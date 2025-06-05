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Новости Трамп разочарован Маском
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Трамп заявил, что очень разочарован Маском из-за критики налогового законопроекта

Маск и Трамп в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который раскритиковал масштабный законопроект о налогах и расходах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"У нас с Илоном были замечательные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете менее чем через неделю после того, как состоялся последний день работы Маска в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

С тех пор Маск резко критиковал "великий и прекрасный" закон Трампа о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью". Президент и бизнесмен не разговаривали с тех пор, сказал CNN источник.

"Он знал каждый аспект этого законопроекта. Он знал его лучше, чем почти кто-либо, и у него никогда не было проблем, вплоть до самого его ухода", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мерзкая гадость": Илон Маск резко раскритиковал "один большой прекрасный закон" от Трампа

Эти слова президента Маск назвал неправдой, ведь документ ему якобы ни разу не показывали, а приняли закон "посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его даже прочитать".

Между тем Трамп предположил, что, хотя от Маска пока не было личных нападок, он вскоре может это сделать. "Я уверен, что это будет следующим. Но я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону", - сказал он.

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Автор: 

Маск Илон (234) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+13
Їбала жаба гадюку.
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05.06.2025 20:34 Ответить
+9
Воно допомогло Маску? А не Маск допоміг усістись рудому покидьку в Овальному кабінеті?
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05.06.2025 20:35 Ответить
+6
На ****** орбана схожий
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05.06.2025 20:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Запускай його на Марс
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05.06.2025 20:34 Ответить
Побив горшки завиграшки - а яка була парочка - нерозлийвода
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05.06.2025 20:43 Ответить
І ось тепер у пересічних американців розрив мозку: чи вважати, що цей подаковий законопроект "великий і прекрасний", як каже Трамп, чи навпаки: він- "мерзенна гидота", як висловився про нього Маск.
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05.06.2025 20:56 Ответить
Марс далеко.

Ілоша, полосни старого дуралея своєю бензопилою по горлу !

.
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05.06.2025 21:07 Ответить
Їбала жаба гадюку.
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05.06.2025 20:34 Ответить
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05.06.2025 20:35 Ответить
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05.06.2025 20:37 Ответить
Воно допомогло Маску? А не Маск допоміг усістись рудому покидьку в Овальному кабінеті?
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05.06.2025 20:35 Ответить
Правда схожий на Джаббу Хатта?
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05.06.2025 20:39 Ответить
На ****** орбана схожий
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05.06.2025 20:42 Ответить
Ілона вже відписав у Х що трамп без нього не став би президентом і що трамп невдячний
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05.06.2025 20:49 Ответить
Ну да трамп поимел маска перед выборами что-то конечно вернул. Как говорится помотросил и бросил.
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05.06.2025 20:37 Ответить
Вже якось писав...: Я думав наш вумний нарід видрав собі лідером КЛОВАНПА, а ніт. Тут з'явився ТРУМП з Мак..р..к...с...ом.
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05.06.2025 20:37 Ответить
Розчароване з народження Їпанько!,
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05.06.2025 20:37 Ответить
З усією сволотою в нього "були чудові стосунки". Якійсь неразбирливий збоченець в стосунках.
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05.06.2025 20:38 Ответить
Девочки, патлы повыдирайте друг другу, Илона и Дональдина)))
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05.06.2025 20:39 Ответить
Нагадує Україну в 2019
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05.06.2025 20:39 Ответить
бо кугУти і реднеки, це одне й те ж....
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05.06.2025 20:45 Ответить
Розвиток трампізму йде згідно логічних розрахунків В.Е. Портникова.
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05.06.2025 20:39 Ответить
маврск зробив свою справу, маврск може йти... у дупу...
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05.06.2025 20:39 Ответить
Краще б ви з ним і з х.йлом разом на Марс уйо.нули.
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05.06.2025 20:45 Ответить
Дайте ему селедки
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05.06.2025 20:48 Ответить
А такий "чудовий хлопець" був. Удар по ньому дедлайном на два тижня.
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05.06.2025 20:51 Ответить
Ілон Маск у серії твітів написав, що цей закон збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету США до 2,5 трильйона доларів і покладе на плечі громадян США непомірний тягар величезного боргу.

За оцінками економістів, «великий чудовий закон» Трампа, якщо в нього не внесуть поправки, збільшить дефіцит бюджету США приблизно на 600 млрд доларів.

Крім того, Білий дім пропонує підняти ліміт державного боргу США до чотирьох трильйонів доларів.
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05.06.2025 20:51 Ответить
...завялі памідори.
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05.06.2025 20:54 Ответить
а акції Тесла що кажуть?
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05.06.2025 20:56 Ответить
Як думаєш що вони кажуть, якщо трампанутий кормушку змінив
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05.06.2025 21:27 Ответить
Опа, це шось новеньке, аутіст проти нарциса, в лікарні починається двіж паріж??
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05.06.2025 21:00 Ответить
Маск був не в курсі як приймають законопроєкти коли в тебе немає переважної більшості у парламенті. Кожний конгресмен за свій голос ********** якісь ніштяки для свого виборчого округу. А коли виборці отримали free $hit то забрати взад і скасувати ті програми майже неможливо. Тому і не можуть скоротити дефіцит бюджету.
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05.06.2025 21:01 Ответить
прашла любофф, завяли памедоры
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05.06.2025 21:09 Ответить
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05.06.2025 21:15 Ответить
Бу-га-га-га!
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05.06.2025 21:19 Ответить
Коли гроші маск давав, то був задоволений, мабуть зараз ху...ло йому дає, що він їм задоволений
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05.06.2025 21:24 Ответить
 
 