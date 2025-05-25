Маск відходить від політики через розчарування і боїться за свою безпеку, - WP

Американський мільярдер та соратник Дональда Трампа Ілон Маск вирішив дистанціюватися від політики. Причиною стало розчарування, труднощі в досягненні бажаних результатів та побоювання за власну безпеку.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з позицією мільярдера, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що політика займала центральне місце для Маска впродовж більшої частини минулого року, але згодом ентузіазм його згас. Причиною стали не лише високі витрати, а й складність досягнення політичного впливу. Особливо болісною для нього стала хвиля критики, що посипалась у відповідь на його діяльність на чолі створеного ним Департаменту ефективності уряду (DOGE).

"Маск також глибоко стурбований особистою безпекою та своєї родини", - кажуть джерела.

Він також не очікував такого рівня негативної реакції проти себе особисто та проти його компаній, включаючи випадки вандалізму на об'єктах Tesla, йдеться у статті.

Крім того, за інформацією джерел WP, ще одним мотивом для відходу від політичної сцени стало бажання Маска сконцентруватися на управлінні своїми компаніями Tesla і SpaceX. Він зосереджений на продовженні космічної програми, зокрема планах щодо відправки людей на Марс.

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