Трамп заявил, что очень разочарован Маском из-за критики налогового законопроекта

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"У нас с Илоном были замечательные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете менее чем через неделю после того, как состоялся последний день работы Маска в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

С тех пор Маск резко критиковал "великий и прекрасный" закон Трампа о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью". Президент и бизнесмен не разговаривали с тех пор, сказал CNN источник.

"Он знал каждый аспект этого законопроекта. Он знал его лучше, чем почти кто-либо, и у него никогда не было проблем, вплоть до самого его ухода", - заявил Трамп.

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Эти слова президента Маск назвал неправдой, ведь документ ему якобы ни разу не показывали, а приняли закон "посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его даже прочитать".

Между тем Трамп предположил, что, хотя от Маска пока не было личных нападок, он вскоре может это сделать. "Я уверен, что это будет следующим. Но я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону", - сказал он.

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