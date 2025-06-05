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Новини Трамп розчарований Маском
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Трамп заявив, що дуже розчарований Маском через критику податкового законопроєкту

Маск і Трамп у Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще", — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як відбувся останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE).

Відтоді Маск різко критикував "великий і прекрасний" закон Трампа про податки й витрати, назвавши його "огидною гидотою". Президент та бізнесмен не розмовляли відтоді, сказало CNN джерело.

"Він знав кожен аспект цього законопроєкту. Він знав його краще, ніж майже будь-хто, і в нього ніколи не було проблем, аж до самого його відходу", — заявив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мерзенна гидота": Ілон Маск різко розкритикував "один великий прекрасний закон" від Трампа

Ці слова президента Маск назвав неправдою, адже документ йому буцімто жодного разу не показували, а ухвалили закон "посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати".

Тим часом Трамп припустив, що, хоча від Маска поки що не було особистих нападок, він незабаром може це зробити. "Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону", — сказав він.

Читайте також: Маск завершив роботу в адміністрації Трампа

Автор: 

Маск Ілон (665) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+17
Їбала жаба гадюку.
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05.06.2025 20:34 Відповісти
+11
Воно допомогло Маску? А не Маск допоміг усістись рудому покидьку в Овальному кабінеті?
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05.06.2025 20:35 Відповісти
+8
На ****** орбана схожий
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05.06.2025 20:42 Відповісти
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Запускай його на Марс
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05.06.2025 20:34 Відповісти
Побив горшки завиграшки - а яка була парочка - нерозлийвода
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05.06.2025 20:43 Відповісти
І ось тепер у пересічних американців розрив мозку: чи вважати, що цей подаковий законопроект "великий і прекрасний", як каже Трамп, чи навпаки: він- "мерзенна гидота", як висловився про нього Маск.
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05.06.2025 20:56 Відповісти
Марс далеко.

Ілоша, полосни старого дуралея своєю бензопилою по горлу !

.
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05.06.2025 21:07 Відповісти
Їбала жаба гадюку.
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05.06.2025 20:34 Відповісти
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05.06.2025 20:35 Відповісти
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05.06.2025 20:37 Відповісти
Воно допомогло Маску? А не Маск допоміг усістись рудому покидьку в Овальному кабінеті?
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05.06.2025 20:35 Відповісти
Правда схожий на Джаббу Хатта?
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05.06.2025 20:39 Відповісти
На ****** орбана схожий
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05.06.2025 20:42 Відповісти
Ілона вже відписав у Х що трамп без нього не став би президентом і що трамп невдячний
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05.06.2025 20:49 Відповісти
Ну да трамп поимел маска перед выборами что-то конечно вернул. Как говорится помотросил и бросил.
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05.06.2025 20:37 Відповісти
Вже якось писав...: Я думав наш вумний нарід видрав собі лідером КЛОВАНПА, а ніт. Тут з'явився ТРУМП з Мак..р..к...с...ом.
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05.06.2025 20:37 Відповісти
Розчароване з народження Їпанько!,
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05.06.2025 20:37 Відповісти
З усією сволотою в нього "були чудові стосунки". Якійсь неразбирливий збоченець в стосунках.
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05.06.2025 20:38 Відповісти
Девочки, патлы повыдирайте друг другу, Илона и Дональдина)))
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05.06.2025 20:39 Відповісти
Нагадує Україну в 2019
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05.06.2025 20:39 Відповісти
бо кугУти і реднеки, це одне й те ж....
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05.06.2025 20:45 Відповісти
Розвиток трампізму йде згідно логічних розрахунків В.Е. Портникова.
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05.06.2025 20:39 Відповісти
маврск зробив свою справу, маврск може йти... у дупу...
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05.06.2025 20:39 Відповісти
Краще б ви з ним і з х.йлом разом на Марс уйо.нули.
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05.06.2025 20:45 Відповісти
Дайте ему селедки
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05.06.2025 20:48 Відповісти
А такий "чудовий хлопець" був. Удар по ньому дедлайном на два тижня.
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05.06.2025 20:51 Відповісти
Ілон Маск у серії твітів написав, що цей закон збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету США до 2,5 трильйона доларів і покладе на плечі громадян США непомірний тягар величезного боргу.

За оцінками економістів, «великий чудовий закон» Трампа, якщо в нього не внесуть поправки, збільшить дефіцит бюджету США приблизно на 600 млрд доларів.

Крім того, Білий дім пропонує підняти ліміт державного боргу США до чотирьох трильйонів доларів.
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05.06.2025 20:51 Відповісти
...завялі памідори.
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05.06.2025 20:54 Відповісти
а акції Тесла що кажуть?
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05.06.2025 20:56 Відповісти
Як думаєш що вони кажуть, якщо трампанутий кормушку змінив
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05.06.2025 21:27 Відповісти
Опа, це шось новеньке, аутіст проти нарциса, в лікарні починається двіж паріж??
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05.06.2025 21:00 Відповісти
Маск був не в курсі як приймають законопроєкти коли в тебе немає переважної більшості у парламенті. Кожний конгресмен за свій голос ********** якісь ніштяки для свого виборчого округу. А коли виборці отримали free $hit то забрати взад і скасувати ті програми майже неможливо. Тому і не можуть скоротити дефіцит бюджету.
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05.06.2025 21:01 Відповісти
прашла любофф, завяли памедоры
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05.06.2025 21:09 Відповісти
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05.06.2025 21:15 Відповісти
Бу-га-га-га!
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05.06.2025 21:19 Відповісти
Коли гроші маск давав, то був задоволений, мабуть зараз ху...ло йому дає, що він їм задоволений
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05.06.2025 21:24 Відповісти
Ось тобі, Трампе, і масків день! Обоє нагадили в США, а шукають ОДНОГО, винного йолопа! Бідні Американці…
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05.06.2025 21:50 Відповісти
Ой біда, точно наближається гібель імперії як у фільмі
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05.06.2025 22:10 Відповісти
 
 