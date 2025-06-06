Удары Украины по аэродромам РФ могут стать толчком к миру, - Келлог

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал удары Украины по аэродромам РФ примером смелого лидерства.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ

"Из моего военного опыта, да и истории, смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя", - отметил Кэллог.

По его словам, такое лидерство продемонстрировали Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны и министр обороны Рустем Умеров.

"Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа - остановить кровопролитие и положить конец войне", - подытожил спецпредставитель Трампа.

Накануне он заявил, что операция СБУ "Паутина" повысила уровень эскалации.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

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