Маск отходит от политики из-за разочарования и боится за свою безопасность, - WP
Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск решил дистанцироваться от политики. Причиной стало разочарование, трудности в достижении желаемых результатов и опасения за собственную безопасность.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией миллиардера, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что политика занимала центральное место для Маска на протяжении большей части прошлого года, но впоследствии энтузиазм его угас. Причиной стали не только высокие расходы, но и сложность достижения политического влияния. Особенно болезненной для него стала волна критики, посыпавшаяся в ответ на его деятельность во главе созданного им Департамента эффективности правительства (DOGE).
"Маск также глубоко обеспокоен личной безопасностью и своей семьи", - говорят источники.
Он также не ожидал такого уровня негативной реакции против себя лично и против его компаний, включая случаи вандализма на объектах Tesla, говорится в статье.
Кроме того, по информации источников WP, еще одним мотивом для отхода от политической сцены стало желание Маска сконцентрироваться на управлении своими компаниями Tesla и SpaceX. Он сосредоточен на продолжении космической программы, в частности планах по отправке людей на Марс.
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Якщо на Марсі є життя - недовго йому залишилося… Скоро і туди доберуться Трамп з Маском…
Тесла прошла свой путь от символа прогресса, до самой презираемой машины мира. Маск хотел завести человечество в будущее, но в итоге перепутал педали.
А монополія на запуски ракет довго не продовжиться - як тільки Маск почне "бикувать" - конгрес прийме рішення про "демонополізацію"... У нього вже є подібний досвід - у минулому саме з-за подібних причин примусово розділялися компанії, що пробували "взять за горло США"...
Звичайно ти , падло , боїшся знаючи як Кремль прибирає непотрібних
Не подивляться . що ти , гнидо, найбагатша
Відчував себе, небожителем, тому і гадив Україні, масштабно і безКарно!
Литвин, до ВРУ, коли сидів в АПУ, теж гадив Українцям масштабно, з розмахом!!
Аж воно, ось, як вийшло, щось подібне, «чудив» і Кушнарьов з АПУ!!
Мабуть, в кадрах ДУС, не попереджають йолопів, перед осіданням в АПУ/ОПУ на посади, про їх «кінцевий», результат!!??
А дарма…
Може пора на батьківщину, у ПАР. Там "вдячні" американські громодяни не знайдуть
і зелю, щоб всім не скучно було
Це, Джек Дорсі (Jack Dorsey) (автор ідеї Twitter / X) (праворуч)
та Параг Агравал (Parag Agrawal), що змінив Дорсі, як голова, у 21-22 роках.
Фотожаба сторена Маском (це все було, коли Ілоша тільки збирався купляти Twitter).
Я бачу навіть у Німеччині, як на порядок поменшала кількість Тесл на дорогах та вулицях. Кажуть, їх почали майже не продавати, а здавати на металобрухт.
(с) почти Шиллер