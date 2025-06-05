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Новини Фото Трамп розчарований Маском Конфлікт Трампа і Маска
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Маск заявив, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Настав час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, DJT! (Дональд Джей Трамп - Ред)" - написав він.

Таким чином він натякає, що Трамп був замішаний у справі колишнього фінансиста Епштейна про педофілію.

Читайте: "Мерзенна гидота": Ілон Маск різко розкритикував "один великий прекрасний закон" від Трампа

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу.

У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми. Сам Епштайн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері 2019 року.

Пост Маска про причетність Трампа до "файлів Епштейна"

Конфлікт Маска та Трампа

Нагадаємо між мільярдером Ілоном Маскомо та президентом Дональдом Трампом розпочався конфлікт. Вони обмінялись взаємними звинуваченнями.

Так Трамп заявив, що "дуже розчарований" Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

А тоді він запустив у своєму акаунті в Х опитування щодо створення нової партії в США.

Також читайте: Маск завершив роботу в адміністрації Трампа

Автор: 

Маск Ілон (665) Трамп Дональд (6105)


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Топ коментарі
+26
Ось і зрозуміло що ***** на Тампона має. Педофіл педофілу руку тримає чи ще там щось
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05.06.2025 23:37 Відповісти
+20
Жабогадюкинг в разгаре.
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05.06.2025 23:35 Відповісти
+16
Навіщо ж ти, поц, зробив педофіла президентом США?
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05.06.2025 23:47 Відповісти
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Трамп-педофил? Это статья.
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05.06.2025 23:34 Відповісти
зараз - стаття в газеті, а перед відставкою він сам себе помилує - зараз всі так роблять

.
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05.06.2025 23:37 Відповісти
импичмент
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05.06.2025 23:46 Відповісти
можливо, але після довиборів в Конгрес

.
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05.06.2025 23:49 Відповісти
Жабогадюкинг в разгаре.
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05.06.2025 23:35 Відповісти
"И это хорошо !
И это правильно !"
. М.С.Горбачьов

.
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05.06.2025 23:39 Відповісти
Даду, даду
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05.06.2025 23:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DI_589pRXrs Наркомани на городі
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06.06.2025 02:11 Відповісти
Оба лгут когда свою пасть открывают.. У ху.йла времени до выборов в конгресс.
Абсолютные пида-сы!! Красота!
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05.06.2025 23:35 Відповісти
так хто із них працює на рашку ?
чи обидва одразу ?

.
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05.06.2025 23:42 Відповісти
Возможно никто. Следим..
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05.06.2025 23:43 Відповісти
Ось і зрозуміло що ***** на Тампона має. Педофіл педофілу руку тримає чи ще там щось
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05.06.2025 23:37 Відповісти
Ошибаешся.
Там видео и фото материалы как молодого трампа в далёком 80 под кайфом от алкоголя и наркотиков два кгбшника в попу оприходуют.
А обвинения в педофилии трамп небоится.
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06.06.2025 00:33 Відповісти
Брудна бомба від Маска
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05.06.2025 23:38 Відповісти
Похоже, что в ближайшее время кому-то будет не до "дедлайнов" и "писдилов"...
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05.06.2025 23:38 Відповісти
Люди, перейдіть зараз на Х @elonmusk . Ілон Маск і Дональд Трамп вбиваються. Я не знаю, чи може це допомогти Україні, але я попросила Ілона Маска використати його енергію для допомоги Україні. Поширте мене, хто вміє і може, щоб він побачив. Мій допис саме під цією чорною публікацією.

https://x.com/agapova844621

Юлія Агапова @agapova844621



·Mr. Musk, use your energy for peaceful purposes. Help Ukraine, stop putin. Mr. Trump keeps promising to end the war, but can do nothing.

https://x.com/realDonaldTrump @realDonaldTrump
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05.06.2025 23:38 Відповісти
Щось назріває, цікаве буде шоу!!! Чекаємо!!!
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05.06.2025 23:40 Відповісти
авжеж !
хто кому скаже:
"Ти звільнений !"

.
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05.06.2025 23:43 Відповісти
Тупий і ще тупіший
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05.06.2025 23:40 Відповісти
Завтра прокинемося -- а трумпа зняли через імпічмент 😁

P.S. Не здивуюся, якщо в Ілони і про московських ****** для трумпа є (1987-го, чи коли він там був, і на початку 2000-х).

