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Маск висунув ідею про створення нової політичної партії в США
Американський мільярдер Ілон Маск проводить опитування щодо доцільності створення в США нової політичної партії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в Х.
"Чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення?" - написав Маск.
За пів години після того, як з'явилось опитування в ньому взяли участь понад 315 тисяч людей. 83,8% опитаних відповіли на питання позитивно.
Раніше Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
Топ коментарі
+11 Andrew Moon
показати весь коментар05.06.2025 21:34 Відповісти Посилання
+10 kelt kant
показати весь коментар05.06.2025 21:41 Відповісти Посилання
+9 Дмитрий Чечикай #551018
показати весь коментар05.06.2025 21:32 Відповісти Посилання
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русскій - це кацап.
рускій - це ти.
МНП ?
Чи просто вирішив рудому "
великий болтсвої козири" показати ?
МАГАвський жабогадюкінг - це те що треба зараз.
І ще- є одна фраза-працює не чіпай нафіг і лапці прибери.
З ким поведешся, такого і наберешся!!
Воно тупо ненавидить людей. У ціх двох у@банів тупо ріщні діагнози.
Не зовсім доречно, але згадалося: "Сьогодні в приміщенні ЖЕКу відбудеться зустріч виборців з висунутими членами"
Трамп запропонував припинити урядові субсидії та контракти компаній Ілона Маска як спосіб заощадження коштів, посиливши суперечку між двома мільярдерами в четвер.
"Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, - це скасувати урядові субсидії та контракти Ілона. Я завжди був здивований, що Байден цього не зробив," - написав президент у Truth Social.
Кілька хвилин по тому Трамп написав, що він попросив Маска покинути Білий дім і стверджував, що генеральний директор Tesla "просто з'їхав з глузду!"
Але, дуже скоро у ньому будеш!
а також здійснювати підтримку кандидатів, бо це нечесна крнкуренція
Потім залишиться лише розробити форму (в Hugo Boss підкажуть як саме) і підписати якийсь пакт з рашистами.....
Довбойоби обирають між двома сортами лайна.