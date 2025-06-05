Трамп заявив, що дуже розчарований Маском через критику податкового законопроєкту

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще", — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як відбувся останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE).

Відтоді Маск різко критикував "великий і прекрасний" закон Трампа про податки й витрати, назвавши його "огидною гидотою". Президент та бізнесмен не розмовляли відтоді, сказало CNN джерело.

"Він знав кожен аспект цього законопроєкту. Він знав його краще, ніж майже будь-хто, і в нього ніколи не було проблем, аж до самого його відходу", — заявив Трамп.

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Ці слова президента Маск назвав неправдою, адже документ йому буцімто жодного разу не показували, а ухвалили закон "посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати".

Тим часом Трамп припустив, що, хоча від Маска поки що не було особистих нападок, він незабаром може це зробити. "Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону", — сказав він.

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