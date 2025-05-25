Маск відходить від політики через розчарування і боїться за свою безпеку, - WP
Американський мільярдер та соратник Дональда Трампа Ілон Маск вирішив дистанціюватися від політики. Причиною стало розчарування, труднощі в досягненні бажаних результатів та побоювання за власну безпеку.
Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з позицією мільярдера, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що політика займала центральне місце для Маска впродовж більшої частини минулого року, але згодом ентузіазм його згас. Причиною стали не лише високі витрати, а й складність досягнення політичного впливу. Особливо болісною для нього стала хвиля критики, що посипалась у відповідь на його діяльність на чолі створеного ним Департаменту ефективності уряду (DOGE).
"Маск також глибоко стурбований особистою безпекою та своєї родини", - кажуть джерела.
Він також не очікував такого рівня негативної реакції проти себе особисто та проти його компаній, включаючи випадки вандалізму на об'єктах Tesla, йдеться у статті.
Крім того, за інформацією джерел WP, ще одним мотивом для відходу від політичної сцени стало бажання Маска сконцентруватися на управлінні своїми компаніями Tesla і SpaceX. Він зосереджений на продовженні космічної програми, зокрема планах щодо відправки людей на Марс.
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Якщо на Марсі є життя - недовго йому залишилося… Скоро і туди доберуться Трамп з Маском…
Тесла прошла свой путь от символа прогресса, до самой презираемой машины мира. Маск хотел завести человечество в будущее, но в итоге перепутал педали.
А монополія на запуски ракет довго не продовжиться - як тільки Маск почне "бикувать" - конгрес прийме рішення про "демонополізацію"... У нього вже є подібний досвід - у минулому саме з-за подібних причин примусово розділялися компанії, що пробували "взять за горло США"...
Звичайно ти , падло , боїшся знаючи як Кремль прибирає непотрібних
Не подивляться . що ти , гнидо, найбагатша
Відчував себе, небожителем, тому і гадив Україні, масштабно і безКарно!
Литвин, до ВРУ, коли сидів в АПУ, теж гадив Українцям масштабно, з розмахом!!
Аж воно, ось, як вийшло, щось подібне, «чудив» і Кушнарьов з АПУ!!
Мабуть, в кадрах ДУС, не попереджають йолопів, перед осіданням в АПУ/ОПУ на посади, про їх «кінцевий», результат!!??
А дарма…
Може пора на батьківщину, у ПАР. Там "вдячні" американські громодяни не знайдуть
і зелю, щоб всім не скучно було
Це, Джек Дорсі (Jack Dorsey) (автор ідеї Twitter / X) (праворуч)
та Параг Агравал (Parag Agrawal), що змінив Дорсі, як голова, у 21-22 роках.
Фотожаба сторена Маском (це все було, коли Ілоша тільки збирався купляти Twitter).
Я бачу навіть у Німеччині, як на порядок поменшала кількість Тесл на дорогах та вулицях. Кажуть, їх почали майже не продавати, а здавати на металобрухт.
(с) почти Шиллер