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Новости Операция СБУ Павутина
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Трамп возмущен ударами Украины по аэродромам РФ: в Белом доме - новая волна дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, - The Atlantic

Трамп разгневан из-за ударов по РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома.

Трамп в частных разговорах с советниками выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами.

По словам источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений о целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву. У Трампа снова активизировалось личное недовольство Зеленским - президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может толкнуть мир к Третьей мировой войне.

"Зеленский не предупредил президента США, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции", - заявил бывший стратег Трампа Стив Бэннон.

На этой неделе Трамп частным образом поддержал точку зрения правых, критикуя Зеленского за то, что тот якобы выставлял себя напоказ после ударов беспилотников; по словам советника, Трамп был поражен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен был бы сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

Также смотрите: Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) США (27131) Трамп Дональд (5651) Удары по РФ (354)


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Топ комментарии
+82
Вчора в приватних бесідах йому подобалося,сьогодні обурений в приватних бесідах. Неназвані чиновники...джерела на умовах анонімності... Та пішли ви всі нах,довбой#би. Всі скопом.
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06.06.2025 06:07 Ответить
+56
Та пішло це руде чмо на...уй! Ти ба, пуп землі який! Кацапи міста ********, дітей та цивільних щодня вбивають, а воно обурюєтьця! Гнида опущена! 🤬
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06.06.2025 06:28 Ответить
+34
То він про подобалося розповідав поки від ху...ла догану не отримав.
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06.06.2025 06:12 Ответить
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Страница 2 из 2
Мабуть путінські агенти впливу в Держдепі, налаштовуючи Трампа проти України, розповіли POTUS кремлівський наратив, що путін нібито втратив свої стратегічні ракетоносці через те, що сумлінно виконував договір з США відкрито зберігати літаки-носії ЯЗ з можливістю їх оперативного контролю з боку США з повітря та з космосу, а не в захищених укриттях, де їх не видно...
А от про те, що ці стратегічні літаки - носії ЯЗ путін активно використовує не як стратегічні носії ЯЗ, а як носії неядерних ракет, із неядерними ББ, якими щодня атакує населені пункти України POTUS знати і слухати мабуть не хоче. Рашисти користуються минулими стратегічними домовленостями між СРСР та США для прикриття терору проти мирного населення України
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06.06.2025 11:03 Ответить
Пішли на йух дебіли з керівницства США, українці вдарили по смертоносних машинах-літаках, які вже три роки вбивають українців і руйнують їх оселі, міста, інфрастукруту. У них немає обурення на кацапів, які кожного дня б'ють по наших оселях, мирних містах.
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06.06.2025 08:03 Ответить
НУ чому всі напали на старого пирдуна Трампона? Він хворіє старечою деменцією, часто забуває штани натягнути після походу в туалет. Маланка, баба його вимушена постійно за ним слідити, щоб Трампон вчасно підтер свій тухес, а то воняє на весь Білий дурдом.

А чомусь всі в світі дивуються, що лідор найбільшої потуги в світі, Трампон дружить з хозяїном болотяної бензоколонки ******? Так вони, як старі пирдуни і маразматики, і хворіють старечою деменцією, розуміють один одного з півслова, тому що часто прилюдно обгадюються перед всим світом в своїх діях.
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06.06.2025 08:03 Ответить
друг ***** вломив, що погано склоняє до капітуляції
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06.06.2025 08:04 Ответить
Ти рудий мудак іди нах.й чмо
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06.06.2025 08:05 Ответить
Педофіл з острова
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06.06.2025 08:07 Ответить
спровокувала нову хвилю... В оральному нужнику... Гівно рухається і бурлить... Знову перезавантажуйтесь - ПОТВОРИ... Нове гівно в оральний нужник....
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06.06.2025 08:12 Ответить
заїбав вже своїми обуреннями старий ідіот
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06.06.2025 08:19 Ответить
Трамп обурений

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06.06.2025 08:20 Ответить
Їбанат на всю голову
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06.06.2025 08:24 Ответить
Тварюка, він боїться 3-світової. Виходить, що Україна не має право захищатися, а має бути просто захоплена росією?
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06.06.2025 08:28 Ответить
Трамп ОСОБИСТО втравлює весь світ в третю світову війну своїм заохоченням ***** бикувати без обмежень.
Трамп хворий однощначно, ні честі ні гідності ні розуму ні відповідальності, все це зіжрала пиха, безмежна алчність і кінчена соціопатія.
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06.06.2025 10:02 Ответить
Вкотре запитую, чому на таких гілках відсутні трампісти-агітатори з 2024-го року?
Ну, нема кого ***** послати... разом з трампоном.
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06.06.2025 08:34 Ответить
Ну чому відсутні ? Он фєдя та ігорьоша вище кажуть що ми самі винні, що рудого підара ненавидимо.
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06.06.2025 08:58 Ответить
та їх нема в моєму кондуїті, значить, як мінімум, я не помітив їх як агітаторів за трампа.
До речі: а влада ЕрЗе таки винна "за трампа"; але не за те, що американці обрали собі клоуна - а за те, що Україна втратила двопартійну підтримку США, зокрема, республіканської партії. Якби тільки Трамп був проти України, а весь істеблішмент респів був би за нас - Трамп практично би не зашкодив нам, доведено це його попередньою каденцією.
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06.06.2025 09:39 Ответить
а не треба запізнюватися - вже їх послали, тому тут нема
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06.06.2025 10:54 Ответить
Обурюватися ударами України по московії може тільки поплічник останньої.
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06.06.2025 08:46 Ответить
Старі педофіли підтримують один одного...
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06.06.2025 08:47 Ответить
тому що краснов.
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06.06.2025 09:47 Ответить
да *****,тут уже бльше интересно маск-трамп кто кто *********
а словесные поносы рыжего дименционника с биполяркой уже не интересны
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06.06.2025 09:00 Ответить
мудак
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06.06.2025 09:12 Ответить
Я так розумію для них краще щоб Україна не опиралася а здалася і зникла зовсім.
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06.06.2025 09:23 Ответить
По великому рахунку - чхати вже давно, шо воно меле. Мене інше цікавить: Одна газета пише, шо йому сподобалося, інша шо ні. Але ви розумієте, за шо ви сперечаєтеся: за те шо в газеті Цензор переписали статтю Атлантік. Р. Розумно.
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06.06.2025 09:25 Ответить
Коли ця помаранчева мразота вже здохне
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06.06.2025 10:30 Ответить
Образили ховрашка - напісяли в норку. )))
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06.06.2025 10:51 Ответить
Ой Божечкі, Трампу не сказали. Я думаю і зеленському не сильно розказали бо всякі єрмаки і безуглі розпатякали б зразу.
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06.06.2025 10:54 Ответить
Ага, все зрозуміло: замість того, аби тихенько піджавши хвоста капітулювати в Туреччині, Україна нахєр винищила частину стратегічної авіації засрашки. Як посміла?!?

Але всі навколо в такому захваті від цього, що руде лайно вимушене "в приватних розмовах" свою любов до лизання дупи ***** проявляти, бо вже зрозуміло, що навіть найближче оточення не поділяє його пристрасті до засрашинських дуп.
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06.06.2025 11:36 Ответить
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