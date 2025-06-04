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Новини Операція СБУ Павутина
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Зеленський про операцію "Павутина": Половину з уражених літаків Росія відновити не зможе

Зеленський розповів про ураження російських літаків

Під час операції СБУ "Павутина" вдалося уразити 41 російський літак. Половину із них Росія вже не зможе відновити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Половину з них неможливо відновити, а частина буде відновлюватися роками, якщо відновиться. Дійсно, справедлива військова ціль", - наголосив глава держави.

Читайте: Два літаки А-50 на аеродромі "Іваново", ймовірно, було пошкоджено під час операції СБУ "Павутина", - The Telegraph

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Також читайте: Операцію СБУ "Павутина" можна поставити в один ряд з ліквідацією бен Ладена, - сенатор Блюменталь

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) росія (65994) СБУ (12954) Удари по РФ (345)


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Добре коли про перебіг таємних операцій розказує досвідчений спеціаліст...
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04.06.2025 16:15 Відповісти
Мабуть сам оглянув кожний літак і зробив експертизу. Коли вже цей нескінчений піар закінчиться? Роби щось із шахедами, бо скоро на вулицю ніхто не зможе вийти серед білого дня! За майже 3 роки нічого не зроблено!
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04.06.2025 16:17 Відповісти
Влад, звертайтесь до директора військового заводу, на якому ви працюєте.
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04.06.2025 16:40 Відповісти
Це тобі не хріном довбати по клавішам.
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04.06.2025 16:21 Відповісти
Теж тяжка робота, бо тепер на відновлення хріна ************ роки!
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04.06.2025 16:42 Відповісти
вам бы диктором на г+г, полезного попересказываете, а вы в просроченных сидите и сидите
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04.06.2025 16:49 Відповісти
 
 