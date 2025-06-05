УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10822 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Удар по аеродрому РФ
672 4

Росіяни заявили про атаку на аеродром Міллерово у Ростовській області

БпЛА атакували аеродром Міллерово

У ніч проти 5 червня  у Ростовській області пролунали вибухи. Місцеві жителі стверджують, що дрони атакували військовий аеродром Міллерово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників у Міллеровському районі.

За його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано пошкодження на хуторі Сулін. Там пошкоджені  споруди, електропроводи та машини.

Російське міноборони уже встигло відзвітувати, що з 22:00 до 00:00 над Ростовською областю нібито збили 11 безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ намагається применшити масштаби втраченої стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

безпілотник (4326) обстріл (29128) аеродром (311) Удари по РФ (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.06.2025 07:03 Відповісти
Українці, ночами сплять, а московські терористи (Іхтамнєти, відпусники, заблукалі, з ученіями), обстрілюють щоночі Україну з 2014 року!
А прутін, так і далі, Трампу водить по губам, та і ще, де інде….
Трамп це любить, дрючба…
показати весь коментар
05.06.2025 07:03 Відповісти
Чомусь зелені не пишуть мені, як Зелька атакує НПЗ. Тіпа покажи мені угоду, насправді ми виносимо НПЗ кожного дня. І вовсе Ермакі втіхаря з Путіним це не перетерли.
показати весь коментар
05.06.2025 07:11 Відповісти
Добрий ранок Україно, добрий ранок українці, бандерівці, петлюрівці, махновці та інщі гарні та добрі люди.
Добра новина на добрий ранок та ранкову каву.
показати весь коментар
05.06.2025 07:13 Відповісти
 
 