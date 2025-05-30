Маск завершив роботу в адміністрації Трампа
Президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади керівника Департаменту DOGE.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Маск заявив, що його відхід з Білого дому не означає кінець Департаменту ефективності держуправління (DOGE), більша частина його команди залишиться на своїх місцях.
"Я дуже розраховую на те, що і в майбутньому залишуся другом і радником президента", - наголосив Маск.
Тим часом його критики зазначають, що Маск раніше пообіцяв скоротити федеральні витрати США на 1 трлн доларів, пізніше знизив ймовірний показник лише до 150 млрд доларів цього фінансового року, але не ясно, чи вдасться досягти і цієї мети.
"Він проробив фантастичну роботу", - сказав про Маска Дональд Трамп, зазначивши, що мільярдер часто повертатиметься до Білого дому, і подякував йому "за колосальні зміни у старих способах ведення бізнесу у Вашингтоні".
Трамп також вручив Маску золотий ключ від Білого Дому в знак подяки за роботу на його адміністрацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А може й більша - бо той тупий і не розуміє що творить, а в цього IQ дозволяло розуміти наслідки...
Шото давно про нього не чутно....
Останнє опитування показує, що Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький мають майже рівні шанси на перемогу. А явка виборців у другому турі може стати рекордною за всю історію польських виборів з 1989 року.
погана перспектива бо лохів більше аніж критично мислячих.
Президент подает проект быждета где долг увеличивается на 3,8 триллиона.
Маск за свою каденцию сумел сэкономить для Трампа 150 миллиардов.
- Куме, а ви чули що москалі у космос політіли?
- Що, усі?
- Ні, тіки двое.
- Та, це таке.