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Новини Звільнення Маска
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Маск залишиться неофіційним радником Трампа, - ABC News

Маск залишаться радником Трампа

Мільярдер Ілон Маск продовжуватиме виконувати функції неофіційного радника президента та потенційно може відвідувати зустрічі у Білому дому в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  ABC News із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.

Хоча чиновники Білого дому наполягають на тому, що Маск і Трамп розходяться "в хороших взаєминах", варто зазначити, що президент не сказав жодного слова про відхід Маска.

Тим часом джерела зазначають, що декілька високопоставлених співробітників DOGE також покидають адміністрацію Трампа.

Серед них - Джеймс Бернхем, головний юрист DOGE, і Стів Девіс, давній помічник Маска в його приватних компаніях.

Офіційний представник Білого дому підтвердив ABC News, що обидва перебувають у процесі звільнення з посад спеціальних державних службовців.

Також джерела повідомили, що Кеті Міллер, спеціальний державний службовець, яка працювала старшою радницею і речницею DOGE, також залишає адміністрацію та працюватиме далі з Маском.

Раніше повідомлялось, що Маск вирішив дистанціюватися від політики. Причиною стало розчарування, труднощі в досягненні бажаних результатів та побоювання за власну безпеку.

Автор: 

Маск Ілон (660) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+4
Смотрящий тіпа буде? Це дійсно америка?
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30.05.2025 12:15
+2
Всім республіканцям з цього приводу треба взмахнути рукой та вигукнути "ХАЙЛЬ"!
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30.05.2025 12:18
+2
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30.05.2025 12:19
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Такий собі підкилимний нашіптувач
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30.05.2025 12:13 Відповісти
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30.05.2025 12:19 Відповісти
У часи моєї молодості таких називали "собутильник". Хоча у трампівському варіанті це ще може бути і "партнер по гольфу".
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30.05.2025 12:27 Відповісти
Отримав статус- підпільний ватнік.
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30.05.2025 12:15 Відповісти
Смотрящий тіпа буде? Це дійсно америка?
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30.05.2025 12:15 Відповісти
Ні ні, це не Америка, Америка велика і там багато країн, це США, колишній оплот демократіх а зараз трампістський ********* з фашистський уклоном та посібники рашистів - неофашистів РФ.
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30.05.2025 12:20 Відповісти
Всім республіканцям з цього приводу треба взмахнути рукой та вигукнути "ХАЙЛЬ"!
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30.05.2025 12:18 Відповісти
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30.05.2025 12:18 Відповісти
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30.05.2025 12:22 Відповісти
Дивлячись на те, яка у трампа 'якісена' команда ти мудак будеш на своєму місці
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30.05.2025 12:23 Відповісти
нехай порадить трампону
полетіти на Марс
разом з друзями:
хвуйлом,Кімом сунь висунь
Сці на всіх,хлопцями з хамасу та хезболи
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30.05.2025 12:23 Відповісти
Ну, Подоляк у нас теж "не приший до дупи рукав". На волонтерських засадах рахується. Навіть зарплатню в ОПі не дістає. Але судами, прессою,та РНБО рішає тільки так.
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30.05.2025 12:33 Відповісти
Мабуть по наркотичним речовинам
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30.05.2025 12:38 Відповісти
 
 