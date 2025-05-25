Маск отходит от политики из-за разочарования и боится за свою безопасность, - WP

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск решил дистанцироваться от политики. Причиной стало разочарование, трудности в достижении желаемых результатов и опасения за собственную безопасность.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией миллиардера, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что политика занимала центральное место для Маска на протяжении большей части прошлого года, но впоследствии энтузиазм его угас. Причиной стали не только высокие расходы, но и сложность достижения политического влияния. Особенно болезненной для него стала волна критики, посыпавшаяся в ответ на его деятельность во главе созданного им Департамента эффективности правительства (DOGE).

"Маск также глубоко обеспокоен личной безопасностью и своей семьи", - говорят источники.

Он также не ожидал такого уровня негативной реакции против себя лично и против его компаний, включая случаи вандализма на объектах Tesla, говорится в статье.

Кроме того, по информации источников WP, еще одним мотивом для отхода от политической сцены стало желание Маска сконцентрироваться на управлении своими компаниями Tesla и SpaceX. Он сосредоточен на продолжении космической программы, в частности планах по отправке людей на Марс.

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