Маск заявив, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна"
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна"
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Настав час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, DJT! (Дональд Джей Трамп - Ред)" - написав він.
Таким чином він натякає, що Трамп був замішаний у справі колишнього фінансиста Епштейна про педофілію.
Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу.
У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми. Сам Епштайн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері 2019 року.
Конфлікт Маска та Трампа
Нагадаємо між мільярдером Ілоном Маскомо та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.
Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.
Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.
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И это правильно !"
. М.С.Горбачьов
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Абсолютные пида-сы!! Красота!
чи обидва одразу ?
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Там видео и фото материалы как молодого трампа в далёком 80 под кайфом от алкоголя и наркотиков два кгбшника в попу оприходуют.
А обвинения в педофилии трамп небоится.
https://x.com/agapova844621
Юлія Агапова @agapova844621
·Mr. Musk, use your energy for peaceful purposes. Help Ukraine, stop putin. Mr. Trump keeps promising to end the war, but can do nothing.
https://x.com/realDonaldTrump @realDonaldTrump
хто кому скаже:
"Ти звільнений !"
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P.S. Не здивуюся, якщо в Ілони і про московських ****** для трумпа є (1987-го, чи коли він там був, і на початку 2000-х).
P.P.S. От так і на болотах буде одного ранку. Прокинемося, а йухло здохло. А його вротенберги з ковальчуками розбіглися. Хаос і анархія, і одні жаби квакають.
Тому я не став би тішити себе ілюзіями про повний криндик на смєхдєржаві після здиху її сцаря.
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а бєндєровці в кружевних трусєлях....
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Маск достав кощеєву іглу, десь в кремлі піднапругся ше один власник ігли трампа, керовану ляльку можуть поломати!
Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
Боротьба двух кидал?
Так маск не народжений в США
А ще маск молодший трапа.
Що правда у трапа зріст 190 старого 80річного імбецила.
Ставлю на маску. 100 умовних трапів)
"помилки треба не тільки визнавати, а й виправляти" ?
Привів шизоїда до влади, що могло піти не так ...
Ставимо ставки на цей двобій! Чи вийде трамп сухий з води??
А так конечно чума на оба ваших дома, подx#йловики рашистские.
Ну, всім файлам може і не дасть. А от окремим сторінкам...
тепер у обох будуть веселі часи
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Держдепі США працює чиновник, який має родинні звʼязки у Кремлі - пише Telegraph
Йдеться про заступника держсекретаря Рубіо з
питань публічної дипломатії Даррена Бітті.
Його дружина - Юлія Кирилова, племінниця російського бізнесмена Сергія Чернікова, який отримував подяку від Путіна за підтримку під час виборчої кампанії.