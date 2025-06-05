Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Пора сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот истинная причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT! (Дональд Джей Трамп. - Ред)", - написал он.
Таким образом он намекает, что Трамп был замешан в деле бывшего финансиста Эпштейна о педофилии.
Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Он был осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил соглашение с прокуратурой и вышел на свободу.
В 2019 году ему предъявили новые обвинения в торговле людьми. Сам Эпштайн был найден мертвым в своей тюремной камере в 2019 году.
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И это правильно !"
. М.С.Горбачьов
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Абсолютные пида-сы!! Красота!
чи обидва одразу ?
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https://x.com/agapova844621
Юлія Агапова @agapova844621
·Mr. Musk, use your energy for peaceful purposes. Help Ukraine, stop putin. Mr. Trump keeps promising to end the war, but can do nothing.
https://x.com/realDonaldTrump @realDonaldTrump
хто кому скаже:
"Ти звільнений !"
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P.S. Не здивуюся, якщо в Ілони і про московських ****** для трумпа є (1987-го, чи коли він там був, і на початку 2000-х).
P.P.S. От так і на болотах буде одного ранку. Прокинемося, а йухло здохло. А його вротенберги з ковальчуками розбіглися. Хаос і анархія, і одні жаби квакають.
Тому я не став би тішити себе ілюзіями про повний криндик на смєхдєржаві після здиху її сцаря.
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а бєндєровці в кружевних трусєлях....
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Маск достав кощеєву іглу, десь в кремлі піднапругся ше один власник ігли трампа, керовану ляльку можуть поломати!
Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
Боротьба двух кидал?
Так маск не народжений в США
А ще маск молодший трапа.
Що правда у трапа зріст 190 старого 80річного імбецила.
Ставлю на маску. 100 умовних трапів)
"помилки треба не тільки визнавати, а й виправляти" ?
Привів шизоїда до влади, що могло піти не так ...
Ставимо ставки на цей двобій! Чи вийде трамп сухий з води??
А так конечно чума на оба ваших дома, подx#йловики рашистские.