Маск останется неофициальным советником Трампа, - ABC News

Миллиардер Илон Маск будет продолжать выполнять функции неофициального советника президента и потенциально может посещать встречи в Белом доме в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Хотя чиновники Белого дома настаивают на том, что Маск и Трамп расходятся "в хороших взаимоотношениях", стоит отметить, что президент не сказал ни одного слова об уходе Маска.

Между тем источники отмечают, что несколько высокопоставленных сотрудников DOGE также покидают администрацию Трампа.

Среди них - Джеймс Бернхем, главный юрист DOGE, и Стив Дэвис, давний помощник Маска в его частных компаниях.

Официальный представитель Белого дома подтвердил ABC News, что оба находятся в процессе увольнения с должностей специальных государственных служащих.

Также источники сообщили, что Кэти Миллер, специальный государственный служащий, которая работала старшим советником и пресс-секретарем DOGE, также покидает администрацию и будет работать дальше с Маском.

Ранее сообщалось, что Маск решил дистанцироваться от политики. Причиной стало разочарование, трудности в достижении желаемых результатов и опасения за собственную безопасность.