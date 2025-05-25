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Новини Звільнення Маска
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Маск відходить від політики через розчарування і боїться за свою безпеку, - WP

Ілон Маск відходить від політики

Американський мільярдер та соратник Дональда Трампа Ілон Маск вирішив дистанціюватися від політики. Причиною стало розчарування, труднощі в досягненні бажаних результатів та побоювання за власну безпеку.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з позицією мільярдера, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що політика займала центральне місце для Маска впродовж більшої частини минулого року, але згодом ентузіазм його згас. Причиною стали не лише високі витрати, а й складність досягнення політичного впливу. Особливо болісною для нього стала хвиля критики, що посипалась у відповідь на його діяльність на чолі створеного ним Департаменту ефективності уряду (DOGE).

"Маск також глибоко стурбований особистою безпекою та своєї родини", - кажуть джерела.

Він також не очікував такого рівня негативної реакції проти себе особисто та проти його компаній, включаючи випадки вандалізму на об'єктах Tesla, йдеться у статті. 

Крім того, за інформацією джерел WP, ще одним мотивом для відходу від політичної сцени стало бажання Маска сконцентруватися на управлінні своїми компаніями Tesla і SpaceX. Він зосереджений на продовженні космічної програми, зокрема планах щодо відправки людей на Марс.

Читайте також: Маск заявив, що скоротить витрати на політику після рекордної підтримки Трампа

Автор: 

США (23280) Маск Ілон (657)


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Топ коментарі
+47
Пізно. Свою репутацію вже зіпсував.
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25.05.2025 00:20
+32
Швидко обісрався по вуха і став ніким. З політики вишвирнули а з бізнесом ніхто з цією мразотою більше справ не матиме
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25.05.2025 00:22
+32
Через тебе паскуда, зараз у кріслі агент Кремля
Звичайно ти , падло , боїшся знаючи як Кремль прибирає непотрібних
Не подивляться . що ти , гнидо, найбагатша
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25.05.2025 00:30
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Пізно. Свою репутацію вже зіпсував.
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25.05.2025 00:20 Відповісти
Пацан успєху шьол
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25.05.2025 00:22 Відповісти
👍 👍 👍
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25.05.2025 01:10 Відповісти
Не фартонуло.
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25.05.2025 08:55 Відповісти
Швидко обісрався по вуха і став ніким. З політики вишвирнули а з бізнесом ніхто з цією мразотою більше справ не матиме
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25.05.2025 00:22 Відповісти
SpaceX в найближчі роки ніхто не посуне.
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25.05.2025 00:43 Відповісти
Чимось нагадує анекдота про невловимого Джо (( Особливо після того як раз за разом ідуть невдачі з його космічним кораблем.
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25.05.2025 01:24 Відповісти
94% запусків ракет у космос у США здійснює SpaceX.
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25.05.2025 09:15 Відповісти
Чого це не "посунули"? "Посунули - та ще й ЯК!!! Китайці збільшили продажі своїх електромобілів у Європі, втроє, порівняно з "Теслою"...

Якщо на Марсі є життя - недовго йому залишилося… Скоро і туди доберуться Трамп з Маском…



