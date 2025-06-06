Трамп возмущен ударами Украины по аэродромам РФ: в Белом доме - новая волна дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, - The Atlantic
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома.
Трамп в частных разговорах с советниками выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами.
По словам источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений о целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву. У Трампа снова активизировалось личное недовольство Зеленским - президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может толкнуть мир к Третьей мировой войне.
"Зеленский не предупредил президента США, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции", - заявил бывший стратег Трампа Стив Бэннон.
На этой неделе Трамп частным образом поддержал точку зрения правых, критикуя Зеленского за то, что тот якобы выставлял себя напоказ после ударов беспилотников; по словам советника, Трамп был поражен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен был бы сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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А от про те, що ці стратегічні літаки - носії ЯЗ путін активно використовує не як стратегічні носії ЯЗ, а як носії неядерних ракет, із неядерними ББ, якими щодня атакує населені пункти України POTUS знати і слухати мабуть не хоче. Рашисти користуються минулими стратегічними домовленостями між СРСР та США для прикриття терору проти мирного населення України
А чомусь всі в світі дивуються, що лідор найбільшої потуги в світі, Трампон дружить з хозяїном болотяної бензоколонки ******? Так вони, як старі пирдуни і маразматики, і хворіють старечою деменцією, розуміють один одного з півслова, тому що часто прилюдно обгадюються перед всим світом в своїх діях.
Трамп хворий однощначно, ні честі ні гідності ні розуму ні відповідальності, все це зіжрала пиха, безмежна алчність і кінчена соціопатія.
Ну, нема кого ***** послати... разом з трампоном.
До речі: а влада ЕрЗе таки винна "за трампа"; але не за те, що американці обрали собі клоуна - а за те, що Україна втратила двопартійну підтримку США, зокрема, республіканської партії. Якби тільки Трамп був проти України, а весь істеблішмент респів був би за нас - Трамп практично би не зашкодив нам, доведено це його попередньою каденцією.
а словесные поносы рыжего дименционника с биполяркой уже не интересны
Але всі навколо в такому захваті від цього, що руде лайно вимушене "в приватних розмовах" свою любов до лизання дупи ***** проявляти, бо вже зрозуміло, що навіть найближче оточення не поділяє його пристрасті до засрашинських дуп.