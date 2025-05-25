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Новости Увольнение Маска
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Маск отходит от политики из-за разочарования и боится за свою безопасность, - WP

Илон Маск уходит из политики

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск решил дистанцироваться от политики. Причиной стало разочарование, трудности в достижении желаемых результатов и опасения за собственную безопасность.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией миллиардера, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что политика занимала центральное место для Маска на протяжении большей части прошлого года, но впоследствии энтузиазм его угас. Причиной стали не только высокие расходы, но и сложность достижения политического влияния. Особенно болезненной для него стала волна критики, посыпавшаяся в ответ на его деятельность во главе созданного им Департамента эффективности правительства (DOGE).

"Маск также глубоко обеспокоен личной безопасностью и своей семьи", - говорят источники.

Он также не ожидал такого уровня негативной реакции против себя лично и против его компаний, включая случаи вандализма на объектах Tesla, говорится в статье.

Кроме того, по информации источников WP, еще одним мотивом для отхода от политической сцены стало желание Маска сконцентрироваться на управлении своими компаниями Tesla и SpaceX. Он сосредоточен на продолжении космической программы, в частности планах по отправке людей на Марс.

Читайте также: Маск заявил, что сократит расходы на политику после рекордной поддержки Трампа

Автор: 

США (27043) Маск Илон (230)


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Топ комментарии
+47
Пізно. Свою репутацію вже зіпсував.
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25.05.2025 00:20
+32
Швидко обісрався по вуха і став ніким. З політики вишвирнули а з бізнесом ніхто з цією мразотою більше справ не матиме
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25.05.2025 00:22
+32
Через тебе паскуда, зараз у кріслі агент Кремля
Звичайно ти , падло , боїшся знаючи як Кремль прибирає непотрібних
Не подивляться . що ти , гнидо, найбагатша
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25.05.2025 00:30
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Пізно. Свою репутацію вже зіпсував.
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25.05.2025 00:20 Ответить
Пацан успєху шьол
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25.05.2025 00:22 Ответить
👍 👍 👍
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25.05.2025 01:10 Ответить
Не фартонуло.
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25.05.2025 08:55 Ответить
Швидко обісрався по вуха і став ніким. З політики вишвирнули а з бізнесом ніхто з цією мразотою більше справ не матиме
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25.05.2025 00:22 Ответить
SpaceX в найближчі роки ніхто не посуне.
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25.05.2025 00:43 Ответить
Чимось нагадує анекдота про невловимого Джо (( Особливо після того як раз за разом ідуть невдачі з його космічним кораблем.
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25.05.2025 01:24 Ответить
94% запусків ракет у космос у США здійснює SpaceX.
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25.05.2025 09:15 Ответить
Чого це не "посунули"? "Посунули - та ще й ЯК!!! Китайці збільшили продажі своїх електромобілів у Європі, втроє, порівняно з "Теслою"...

Якщо на Марсі є життя - недовго йому залишилося… Скоро і туди доберуться Трамп з Маском…



