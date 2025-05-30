Маск завершив роботу в адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади керівника Департаменту DOGE.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Маск заявив, що його відхід з Білого дому не означає кінець Департаменту ефективності держуправління (DOGE), більша частина його команди залишиться на своїх місцях.

"Я дуже розраховую на те, що і в майбутньому залишуся другом і радником президента", - наголосив Маск.

Тим часом його критики зазначають, що Маск раніше пообіцяв скоротити федеральні витрати США на 1 трлн доларів, пізніше знизив ймовірний показник лише до 150 млрд доларів цього фінансового року, але не ясно, чи вдасться досягти і цієї мети.

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"Він проробив фантастичну роботу", - сказав про Маска Дональд Трамп, зазначивши, що мільярдер часто повертатиметься до Білого дому, і подякував йому "за колосальні зміни у старих способах ведення бізнесу у Вашингтоні".

Трамп також вручив Маску золотий ключ від Білого Дому в знак подяки за роботу на його адміністрацію.