P.P.S. От так і на болотах буде одного ранку. Прокинемося, а йухло здохло. А його вротенберги з ковальчуками розбіглися. Хаос і анархія, і одні жаби квакають.
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05.06.2025 23:40 Відповісти
Навіть якщо Єго Плєившество ***** Перший (точніше, його теперішня версія) відлетить до лихих парфумів у пекло, без особливих ускладнень "виконувати його обов'язки" призначать якогось актора-пенсіонера з якоїсь пєнзи (прости Господи!) чи саратова (прости Господи - ще раз!).
Тому я не став би тішити себе ілюзіями про повний криндик на смєхдєржаві після здиху її сцаря.
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05.06.2025 23:56 Відповісти
Так, звісно... Ви маєте рацію. Але й того, що я написав, теж ймовірність ненульова, і це вже добре
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06.06.2025 00:00 Відповісти
Що за тарабарщина, прикол чи тиансліт бракований?
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06.06.2025 01:16 Відповісти
Поки що Маску пообіцяли зрізати всі державні субсидії на електромобілі та заблокувати схему продажу електротягових кредитів виробникам нормальних авто, з чого, власне, Тесла і живе. Тесла в собачій дупі на 14% після "дружнього" розлучення двох якодзун.
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06.06.2025 02:08 Відповісти
Трамп та Ілон схожі на двох дітей, що б'ються в парку (c)
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05.06.2025 23:41 Відповісти
в пісочниці на дитячій площадці і кидаються один в одного знайденими в піску собачими какашками

.
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05.06.2025 23:45 Відповісти
вам з Америкою НЕ по путі,

а бєндєровці в кружевних трусєлях....

.
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05.06.2025 23:47 Відповісти
Такого скандалу з часів клінтона не було, але одно діло про потрахуньки з секретуткою, а от педофілія це *****-***** для трампа!
Маск достав кощеєву іглу, десь в кремлі піднапругся ше один власник ігли трампа, керовану ляльку можуть поломати!
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05.06.2025 23:47 Відповісти
Клінтон дітей не ............
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05.06.2025 23:57 Відповісти
Навіщо ж ти, поц, зробив педофіла президентом США?
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05.06.2025 23:47 Відповісти
Відправляйте рижого аб'юзера в тюрму, не соромте Америку. Весь світ сміється. А колись поважав і боявся.
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05.06.2025 23:49 Відповісти
Блин... Опиум для народа. Жаба - гадюкинг маст гомон)
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05.06.2025 23:51 Відповісти
Не жартівливе пред'явлення. Серйозний пізторєз назріває.
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05.06.2025 23:52 Відповісти
Зеленський пообіцяв помирити Трампа та Маска за 24 години
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05.06.2025 23:52 Відповісти
🤣
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05.06.2025 23:56 Відповісти
Не помирити, а посадити... І не за стіл перемовин...
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06.06.2025 00:21 Відповісти
А шо, робочий сценарій. Маску запропонувати кіно про пригоди Трампа в Москві, а Трампу - матеріальчики на російску хвойду Маска. І або миряться, або ж Зеля, як абсолютно нейтральний посередник, зливає всі матеріали гамузом у NYT та CNN.
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06.06.2025 02:05 Відповісти
CNN

Ілон Маск закликає до імпічменту Трампа і оголошує, що важлива програма SpaceX буде деактивована
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05.06.2025 23:52 Відповісти
7 min ago
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05.06.2025 23:53 Відповісти
У відповідь Маск закриє програму доставлення космонавтів на МКС кораблями Драго СпейсЕкс.
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06.06.2025 00:25 Відповісти
Це багато що пояснює...
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05.06.2025 23:54 Відповісти
Порошенко: "Якби я був президентом України - ця сварка між Трампом та Маском, взагалі ніколи не трапилась би".
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05.06.2025 23:55 Відповісти
Отримувати бабло від педофіла маску було ок.
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05.06.2025 23:55 Відповісти
Йой! Що ж тепер буде?
Боротьба двух кидал?
Так маск не народжений в США
А ще маск молодший трапа.
Що правда у трапа зріст 190 старого 80річного імбецила.
Ставлю на маску. 100 умовних трапів)
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05.06.2025 23:56 Відповісти
Тобто Ілона знала про скоєний трампом злочин, але не вказала на це правоохоронним органам. Ба, більше того, всіляко публічно підтримала трампа на посаду президента.
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05.06.2025 23:57 Відповісти
Він Ідіот, та незабаром зрозуміє, що насрав також і в свої штани,)
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06.06.2025 00:00 Відповісти
разумков v2 ?

