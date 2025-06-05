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Новости Фото Трамп разочарован Маском
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Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Маск сказав, що Трамп фігурує у файлах Епштейна

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Пора сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот истинная причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT! (Дональд Джей Трамп. - Ред)", - написал он.

Таким образом он намекает, что Трамп был замешан в деле бывшего финансиста Эпштейна о педофилии.

Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Он был осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил соглашение с прокуратурой и вышел на свободу.

В 2019 году ему предъявили новые обвинения в торговле людьми. Сам Эпштайн был найден мертвым в своей тюремной камере в 2019 году.

Автор: 

Маск Илон (234) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+10
Ось і зрозуміло що ***** на Тампона має. Педофіл педофілу руку тримає чи ще там щось
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05.06.2025 23:37 Ответить
+8
Жабогадюкинг в разгаре.
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05.06.2025 23:35 Ответить
+4
Трамп-педофил? Это статья.
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05.06.2025 23:34 Ответить
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Трамп-педофил? Это статья.
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05.06.2025 23:34 Ответить
зараз - стаття в газеті, а перед відставкою він сам себе помилує - зараз всі так роблять

.
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05.06.2025 23:37 Ответить
импичмент
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05.06.2025 23:46 Ответить
можливо, але після довиборів в Конгрес

.
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05.06.2025 23:49 Ответить
Жабогадюкинг в разгаре.
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05.06.2025 23:35 Ответить
"И это хорошо !
И это правильно !"
. М.С.Горбачьов

.
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05.06.2025 23:39 Ответить
Даду, даду
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05.06.2025 23:51 Ответить
Оба лгут когда свою пасть открывают.. У ху.йла времени до выборов в конгресс.
Абсолютные пида-сы!! Красота!
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05.06.2025 23:35 Ответить
так хто із них працює на рашку ?
чи обидва одразу ?

.
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05.06.2025 23:42 Ответить
Возможно никто. Следим..
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05.06.2025 23:43 Ответить
Ось і зрозуміло що ***** на Тампона має. Педофіл педофілу руку тримає чи ще там щось
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05.06.2025 23:37 Ответить
Брудна бомба від Маска
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05.06.2025 23:38 Ответить
Похоже, что в ближайшее время кому-то будет не до "дедлайнов" и "писдилов"...
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05.06.2025 23:38 Ответить
Люди, перейдіть зараз на Х @elonmusk . Ілон Маск і Дональд Трамп вбиваються. Я не знаю, чи може це допомогти Україні, але я попросила Ілона Маска використати його енергію для допомоги Україні. Поширте мене, хто вміє і може, щоб він побачив. Мій допис саме під цією чорною публікацією.

https://x.com/agapova844621

Юлія Агапова @agapova844621



·Mr. Musk, use your energy for peaceful purposes. Help Ukraine, stop putin. Mr. Trump keeps promising to end the war, but can do nothing.

https://x.com/realDonaldTrump @realDonaldTrump
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05.06.2025 23:38 Ответить
Щось назріває, цікаве буде шоу!!! Чекаємо!!!
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05.06.2025 23:40 Ответить
авжеж !
хто кому скаже:
"Ти звільнений !"

.
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05.06.2025 23:43 Ответить
Тупий і ще тупіший
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05.06.2025 23:40 Ответить
Завтра прокинемося -- а трумпа зняли через імпічмент 😁

P.S. Не здивуюся, якщо в Ілони і про московських ****** для трумпа є (1987-го, чи коли він там був, і на початку 2000-х).

P.P.S. От так і на болотах буде одного ранку. Прокинемося, а йухло здохло. А його вротенберги з ковальчуками розбіглися. Хаос і анархія, і одні жаби квакають.
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05.06.2025 23:40 Ответить
Навіть якщо Єго Плєившество ***** Перший (точніше, його теперішня версія) відлетить до лихих парфумів у пекло, без особливих ускладнень "виконувати його обов'язки" призначать якогось актора-пенсіонера з якоїсь пєнзи (прости Господи!) чи саратова (прости Господи - ще раз!).
Тому я не став би тішити себе ілюзіями про повний криндик на смєхдєржаві після здиху її сцаря.
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05.06.2025 23:56 Ответить
Так, звісно... Ви маєте рацію. Але й того, що я написав, теж ймовірність ненульова, і це вже добре
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06.06.2025 00:00 Ответить
Трамп та Ілон схожі на двох дітей, що б'ються в парку (c)
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05.06.2025 23:41 Ответить
в пісочниці на дитячій площадці і кидаються один в одного знайденими в піску собачими какашками

.
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05.06.2025 23:45 Ответить
вам з Америкою НЕ по путі,

а бєндєровці в кружевних трусєлях....

