Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Пора сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот истинная причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT! (Дональд Джей Трамп. - Ред)", - написал он.

Таким образом он намекает, что Трамп был замешан в деле бывшего финансиста Эпштейна о педофилии.

Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Он был осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил соглашение с прокуратурой и вышел на свободу.

В 2019 году ему предъявили новые обвинения в торговле людьми. Сам Эпштайн был найден мертвым в своей тюремной камере в 2019 году.