"помилки треба не тільки визнавати, а й виправляти" ?

Привів шизоїда до влади, що могло піти не так ...
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05.06.2025 23:57 Відповісти
схоже у кацапів був якийсь подібний компромат на трампа. Інакше пояснити лизання заду путіну просто неможливо

Ставимо ставки на цей двобій! Чи вийде трамп сухий з води??
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05.06.2025 23:57 Відповісти
5 євро, що не вийде. Не досидить свій "президентський строк".
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06.06.2025 00:01 Відповісти
Вийде. Китайський мультимільярдер Винь-су-хім допоможе.
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06.06.2025 00:24 Відповісти
Пішла заруба!
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06.06.2025 00:03 Відповісти
На рыжего есть куча компромата, это 100%. Но чего хочет маск? Лепит из себя новую политическую фигуру? О новой партии вот заговорил.

А так конечно чума на оба ваших дома, подx#йловики рашистские.
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06.06.2025 00:05 Відповісти
Поки що Маск робить опитування, чи потрібна країні третя політична партія?
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06.06.2025 00:28 Відповісти
А как будет "движуха" по-американски?
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06.06.2025 00:06 Відповісти
Hype або drive
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06.06.2025 01:28 Відповісти
В этом педофильском списке половина западной элиты, президенты, принцы. Никто не даст этим файлам раскрутиться. Система прогнила изнутри. Они как в каком-нибудь утопическом голливудском триллере, чувствуют себя хозяевами всех земных рабов, и могут позволить себе все.
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06.06.2025 00:10 Відповісти
Да, но Трампу достанется. Его теперь могут прижать, чтоб он вёл более адекватную политику.
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06.06.2025 00:24 Відповісти
"Никто не даст этим файлам раскрутиться"
Ну, всім файлам може і не дасть. А от окремим сторінкам...
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06.06.2025 00:27 Відповісти
Навіть світоч лібералізму Біл Гейтс відзначився, аж до розлучення.
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06.06.2025 02:01 Відповісти
Десь пів року тому на Ютуб обговорювали дивну дружбу тампона і наркомана маска. Обговорювали Швець, Портніков, Гордон та інші Так Портніков і Швець говорили, що почекайте, вони скоро почнуть горлянки один одному гризти
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06.06.2025 00:13 Відповісти
Вся дружба Маска и Трампа в том, что Маск финансировал Трампа.
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06.06.2025 00:46 Відповісти
а трамп - маска через замовлення та субсідії

тепер у обох будуть веселі часи

.
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06.06.2025 02:14 Відповісти
Тепер трамп, якби не слухав кремлівського агента Рубіо, мав би бігти до Зеленського і лизати йому мешти, негайно на московію санкції і Україні допомогу. Так він спасе хоч якось свою репутацію і всі забʼють на нєрви Маска. Але ж Трамп тупий і піде знову дорогою, яку йому пуйло покаже. Заміс почався в королівстві дурнів істарічскій. Трампу буде треба сердечні пігулки пити.
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06.06.2025 00:17 Відповісти
Рубіо один із найбільш адекватних і проукраїнських в цій сьогоднішній команді Чуба. не треба на Рубіо гнати.
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06.06.2025 01:38 Відповісти
У

Держдепі США працює чиновник, який має родинні звʼязки у Кремлі - пише Telegraph

Йдеться про заступника держсекретаря Рубіо з

питань публічної дипломатії Даррена Бітті.

Його дружина - Юлія Кирилова, племінниця російського бізнесмена Сергія Чернікова, який отримував подяку від Путіна за підтримку під час виборчої кампанії.
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06.06.2025 02:14 Відповісти
Боже який піздец! Хто керує світом, якісь пройдисвіти Ці двоє цілували один одного взасос, носили шапки червоні, маскові діти кози витирали об стіл королеви Вікторії в Овальному кабінеті. Позор американцям на покоління фуфуфу
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06.06.2025 01:55 Відповісти
Запасаємося поп-корном і гайда дивитися Чужий проти Хижака - 2.
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06.06.2025 02:00 Відповісти
 
 