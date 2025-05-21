Маск заявив, що скоротить витрати на політику після рекордної підтримки Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що значно скоротить політичні витрати, що може позначитися на передвиборчих позиціях президента США Дональда Трампа та республіканців напередодні проміжних виборів 2026 року.

Про це Маск заявив під час дискусії на Катарському економічному форумі, передає Bloomberg.

"Я збираюся робити набагато менше в майбутньому", – сказав Маск.

На запитання, чому він змінює свій підхід, Маск відповів: "Я думаю, що зробив достатньо".

Ілон Маск – найбагатша людина світу, статки якої, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять $375 млрд – профінансував різні політичні групи напередодні американських виборів у 2024 році на близько $250 млнн, що більше, ніж будь-який інший донор виборів у США.

Більша частина цих грошей була спрямована на підтримку Трампа, який у відповідь призначив Маска очолювати амбітні зусилля щодо зменшення розміру та масштабів федерального уряду.

Таким чином Департамент ефективності уряду надав Маску унікальний доступ до американського президента. Як спеціальний державний службовець – статус, який дозволяє йому залишатися генеральним директором Tesla Inc., одночасно працюючи на президента – Маск має офіс у Західному крилі й навіть ночував у резиденції Білого дому.

Республіканці в Конгресі США, ймовірно, розраховували на щедрість Маска наступного року, щоб допомогти зберегти контроль над Конгресом, де партія має лише незначну більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті. Історично президенти майже завжди втрачають місця в Палаті представників на цих проміжних виборах, і прогнозні ринки дають партії Трампа один шанс до п'яти втриматися після 2026 року.

Раніше Маск заявив, що в травні планує скоротити час своєї роботи в Департаменті ефективності уряду (DOGE).

Така заява Маска з'явилася на тлі того, як його компанія Tesla повідомила про невтішні результати першого кварталу, а саме про падіння доходу від продажу автомобілів на 20% та загальне падіння чистого прибутку на 71%.

Департамент Маска заявив, що заходи зі скорочення витрат призвели до економії приблизно $160 млрд. За цей самий період Tesla втратила близько $600 млрд ринкової капіталізації.

До того повідомлялося, зв'язки з Маском і зловживання ШІ стали головними загрозами для репутації в 2025 році.