко від епіцентру. Ніхто не захоче літати в літаку, продирявленому - треба пепевіряти всі вузли + ураження уламків напружують корпус, і без того старий
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04.06.2025 18:30 Ответить
так у кацапів і так не всі пердольоти з 120+ літали, частина стояли на приколі як донори.
було знищено 13 діючих стратегів, це супер результат, а кілька дирок у фюзеляжі та то таке, підлатають та будуть літати нікуди не дінуться.
по ДРЛО, у кацапів тарілки у такому стані, що складається враження що ті літаки там просто гниють під небом, але знаючи кацапів то це можуть бути модернізовані екземпляри
шкода що тільки тарілки пошкодили а не спалили ті лоханки
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04.06.2025 18:44 Ответить
Щось НАТО ніби й не раде, що знищено літаки, які можуть нести ЯЗ і загрожувати Заходу.

Якась "...гнилизна в королівстві данськім...".

Я вже не кажу про обісрані США...
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04.06.2025 17:20 Ответить
А як по твоєму у НАТО повинні виказувати свою радість , невже гопака танцювати навколо штаб квартири ? ((
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04.06.2025 17:22 Ответить
За 50 років альянс НАТО на який виділяли десятки трильйони доларів не знищив ніодного рашистського літака. Україна ж не будучи в Альянсі знищила майже всю рашистську армію. НАТО тут виглядає як нікчемна і даремно витрачаюча гроші, позорна організація
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04.06.2025 17:26 Ответить
Турки збили один літак. Турки в НАТО. Так шо технічно ви не праві
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04.06.2025 17:29 Ответить
Турція збила літак в індивідуальному порядку, по ініціативі Ердогана. НАТО до того нідочого.
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04.06.2025 17:32 Ответить
Зауваження приймається. Дісно, обійшлося без пʼятого пункта .
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04.06.2025 17:34 Ответить
І не технічно не праві також. НАТО повністю виправдав своє призначення. На 101%. І саме тому війна в Україні а не в країнах Балтії.
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04.06.2025 17:30 Ответить
Видно буде.
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04.06.2025 17:40 Ответить
А НАТО з РФ ніколи не воювало.
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04.06.2025 18:05 Ответить
Я відверто не розумію тампона. Якщо ще зволікати із цією війною, СБУ ще щось вигадає, і це може бути таким, що США змушені будуть повністю переобладнати свій захист, що може стати у трильйони доларів видатків. Невже зупинити пупу дорожче?
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04.06.2025 17:57 Ответить
>>і як мінімум один літак ДРЛС А-50

Я бачив два. https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/06/03/ukraine-strikes-putin-prized-spy-plane/ Брити теж.
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04.06.2025 17:35 Ответить
А у х-ла ніби інфаркт приключився, як йому виложили інфу.
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04.06.2025 17:39 Ответить
 
 