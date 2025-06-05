Росіяни заявили про атаку на аеродром Міллерово у Ростовській області
У ніч проти 5 червня у Ростовській області пролунали вибухи. Місцеві жителі стверджують, що дрони атакували військовий аеродром Міллерово.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників у Міллеровському районі.
За його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано пошкодження на хуторі Сулін. Там пошкоджені споруди, електропроводи та машини.
Російське міноборони уже встигло відзвітувати, що з 22:00 до 00:00 над Ростовською областю нібито збили 11 безпілотників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А прутін, так і далі, Трампу водить по губам, та і ще, де інде….
Трамп це любить, дрючба…
Добра новина на добрий ранок та ранкову каву.