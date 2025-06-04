В НАТО заявили, что в результате операции СБУ "Павутина" повреждено около 40 самолетов РФ, из них от 10 до 13 уничтожено

В результате операции СБУ "Павутина" было повреждено около 40 самолетов РФ. Из них подтверждено уничтожение от 10 до 13.

Об этом в Брюсселе во время встречи с журналистами сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Представитель НАТО заявил, что по оценке Альянса, это была "самая успешная операция". Он отметил, что оперирует подсчетами, которые осуществило НАТО, а не украинская сторона. В то же время он отметил, что оценки последствий в целом совпадают с украинскими.

"Мы видим, что по меньшей мере 40 самолетов были повреждены. От 10 до 13 самолетов полностью разрушены",- сказал чиновник НАТО.

В частности, среди поврежденных российских самолетов в НАТО идентифицировали 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 20 самолетов Ту-22 и как минимум один самолет ДРЛС А-50, которых армия РФ имеет на вооружении всего несколько штук.

В НАТО говорят, что операция "Павутина" разрушила 34% имеющихся у России ракетоносцев.

"Это имеет критическое влияние на российские способности",- сказал высокопоставленный чиновник Альянса.

Отмечается, что на эти оценки не влияет то, что в Альянсе осознают, что часть поврежденных и разрушенных самолетов могли использоваться в качестве "доноров запчастей" и не выполнять боевые миссии. По словам чиновника, в НАТО не имеют этого распределения.

"Мы не можем подтвердить, что все из них были полностью работоспособными... Также это не уничтожает российскую способность наносить воздушные удары, но это точно снижает способность России осуществлять ракетные удары, в том числе удары, которые, как знают украинцы, происходят рано утром",- сказал он.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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