Маск заявив, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Настав час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, DJT! (Дональд Джей Трамп - Ред)" - написав він.

Таким чином він натякає, що Трамп був замішаний у справі колишнього фінансиста Епштейна про педофілію.

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Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу.

У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми. Сам Епштайн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері 2019 року.

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо між мільярдером Ілоном Маскомо та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

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