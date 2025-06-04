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Новости Операция СБУ Павутина
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Зеленский об операции "Павутина": Половину из пораженных самолетов Россия восстановить не сможет

Зеленский рассказал об уничтожении российских самолетов

Во время операции СБУ "Павутина" удалось поразить 41 российский самолет. Половину из них Россия уже не сможет восстановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель", - подчеркнул глава государства.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) россия (96139) СБУ (20023) Удары по РФ (343)


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Добре коли про перебіг таємних операцій розказує досвідчений спеціаліст...
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04.06.2025 16:15 Ответить
Мабуть сам оглянув кожний літак і зробив експертизу. Коли вже цей нескінчений піар закінчиться? Роби щось із шахедами, бо скоро на вулицю ніхто не зможе вийти серед білого дня! За майже 3 роки нічого не зроблено!
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04.06.2025 16:17 Ответить
Влад, звертайтесь до директора військового заводу, на якому ви працюєте.
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04.06.2025 16:40 Ответить
Це тобі не хріном довбати по клавішам.
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04.06.2025 16:21 Ответить
Теж тяжка робота, бо тепер на відновлення хріна ************ роки!
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04.06.2025 16:42 Ответить
вам бы диктором на г+г, полезного попересказываете, а вы в просроченных сидите и сидите
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04.06.2025 16:49 Ответить
 
 