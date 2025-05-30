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Новости Увольнение Маска Департамент Илона Маска DOGE
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Маск завершил работу в администрации Трампа

Маск и Трамп в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в честь отставки Илона Маска с должности руководителя Департамента DOGE.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Маск заявил, что его уход из Белого дома не означает конец Департамента эффективности госуправления (DOGE), большая часть его команды останется на своих местах.

"Я очень рассчитываю на то, что и в будущем останусь другом и советником президента", - подчеркнул Маск.

Между тем его критики отмечают, что Маск ранее пообещал сократить федеральные расходы США на 1 трлн долларов, позже снизил вероятный показатель лишь до 150 млрд долларов в этом финансовом году, но не ясно, удастся ли достичь и этой цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск останется неофициальным советником Трампа, - ABC News

"Он проделал фантастическую работу", - сказал о Маске Дональд Трамп, отметив, что миллиардер будет часто возвращаться в Белый дом, и поблагодарил его "за колоссальные изменения в старых способах ведения бизнеса в Вашингтоне".

Трамп также вручил Маску золотой ключ от Белого Дома в знак благодарности за работу на его администрацию.

Автор: 

Маск Илон (231) Трамп Дональд (5602)


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Топ комментарии
+4
В Адміністрації Президента США одним придурком стало менше.
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30.05.2025 22:26
+2
Ілона Маск гнида не менша чим Трамп.
А може й більша - бо той тупий і не розуміє що творить, а в цього IQ дозволяло розуміти наслідки...
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30.05.2025 22:43
+2
один zиганутый нацист, второй старый Чушпан с оранжевой мордой от соляри процедур
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30.05.2025 22:55
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Тепер буде НавухоДоніНасером
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30.05.2025 22:24 Ответить
В Адміністрації Президента США одним придурком стало менше.
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30.05.2025 22:26 Ответить
Нехай запускає ракету на Марс. Я хочу ********* з цієї планети
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30.05.2025 22:28 Ответить
Всі три місця вже зайняті: по результатах опитування українців на Марс полетять Зеленський ,Єрмак і Арахамія.
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30.05.2025 22:38 Ответить
правільно наркоманам не місце в офісі президента
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30.05.2025 22:28 Ответить
Коли там у Донні 100 днів?
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30.05.2025 22:29 Ответить
Ну - це таке. Обісрали - обтікай, а якщо не подобається - можеш набрати до рота лайна і плюнути у Трампа. Хто забув - в Україні паразит Зеленський теж вишкрябався до влади з людьми, яких потім УСІХ прогнав. А потім притягнув справжніх "друзів" - чим показав свою справжню суть кацапського запроданця і ригоанала. Паразити у всьомуу світі діють однаково - вилазять по людях до влади, а потім витирають ноги об тих, хто допоміг. У випадку із Зеленським та Трампом є одне виключення - вони ніколи не витруть наги об своїх справжніх хазяїв у кремлі.
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30.05.2025 22:30 Ответить
Ілона Маск гнида не менша чим Трамп.
А може й більша - бо той тупий і не розуміє що творить, а в цього IQ дозволяло розуміти наслідки...
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30.05.2025 22:43 Ответить
"- чим показав свою справжню суть кацапського запроданця і ригоанала."-це цитата. Ти точно не в дурці стукаєш по клаві? Якщо все-таки в дурці то продовжуй в тому ж дусі, бо там твоя цільова аудиторія.
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30.05.2025 22:48 Ответить
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30.05.2025 22:30 Ответить
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30.05.2025 22:33 Ответить
Маск це аналог Мікііла Саакашвіли.
Шото давно про нього не чутно....
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30.05.2025 22:34 Ответить
У Польщі такий самий наркоман як Маск у прези йде )))
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30.05.2025 22:35 Ответить
Передвиборча інтрига в Польщі: різниця між кандидатами в президенти становить лише 1,7%

Останнє опитування показує, що Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький мають майже рівні шанси на перемогу. А явка виборців у другому турі може стати рекордною за всю історію польських виборів з 1989 року.
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30.05.2025 22:44 Ответить
маскаль всього лиш травичку курить, наркошу ж ти у прези вибрало 2019 го.
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30.05.2025 23:06 Ответить
Ти увєрєн, хробаче?
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30.05.2025 23:11 Ответить
такий йолоп як ти не міг не проголусавити за клована.
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30.05.2025 23:22 Ответить
АЛИЛУЯ!!!!А ШО ТАК МОЖНО?!ВО ЖИЗНЯ ДРИЦА У ПАПА!!!!))))
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30.05.2025 22:46 Ответить
стартапєр і старпьор-нє савмєстіми...
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30.05.2025 22:53 Ответить
Elvis has left the building! (с)
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30.05.2025 22:54 Ответить
один zиганутый нацист, второй старый Чушпан с оранжевой мордой от соляри процедур
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30.05.2025 22:55 Ответить
Все що міг він вже знищив.
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30.05.2025 23:11 Ответить
або майбутні кандидати у владу будуть впарювати дичину як маск і трамп вважаючи що передвиборна брехня лошарам це добре або майбутні кандидати будуть ближче до правди і реальних обіцянок.
погана перспектива бо лохів більше аніж критично мислячих.
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30.05.2025 23:18 Ответить
А маск признався що обісрався?
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30.05.2025 23:30 Ответить
 
 