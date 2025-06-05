Росіяни заявили про атаку на аеродром Міллерово у Ростовській області

У ніч проти 5 червня у Ростовській області пролунали вибухи. Місцеві жителі стверджують, що дрони атакували військовий аеродром Міллерово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників у Міллеровському районі.

За його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано пошкодження на хуторі Сулін. Там пошкоджені споруди, електропроводи та машини.

Російське міноборони уже встигло відзвітувати, що з 22:00 до 00:00 над Ростовською областю нібито збили 11 безпілотників.

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