Тесла прошла свой путь от символа прогресса, до самой презираемой машины мира. Маск хотел завести человечество в будущее, но в итоге перепутал педали.
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25.05.2025 02:30 Відповісти
SpaceX не виробляє електромобілі.
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25.05.2025 09:11 Відповісти
А "Тесла"? Цей придурок "докерувався" до того, що вся програма по випуску електромобілів "пішла врознос" і стали падать продажі. А втрата доходів - це не є добре... Це прямий удар по кишені людей, які вклали гроші... Тому інвестори поставили ультиматум - або "політика", або бізнес...
А монополія на запуски ракет довго не продовжиться - як тільки Маск почне "бикувать" - конгрес прийме рішення про "демонополізацію"... У нього вже є подібний досвід - у минулому саме з-за подібних причин примусово розділялися компанії, що пробували "взять за горло США"...
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25.05.2025 09:39 Відповісти
Накерувало недолуге, обісралося, зливається
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25.05.2025 00:26 Відповісти
Через тебе паскуда, зараз у кріслі агент Кремля
Звичайно ти , падло , боїшся знаючи як Кремль прибирає непотрібних
Не подивляться . що ти , гнидо, найбагатша
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25.05.2025 00:30 Відповісти
)) то лі дєло найпотужніший прєз!! той уявлення не має про рефлексію!!! він не лох, нікада ні уйду!абсолютно всі у нього крайні, він завжди й у всьому правий і продовжує гарцювати на білому піаніні!!
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25.05.2025 00:31 Відповісти
Так він нічого і не витрачає - лише накрадає нове
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25.05.2025 00:58 Відповісти
це тому шо Маск не жидок, і не вкурсі шо таке хуцпа
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25.05.2025 02:56 Відповісти
Як це " не жидок "??? Самий натуральний і є. Плюс, Дефективний менеджер.
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25.05.2025 07:05 Відповісти
якщо ти вправний менеджер-новатор зі світовим ім'ям, то це не значить, що ти автоматично будеш вправним політиком і при цьому не втратиш свій попередній статус новатора зі світовим ім'ям. Маск креативно обісрався, поставивши все на ідіота, який спочатку знищить все своє оточення, потім знищить всі державні інститути США (якщо це дозволить американський нарід), а потім знищить сам себе.
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25.05.2025 00:32 Відповісти
ААХАХАХХАХАХАХАХАХА- А ШО ВІН ДУМАВ ? Політика це сила, смерті, вязниця або диктат. Не можна бути в політиці і білим пухнастим
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25.05.2025 00:37 Відповісти
Подібне, як і маск, творив і портнов, в АПУ з ригоАНАЛАМИ!
Відчував себе, небожителем, тому і гадив Україні, масштабно і безКарно!
Литвин, до ВРУ, коли сидів в АПУ, теж гадив Українцям масштабно, з розмахом!!
Аж воно, ось, як вийшло, щось подібне, «чудив» і Кушнарьов з АПУ!!
Мабуть, в кадрах ДУС, не попереджають йолопів, перед осіданням в АПУ/ОПУ на посади, про їх «кінцевий», результат!!??
А дарма…
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25.05.2025 00:45 Відповісти
Як же він зігував, зігував...
Може пора на батьківщину, у ПАР. Там "вдячні" американські громодяни не знайдуть
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25.05.2025 00:56 Відповісти
влада ПАР його теж ненавидить
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25.05.2025 02:58 Відповісти
тут цікаве інше - може розчарування прийшло, бо вже прийшли обіцяні 500 млрд від друга дональда в 2025 році і 1 трлн в наступні кілька років?
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25.05.2025 00:57 Відповісти
Зганьбився неолугий
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25.05.2025 01:07 Відповісти
Краще б на Марс полетів.
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25.05.2025 01:10 Відповісти
Щоб і там все угробить?
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25.05.2025 02:34 Відповісти
А там хіба є життя? Мабуть, він там вже побував.
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25.05.2025 11:47 Відповісти
Там, можливо, свій "маск" був... Бо там пустеля, холодно, і кисню немає...
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25.05.2025 11:49 Відповісти
Кисень на Марсі, здається, є, але менше, ніж на Землі. Хай летить, а потім нам розповість, чи можна там дихати.
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25.05.2025 12:12 Відповісти
і трампа з путіном прихопив
і зелю, щоб всім не скучно було
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25.05.2025 09:58 Відповісти
https://youtu.be/EMBbL3dGPuc Ось як Маск зараз вже петляє!
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25.05.2025 01:13 Відповісти
Може це і на краще! Але, не все ще скінчилося!
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25.05.2025 01:16 Відповісти
коментар треба розгорнути, щоб побачити все фото (другу частину)!
