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Новини Звільнення Маска Департамент Ілона Маска
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Маск завершив роботу в адміністрації Трампа

Маск і Трамп у Білому домі

Президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади керівника Департаменту DOGE.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Маск заявив, що його відхід з Білого дому не означає кінець Департаменту ефективності держуправління (DOGE), більша частина його команди залишиться на своїх місцях.

"Я дуже розраховую на те, що і в майбутньому залишуся другом і радником президента", - наголосив Маск.

Тим часом його критики зазначають, що Маск раніше пообіцяв скоротити федеральні витрати США на 1 трлн доларів, пізніше знизив ймовірний показник лише до 150 млрд доларів цього фінансового року, але не ясно, чи вдасться досягти і цієї мети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск залишиться неофіційним радником Трампа, - ABC News

"Він проробив фантастичну роботу", - сказав про Маска Дональд Трамп, зазначивши, що мільярдер часто повертатиметься до Білого дому, і подякував йому "за колосальні зміни у старих способах ведення бізнесу у Вашингтоні".

Трамп також вручив Маску золотий ключ від Білого Дому в знак подяки за роботу на його адміністрацію.

Автор: 

Маск Ілон (661) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+4
В Адміністрації Президента США одним придурком стало менше.
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30.05.2025 22:26
+4
Ілона Маск гнида не менша чим Трамп.
А може й більша - бо той тупий і не розуміє що творить, а в цього IQ дозволяло розуміти наслідки...
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30.05.2025 22:43
+3
Ну - це таке. Обісрали - обтікай, а якщо не подобається - можеш набрати до рота лайна і плюнути у Трампа. Хто забув - в Україні паразит Зеленський теж вишкрябався до влади з людьми, яких потім УСІХ прогнав. А потім притягнув справжніх "друзів" - чим показав свою справжню суть кацапського запроданця і ригоанала. Паразити у всьомуу світі діють однаково - вилазять по людях до влади, а потім витирають ноги об тих, хто допоміг. У випадку із Зеленським та Трампом є одне виключення - вони ніколи не витруть наги об своїх справжніх хазяїв у кремлі.
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30.05.2025 22:30
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Тепер буде НавухоДоніНасером
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30.05.2025 22:24 Відповісти
В Адміністрації Президента США одним придурком стало менше.
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30.05.2025 22:26 Відповісти
Нехай запускає ракету на Марс. Я хочу ********* з цієї планети
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30.05.2025 22:28 Відповісти
Всі три місця вже зайняті: по результатах опитування українців на Марс полетять Зеленський ,Єрмак і Арахамія.
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30.05.2025 22:38 Відповісти
правільно наркоманам не місце в офісі президента
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30.05.2025 22:28 Відповісти
Коли там у Донні 100 днів?
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30.05.2025 22:29 Відповісти
Ну - це таке. Обісрали - обтікай, а якщо не подобається - можеш набрати до рота лайна і плюнути у Трампа. Хто забув - в Україні паразит Зеленський теж вишкрябався до влади з людьми, яких потім УСІХ прогнав. А потім притягнув справжніх "друзів" - чим показав свою справжню суть кацапського запроданця і ригоанала. Паразити у всьомуу світі діють однаково - вилазять по людях до влади, а потім витирають ноги об тих, хто допоміг. У випадку із Зеленським та Трампом є одне виключення - вони ніколи не витруть наги об своїх справжніх хазяїв у кремлі.
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30.05.2025 22:30 Відповісти
Ілона Маск гнида не менша чим Трамп.
А може й більша - бо той тупий і не розуміє що творить, а в цього IQ дозволяло розуміти наслідки...
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30.05.2025 22:43 Відповісти
"- чим показав свою справжню суть кацапського запроданця і ригоанала."-це цитата. Ти точно не в дурці стукаєш по клаві? Якщо все-таки в дурці то продовжуй в тому ж дусі, бо там твоя цільова аудиторія.
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30.05.2025 22:48 Відповісти
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30.05.2025 22:30 Відповісти
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30.05.2025 22:33 Відповісти
Маск це аналог Мікііла Саакашвіли.
Шото давно про нього не чутно....
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30.05.2025 22:34 Відповісти
У Польщі такий самий наркоман як Маск у прези йде )))
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30.05.2025 22:35 Відповісти
Передвиборча інтрига в Польщі: різниця між кандидатами в президенти становить лише 1,7%

Останнє опитування показує, що Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький мають майже рівні шанси на перемогу. А явка виборців у другому турі може стати рекордною за всю історію польських виборів з 1989 року.
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30.05.2025 22:44 Відповісти
маскаль всього лиш травичку курить, наркошу ж ти у прези вибрало 2019 го.
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30.05.2025 23:06 Відповісти
Ти увєрєн, хробаче?
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30.05.2025 23:11 Відповісти
такий йолоп як ти не міг не проголусавити за клована.
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30.05.2025 23:22 Відповісти
АЛИЛУЯ!!!!А ШО ТАК МОЖНО?!ВО ЖИЗНЯ ДРИЦА У ПАПА!!!!))))
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30.05.2025 22:46 Відповісти
стартапєр і старпьор-нє савмєстіми...
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30.05.2025 22:53 Відповісти
Elvis has left the building! (с)
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30.05.2025 22:54 Відповісти
один zиганутый нацист, второй старый Чушпан с оранжевой мордой от соляри процедур
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30.05.2025 22:55 Відповісти
Все що міг він вже знищив.
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30.05.2025 23:11 Відповісти
або майбутні кандидати у владу будуть впарювати дичину як маск і трамп вважаючи що передвиборна брехня лошарам це добре або майбутні кандидати будуть ближче до правди і реальних обіцянок.
погана перспектива бо лохів більше аніж критично мислячих.
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30.05.2025 23:18 Відповісти
А маск признався що обісрався?
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30.05.2025 23:30 Відповісти
Да. Его послали победить все ветрянные мельницы.

Президент подает проект быждета где долг увеличивается на 3,8 триллиона.
Маск за свою каденцию сумел сэкономить для Трампа 150 миллиардов.
- Куме, а ви чули що москалі у космос політіли?
- Що, усі?
- Ні, тіки двое.
- Та, це таке.
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30.05.2025 23:57 Відповісти
Синець під оком тому підтвердження.
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30.05.2025 23:45 Відповісти
 
 