Тесла прошла свой путь от символа прогресса, до самой презираемой машины мира. Маск хотел завести человечество в будущее, но в итоге перепутал педали.
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25.05.2025 02:30 Ответить
SpaceX не виробляє електромобілі.
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25.05.2025 09:11 Ответить
А "Тесла"? Цей придурок "докерувався" до того, що вся програма по випуску електромобілів "пішла врознос" і стали падать продажі. А втрата доходів - це не є добре... Це прямий удар по кишені людей, які вклали гроші... Тому інвестори поставили ультиматум - або "політика", або бізнес...
А монополія на запуски ракет довго не продовжиться - як тільки Маск почне "бикувать" - конгрес прийме рішення про "демонополізацію"... У нього вже є подібний досвід - у минулому саме з-за подібних причин примусово розділялися компанії, що пробували "взять за горло США"...
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25.05.2025 09:39 Ответить
Накерувало недолуге, обісралося, зливається
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25.05.2025 00:26 Ответить
Через тебе паскуда, зараз у кріслі агент Кремля
Звичайно ти , падло , боїшся знаючи як Кремль прибирає непотрібних
Не подивляться . що ти , гнидо, найбагатша
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25.05.2025 00:30 Ответить
)) то лі дєло найпотужніший прєз!! той уявлення не має про рефлексію!!! він не лох, нікада ні уйду!абсолютно всі у нього крайні, він завжди й у всьому правий і продовжує гарцювати на білому піаніні!!
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25.05.2025 00:31 Ответить
Так він нічого і не витрачає - лише накрадає нове
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25.05.2025 00:58 Ответить
це тому шо Маск не жидок, і не вкурсі шо таке хуцпа
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25.05.2025 02:56 Ответить
Як це " не жидок "??? Самий натуральний і є. Плюс, Дефективний менеджер.
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25.05.2025 07:05 Ответить
якщо ти вправний менеджер-новатор зі світовим ім'ям, то це не значить, що ти автоматично будеш вправним політиком і при цьому не втратиш свій попередній статус новатора зі світовим ім'ям. Маск креативно обісрався, поставивши все на ідіота, який спочатку знищить все своє оточення, потім знищить всі державні інститути США (якщо це дозволить американський нарід), а потім знищить сам себе.
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25.05.2025 00:32 Ответить
ААХАХАХХАХАХАХАХАХА- А ШО ВІН ДУМАВ ? Політика це сила, смерті, вязниця або диктат. Не можна бути в політиці і білим пухнастим
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25.05.2025 00:37 Ответить
Подібне, як і маск, творив і портнов, в АПУ з ригоАНАЛАМИ!
Відчував себе, небожителем, тому і гадив Україні, масштабно і безКарно!
Литвин, до ВРУ, коли сидів в АПУ, теж гадив Українцям масштабно, з розмахом!!
Аж воно, ось, як вийшло, щось подібне, «чудив» і Кушнарьов з АПУ!!
Мабуть, в кадрах ДУС, не попереджають йолопів, перед осіданням в АПУ/ОПУ на посади, про їх «кінцевий», результат!!??
А дарма…
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25.05.2025 00:45 Ответить
Як же він зігував, зігував...
Може пора на батьківщину, у ПАР. Там "вдячні" американські громодяни не знайдуть
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25.05.2025 00:56 Ответить
влада ПАР його теж ненавидить
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25.05.2025 02:58 Ответить
тут цікаве інше - може розчарування прийшло, бо вже прийшли обіцяні 500 млрд від друга дональда в 2025 році і 1 трлн в наступні кілька років?
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25.05.2025 00:57 Ответить
Зганьбився неолугий
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25.05.2025 01:07 Ответить
Краще б на Марс полетів.
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25.05.2025 01:10 Ответить
Щоб і там все угробить?
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25.05.2025 02:34 Ответить
А там хіба є життя? Мабуть, він там вже побував.
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25.05.2025 11:47 Ответить
Там, можливо, свій "маск" був... Бо там пустеля, холодно, і кисню немає...
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25.05.2025 11:49 Ответить
Кисень на Марсі, здається, є, але менше, ніж на Землі. Хай летить, а потім нам розповість, чи можна там дихати.
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25.05.2025 12:12 Ответить
і трампа з путіном прихопив
і зелю, щоб всім не скучно було
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25.05.2025 09:58 Ответить
https://youtu.be/EMBbL3dGPuc Ось як Маск зараз вже петляє!
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25.05.2025 01:13 Ответить
Може це і на краще! Але, не все ще скінчилося!
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25.05.2025 01:16 Ответить
коментар треба розгорнути, щоб побачити все фото (другу частину)!
