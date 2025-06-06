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Новости Операция СБУ Павутина
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Удары Украины по аэродромам РФ могут стать толчком к миру, - Келлог

Келлог о влиянии операции

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал удары Украины по аэродромам РФ примером смелого лидерства.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ

"Из моего военного опыта, да и истории, смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя", - отметил Кэллог.

По его словам, такое лидерство продемонстрировали Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны и министр обороны Рустем Умеров.

"Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа - остановить кровопролитие и положить конец войне", - подытожил спецпредставитель Трампа.

Келлог о влиянии операции

Накануне он заявил, что операция СБУ "Паутина" повысила уровень эскалации.

Читайте: Трамп возмущен ударами Украины по аэродромам РФ: в Белом доме - новая волна дискуссий относительно дальнейшей поддержки Киева, - The Atlantic

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Также читайте: "Теперь будет ответ, и это нехорошо", - Трамп прокомментировал реакцию Путина на операцию "Павутина"

Автор: 

США (27131) Кит Келлог (157) Удары по РФ (354)


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Топ комментарии
+12
Ви вже там оприділіться хто куди кого штовхає - Трамп каже шо до ядерної війни
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06.06.2025 08:17 Ответить
+6
БІПОЛЯРКА - вчора він казав протилежне. Що там з республінканцями? - вони що отруйну водичку попили?
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06.06.2025 08:18 Ответить
+5
***.... Які вони мені огидні.... Тільки побачу морду американця з оральної адміністрації дебілів... Це тільки у мене так... ? Може який емоційний розлад... ? Що келог, що трам, що рубіо і інша мерзота....наче дивися на огидну кров"яну дрисню... фу *******
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06.06.2025 08:24 Ответить
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Ви вже там оприділіться хто куди кого штовхає - Трамп каже шо до ядерної війни
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06.06.2025 08:17 Ответить
Трамп можливо такого і не казав, чи Ви на 100% вірите журнашлюхам світу, чи як воно подається тому, хто хоче перести стрілки і випустити пар на інших? А можливо десь так і сказав Трамп, щоб діяти по відношенню кацапа "кнутом і пряником", де один політик за, а інший проти. Особисто для мене знищення хай навіть 12 стратегічних літаків - це величезна подія і як бальзхам на серце для кожного українця. Дуже вдячний спецам від СБУ і ГУР, але до чого там зелений слугориг-корупціонер Умеров?
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06.06.2025 08:26 Ответить
Після всього цього Уайтхаусного трешу за останні місяці, наступна адміністрація просто зобов'язана провести дезінфекцію , дезінсекцію, хлорування, УФ опромінення, дегельмінтизацію тих кабінетів...
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06.06.2025 09:29 Ответить
БІПОЛЯРКА - вчора він казав протилежне. Що там з республінканцями? - вони що отруйну водичку попили?
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06.06.2025 08:18 Ответить
Просто нам змі як кажуть куй у вуха вкручують
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06.06.2025 08:25 Ответить
Операція СБУ "Павутина" підвищила рівень ескалації, США намагаються цього уникнути, - Келлог
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06.06.2025 08:22 Ответить
***.... Які вони мені огидні.... Тільки побачу морду американця з оральної адміністрації дебілів... Це тільки у мене так... ? Може який емоційний розлад... ? Що келог, що трам, що рубіо і інша мерзота....наче дивися на огидну кров"яну дрисню... фу *******
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06.06.2025 08:24 Ответить
Ві байденовської мерзоти тебе не тошнило??чи від європейських балаболів??
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06.06.2025 08:27 Ответить
Тоді тільки починало піднуджувати, мабудь, бо вони говорили адекватні речі, і нічого не робили, а зараз мов на кроваву дрисню з зеленим слизом і гноєм дивишся...
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06.06.2025 08:32 Ответить
Кажи як є... просто нам брехали ,,і підставили під кацапів своїми . обіцянками
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06.06.2025 08:36 Ответить
Кожен має свій інтерес... з часом, созник стане - ворогом, а ворог - союзником, і таке можливо....
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06.06.2025 08:41 Ответить
У нас до війни не було.жодного союзника.... А ті партнери які тільки надають допомогу тільки для підтримки війни а не для перемоги України то звичайні пітараси
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06.06.2025 08:45 Ответить
Ну так в цьому їх інтерес, і майстерність любої влади зрозуміти інтерес "партнера"... Ще будемо з польщею воювати, їм не подобається посилення позицій України в світі... Ко я казав, що з москалями буде війна, всі крутили пальцем у скроні в мене за спиною...
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06.06.2025 08:49 Ответить
Хто більше передав зброї - Трамп (за обидві свої каденції) чи Байден?
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06.06.2025 09:16 Ответить
Ваш президент повністю перекриє постачання нам зброї та розвідданих? Так це буде виглядати?
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06.06.2025 08:26 Ответить
поки вухо трампа домовляється з кулею стрельця як тупе любитель диктаторів та лизання дупи ликтаторам, удари по яйцях учіх насильників примушує до миру, якшо слаькі лідери і сопліва оон не може нічого зробити з новими гітлєрами і сталіними
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06.06.2025 08:29 Ответить
"Ця подія (Удари України по аеродромах РФ ) може стати поштовхом до миру....»
Отето правільная часть мислі.

А далі повинно бути: «для прискорення цього поштовху, США знімають всі обмеженення на поставки військового спорядження для ЗСУ».
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06.06.2025 08:29 Ответить
по ааеродромах

Співочо. Не гірше за Кікабідзе!
)))
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06.06.2025 08:30 Ответить
Поц Куеллог ти якось устаканься а то вчора до ескалації привиде а зараз до миру.
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06.06.2025 08:33 Ответить
Скажи ці розумні слова вашому головному маразматику ,який каже що це понти.
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06.06.2025 08:33 Ответить
Удари України по ааеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру

Удари по голові завше приводили до тями!
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06.06.2025 08:37 Ответить
Ой, мовчи вже, дурню старий. Який поштовх??? Поштовхом було б надання Україні далекобійної зброї та дозвіл бити по всій території параші.
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06.06.2025 08:38 Ответить
Вас *уй зрозумієш, дементні ідіоти. Меліть і далі, нам своє робити
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06.06.2025 08:48 Ответить
Один одне городить,другий друге. Шо попало плетуть,аби тільки нічого не робити.
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06.06.2025 08:52 Ответить
"але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа" - та ні, міссія тампона це не доводити санітарів до сказу...ще б, козел, написав би що тампакс мессія...
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06.06.2025 09:11 Ответить
Ну то, дайте Томагавки, і да- війна швидше закінчиться...
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06.06.2025 09:20 Ответить
Не довго тобі залишається бути на посаді, трампанутого це підставляє перед ху...лом. хоча, може бути що він зараз с масканутим розбирається і їому не до тебе
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06.06.2025 09:33 Ответить
А в адміністрації США є хоть хтось без біполярного розладу?
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06.06.2025 10:54 Ответить
 
 