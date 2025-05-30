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Новости Увольнение Маска
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Маск останется неофициальным советником Трампа, - ABC News

Маск останется советником Трампа

Миллиардер Илон Маск будет продолжать выполнять функции неофициального советника президента и потенциально может посещать встречи в Белом доме в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

Хотя чиновники Белого дома настаивают на том, что Маск и Трамп расходятся "в хороших взаимоотношениях", стоит отметить, что президент не сказал ни одного слова об уходе Маска.

Между тем источники отмечают, что несколько высокопоставленных сотрудников DOGE также покидают администрацию Трампа.

Среди них - Джеймс Бернхем, главный юрист DOGE, и Стив Дэвис, давний помощник Маска в его частных компаниях.

Официальный представитель Белого дома подтвердил ABC News, что оба находятся в процессе увольнения с должностей специальных государственных служащих.

Также источники сообщили, что Кэти Миллер, специальный государственный служащий, которая работала старшим советником и пресс-секретарем DOGE, также покидает администрацию и будет работать дальше с Маском.

Ранее сообщалось, что Маск решил дистанцироваться от политики. Причиной стало разочарование, трудности в достижении желаемых результатов и опасения за собственную безопасность.

Автор: 

Маск Илон (231) Трамп Дональд (5602)


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Топ комментарии
+1
Такий собі підкилимний нашіптувач
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30.05.2025 12:13
+1
Отримав статус- підпільний ватнік.
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30.05.2025 12:15
+1
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30.05.2025 12:19
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Такий собі підкилимний нашіптувач
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30.05.2025 12:13 Ответить
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30.05.2025 12:19 Ответить
У часи моєї молодості таких називали "собутильник". Хоча у трампівському варіанті це ще може бути і "партнер по гольфу".
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30.05.2025 12:27 Ответить
Отримав статус- підпільний ватнік.
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30.05.2025 12:15 Ответить
Смотрящий тіпа буде? Це дійсно америка?
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30.05.2025 12:15 Ответить
Ні ні, це не Америка, Америка велика і там багато країн, це США, колишній оплот демократіх а зараз трампістський ********* з фашистський уклоном та посібники рашистів - неофашистів РФ.
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30.05.2025 12:20 Ответить
Всім республіканцям з цього приводу треба взмахнути рукой та вигукнути "ХАЙЛЬ"!
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30.05.2025 12:18 Ответить
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30.05.2025 12:18 Ответить
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30.05.2025 12:22 Ответить
Дивлячись на те, яка у трампа 'якісена' команда ти мудак будеш на своєму місці
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30.05.2025 12:23 Ответить
нехай порадить трампону
полетіти на Марс
разом з друзями:
хвуйлом,Кімом сунь висунь
Сці на всіх,хлопцями з хамасу та хезболи
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30.05.2025 12:23 Ответить
Ну, Подоляк у нас теж "не приший до дупи рукав". На волонтерських засадах рахується. Навіть зарплатню в ОПі не дістає. Але судами, прессою,та РНБО рішає тільки так.
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30.05.2025 12:33 Ответить
Мабуть по наркотичним речовинам
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30.05.2025 12:38 Ответить
 
 