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25.05.2025 01:18 Ответить
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25.05.2025 09:06 Ответить
Ну, ви хоч би пояснили, https://internetua.com/ilon-mask-prevratil-znamenitoe-foto-so-stalinym-v-mem хто це і до чого.
Це, Джек Дорсі (Jack Dorsey) (автор ідеї Twitter / X) (праворуч)
та Параг Агравал (Parag Agrawal), що змінив Дорсі, як голова, у 21-22 роках.
Фотожаба сторена Маском (це все було, коли Ілоша тільки збирався купляти Twitter).
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25.05.2025 11:32 Ответить
Ну ви ж розібралися? А більшого і не треба.
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25.05.2025 11:46 Ответить
Побоювання не безпідставні… маск мав багато контактів з наближеними до пу. Зараз москва розглядає його як відпрацьовану кріатуру з якої вже толку не буде, а от знає забагато. Тому чорна мітка вже поставлена.
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25.05.2025 01:27 Ответить
Мігруй на Марс, там не знайдуть. Хоча б подивимось фільму "Один на Марсі"
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25.05.2025 02:17 Ответить
Коли до лайна вступив-то досить довго гівном від тебе тхнути буде, але тут інша історія, тут лайно в гіайно вступило -цей смрад буде довічно
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25.05.2025 02:34 Ответить
Я устал, ухожу.
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25.05.2025 04:35 Ответить
А як зігував, як зігував...
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25.05.2025 04:37 Ответить
Він мабуть франшизу про Джеймса Бонда передивився та знає, що усі злодіі-багатії у ній погано закінчували. А маск явно грав свою роль багатія, але не довго.
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25.05.2025 09:19 Ответить
Схоже, саме отою зігою він поставив велику крапку і на своєму бізнесі, і на своїй біографії. Бо після 1945 року це неприпустимо та огидно всьому світові, і ніхто більше не хоче мати справу з ціею гнідою.
Я бачу навіть у Німеччині, як на порядок поменшала кількість Тесл на дорогах та вулицях. Кажуть, їх почали майже не продавати, а здавати на металобрухт.
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25.05.2025 10:01 Ответить
*********
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25.05.2025 05:14 Ответить
Маск дебіл
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25.05.2025 05:58 Ответить
После накопления сотен миллиардов в кармане хлопчик пожелал иметь уважение к своей персоне,которого ему,как ему казалось,не оказывали,это можно было сделать только через политику,но он слишко резко начал и наломал дров.
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25.05.2025 07:45 Ответить
Пацан технократ, але і їм варто бути трохи філософами - все тече, все міняється.
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25.05.2025 08:35 Ответить
... і нічого нема вічного
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25.05.2025 10:23 Ответить
отак завдяки свідомій активності небайдужих громадян мудака послали нах. І з трампом буде те саме
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25.05.2025 09:05 Ответить
Ні, з трампом так не буде, тому що цей мудак зробив все, щоб іншій мудак дорвався до влади та вже її не відпустив.
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25.05.2025 09:14 Ответить
Магануте чудрило вирішило зіскочить зі свого політичного проєкту, але здається занадто пізно. )
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25.05.2025 09:27 Ответить
"Маск сделал своё дело - Маск может уходить!"
(с) почти Шиллер
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25.05.2025 09:50 Ответить
Маск зрозумів, що поки немає надійного рейсу на Марс не можна срати на голови людям на Землі!
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25.05.2025 10:46 Ответить
потрібно ЗНИЩИТИ це лайно!
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25.05.2025 10:58 Ответить
Шоб воно здохло від гангрени сраки!
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25.05.2025 11:09 Ответить
Несмертный Доня победил безумного Маска.
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25.05.2025 11:24 Ответить
Попал под сокращение гос. аппарата!
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25.05.2025 11:42 Ответить
Здається, півпроцента.... На Землі доходить до 21%. І атмосферний тиск у нас, набагато більший... Здається мені, ота епопея з Марсом - щось подіюбне до "афери" з "зоряними війнами" Рейгана. От тільки "Зоряні війни" були розраховані на викачку ресурсів СРСР на протистояння тому, чого, насправді, не існувало, а цей пройдисвіт відволікає ресурси США, щоб завадить їм у протистоянні з РФ і Китаєм...
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25.05.2025 12:20 Ответить
Дурень, навіщо ти взагалі в політику поперся? Тільки зганьбив назавжди свою репутацію підлизуванням кацапському таваріщу Трампу.
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25.05.2025 15:00 Ответить
 
 