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25.05.2025 01:18 Відповісти
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25.05.2025 09:06 Відповісти
Ну, ви хоч би пояснили, https://internetua.com/ilon-mask-prevratil-znamenitoe-foto-so-stalinym-v-mem хто це і до чого.
Це, Джек Дорсі (Jack Dorsey) (автор ідеї Twitter / X) (праворуч)
та Параг Агравал (Parag Agrawal), що змінив Дорсі, як голова, у 21-22 роках.
Фотожаба сторена Маском (це все було, коли Ілоша тільки збирався купляти Twitter).
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25.05.2025 11:32 Відповісти
Ну ви ж розібралися? А більшого і не треба.
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25.05.2025 11:46 Відповісти
Побоювання не безпідставні… маск мав багато контактів з наближеними до пу. Зараз москва розглядає його як відпрацьовану кріатуру з якої вже толку не буде, а от знає забагато. Тому чорна мітка вже поставлена.
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25.05.2025 01:27 Відповісти
Мігруй на Марс, там не знайдуть. Хоча б подивимось фільму "Один на Марсі"
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25.05.2025 02:17 Відповісти
Коли до лайна вступив-то досить довго гівном від тебе тхнути буде, але тут інша історія, тут лайно в гіайно вступило -цей смрад буде довічно
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25.05.2025 02:34 Відповісти
Я устал, ухожу.
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25.05.2025 04:35 Відповісти
А як зігував, як зігував...
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25.05.2025 04:37 Відповісти
Він мабуть франшизу про Джеймса Бонда передивився та знає, що усі злодіі-багатії у ній погано закінчували. А маск явно грав свою роль багатія, але не довго.
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25.05.2025 09:19 Відповісти
Схоже, саме отою зігою він поставив велику крапку і на своєму бізнесі, і на своїй біографії. Бо після 1945 року це неприпустимо та огидно всьому світові, і ніхто більше не хоче мати справу з ціею гнідою.
Я бачу навіть у Німеччині, як на порядок поменшала кількість Тесл на дорогах та вулицях. Кажуть, їх почали майже не продавати, а здавати на металобрухт.
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25.05.2025 10:01 Відповісти
*********
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25.05.2025 05:14 Відповісти
Маск дебіл
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25.05.2025 05:58 Відповісти
После накопления сотен миллиардов в кармане хлопчик пожелал иметь уважение к своей персоне,которого ему,как ему казалось,не оказывали,это можно было сделать только через политику,но он слишко резко начал и наломал дров.
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25.05.2025 07:45 Відповісти
Пацан технократ, але і їм варто бути трохи філософами - все тече, все міняється.
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25.05.2025 08:35 Відповісти
... і нічого нема вічного
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25.05.2025 10:23 Відповісти
отак завдяки свідомій активності небайдужих громадян мудака послали нах. І з трампом буде те саме
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25.05.2025 09:05 Відповісти
Ні, з трампом так не буде, тому що цей мудак зробив все, щоб іншій мудак дорвався до влади та вже її не відпустив.
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25.05.2025 09:14 Відповісти
Магануте чудрило вирішило зіскочить зі свого політичного проєкту, але здається занадто пізно. )
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25.05.2025 09:27 Відповісти
"Маск сделал своё дело - Маск может уходить!"
(с) почти Шиллер
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25.05.2025 09:50 Відповісти
Маск зрозумів, що поки немає надійного рейсу на Марс не можна срати на голови людям на Землі!
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25.05.2025 10:46 Відповісти
потрібно ЗНИЩИТИ це лайно!
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25.05.2025 10:58 Відповісти
Шоб воно здохло від гангрени сраки!
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25.05.2025 11:09 Відповісти
Несмертный Доня победил безумного Маска.
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25.05.2025 11:24 Відповісти
Попал под сокращение гос. аппарата!
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25.05.2025 11:42 Відповісти
Здається, півпроцента.... На Землі доходить до 21%. І атмосферний тиск у нас, набагато більший... Здається мені, ота епопея з Марсом - щось подіюбне до "афери" з "зоряними війнами" Рейгана. От тільки "Зоряні війни" були розраховані на викачку ресурсів СРСР на протистояння тому, чого, насправді, не існувало, а цей пройдисвіт відволікає ресурси США, щоб завадить їм у протистоянні з РФ і Китаєм...
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25.05.2025 12:20 Відповісти
Дурень, навіщо ти взагалі в політику поперся? Тільки зганьбив назавжди свою репутацію підлизуванням кацапському таваріщу Трампу.
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25.05.2025 15:00 Відповісти
 
 