Маск завершил работу в администрации Трампа

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в честь отставки Илона Маска с должности руководителя Департамента DOGE.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Маск заявил, что его уход из Белого дома не означает конец Департамента эффективности госуправления (DOGE), большая часть его команды останется на своих местах.

"Я очень рассчитываю на то, что и в будущем останусь другом и советником президента", - подчеркнул Маск.

Между тем его критики отмечают, что Маск ранее пообещал сократить федеральные расходы США на 1 трлн долларов, позже снизил вероятный показатель лишь до 150 млрд долларов в этом финансовом году, но не ясно, удастся ли достичь и этой цели.

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"Он проделал фантастическую работу", - сказал о Маске Дональд Трамп, отметив, что миллиардер будет часто возвращаться в Белый дом, и поблагодарил его "за колоссальные изменения в старых способах ведения бизнеса в Вашингтоне".

Трамп также вручил Маску золотой ключ от Белого Дома в знак благодарности за работу на его администрацию.