.
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05.06.2025 23:47 Ответить
Такого скандалу з часів клінтона не було, але одно діло про потрахуньки з секретуткою, а от педофілія це *****-***** для трампа!
Маск достав кощеєву іглу, десь в кремлі піднапругся ше один власник ігли трампа, керовану ляльку можуть поломати!
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05.06.2025 23:47 Ответить
Клінтон дітей не ............
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05.06.2025 23:57 Ответить
Навіщо ж ти, поц, зробив педофіла президентом США?
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05.06.2025 23:47 Ответить
Відправляйте рижого аб'юзера в тюрму, не соромте Америку. Весь світ сміється. А колись поважав і боявся.
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05.06.2025 23:49 Ответить
Блин... Опиум для народа. Жаба - гадюкинг маст гомон)
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05.06.2025 23:51 Ответить
Не жартівливе пред'явлення. Серйозний пізторєз назріває.
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05.06.2025 23:52 Ответить
Зеленський пообіцяв помирити Трампа та Маска за 24 години
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05.06.2025 23:52 Ответить
🤣
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05.06.2025 23:56 Ответить
CNN

Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
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05.06.2025 23:52 Ответить
7 min ago
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05.06.2025 23:53 Ответить
Це багато що пояснює...
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05.06.2025 23:54 Ответить
Порошенко: "Якби я був президентом України - ця сварка між Трампом та Маском, взагалі ніколи не трапилась би".
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05.06.2025 23:55 Ответить
Отримувати бабло від педофіла маску було ок.
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05.06.2025 23:55 Ответить
Йой! Що ж тепер буде?
Боротьба двух кидал?
Так маск не народжений в США
А ще маск молодший трапа.
Що правда у трапа зріст 190 старого 80річного імбецила.
Ставлю на маску. 100 умовних трапів)
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05.06.2025 23:56 Ответить
Тобто Ілона знала про скоєний трампом злочин, але не вказала на це правоохоронним органам. Ба, більше того, всіляко публічно підтримала трампа на посаду президента.
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05.06.2025 23:57 Ответить
Він Ідіот, та незабаром зрозуміє, що насрав також і в свої штани,)
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06.06.2025 00:00 Ответить
разумков v2 ?

"помилки треба не тільки визнавати, а й виправляти" ?

Привів шизоїда до влади, що могло піти не так ...
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05.06.2025 23:57 Ответить
схоже у кацапів був якийсь подібний компромат на трампа. Інакше пояснити лизання заду путіну просто неможливо

Ставимо ставки на цей двобій! Чи вийде трамп сухий з води??
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05.06.2025 23:57 Ответить
5 євро, що не вийде. Не досидить свій "президентський строк".
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06.06.2025 00:01 Ответить
Пішла заруба!
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06.06.2025 00:03 Ответить
На рыжего есть куча компромата, это 100%. Но чего хочет маск? Лепит из себя новую политическую фигуру? О новой партии вот заговорил.

А так конечно чума на оба ваших дома, подx#йловики рашистские.
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06.06.2025 00:05 Ответить
А как будет "движуха" по-американски?
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06.06.2025 00:06 Ответить
Что бы говорить такое про президента Трампа нужно хотяб костюм надеть такой как у РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління который вступил в фиктивный брак с инвалидкой ради брони от мобилизации и приплачивает этой мошеннице фиктивной жене инвалидке!
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06.06.2025 00:08 Ответить
В этом педофильском списке половина западной элиты, президенты, принцы. Никто не даст этим файлам раскрутиться. Система прогнила изнутри. Они как в каком-нибудь утопическом голливудском триллере, чувствуют себя хозяевами всех земных рабов, и могут позволить себе все.
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06.06.2025 00:10 Ответить
Десь пів року тому на Ютуб обговорювали дивну дружбу тампона і наркомана маска. Обговорювали Швець, Портніков, Гордон та інші Так Портніков і Швець говорили, що почекайте, вони скоро почнуть горлянки один одному гризти
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06.06.2025 00:13 Ответить
 
 