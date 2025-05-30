Маск залишиться неофіційним радником Трампа, - ABC News

Мільярдер Ілон Маск продовжуватиме виконувати функції неофіційного радника президента та потенційно може відвідувати зустрічі у Білому дому в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ABC News із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.

Хоча чиновники Білого дому наполягають на тому, що Маск і Трамп розходяться "в хороших взаєминах", варто зазначити, що президент не сказав жодного слова про відхід Маска.

Тим часом джерела зазначають, що декілька високопоставлених співробітників DOGE також покидають адміністрацію Трампа.

Серед них - Джеймс Бернхем, головний юрист DOGE, і Стів Девіс, давній помічник Маска в його приватних компаніях.

Офіційний представник Білого дому підтвердив ABC News, що обидва перебувають у процесі звільнення з посад спеціальних державних службовців.

Також джерела повідомили, що Кеті Міллер, спеціальний державний службовець, яка працювала старшою радницею і речницею DOGE, також залишає адміністрацію та працюватиме далі з Маском.

Раніше повідомлялось, що Маск вирішив дистанціюватися від політики. Причиною стало розчарування, труднощі в досягненні бажаних результатів та побоювання за власну безпеку.