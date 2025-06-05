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Новини Фото Конфлікт Трампа і Маска
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Маск висунув ідею про створення нової політичної партії в США

Американський мільярдер Ілон Маск проводить опитування щодо доцільності створення в США нової політичної партії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в Х.

"Чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення?" - написав Маск.

За пів години після того, як з'явилось опитування в ньому взяли участь понад 315 тисяч людей. 83,8% опитаних відповіли на питання позитивно.

Опитування Маска

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Раніше Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

Автор: 

США (23375) Маск Ілон (665)


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Топ коментарі
+11
"Рускій блок"...
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05.06.2025 21:34 Відповісти
+10
В партії ідіотів розкол на ідіотів, які вже відчули, що їх наїбали (ті що за Маска) та на тих, до яких це усвідомлення ще не дійшло (ті що за Трампа). Причому ті ідіоти, які за Маска не порозумнішали, просто вони шукають того, хто їх наїбе ще раз, більш креативно та прикольно, аніж вперше. Дивним чином ідіоти у Штатах та наші ZE-ідіоти схожі та поводяться однаково - як невиліковні ідіоти.
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05.06.2025 21:41 Відповісти
+9
Партія марсіан ))))
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05.06.2025 21:32 Відповісти
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Партія марсіан ))))
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05.06.2025 21:32 Відповісти
"Рускій блок"...
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05.06.2025 21:34 Відповісти
руССкій.
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05.06.2025 21:38 Відповісти
Хватить тобі й одної "с"...
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05.06.2025 21:45 Відповісти
руський - це українец.

русскій - це кацап.

рускій - це ти.
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05.06.2025 21:52 Відповісти
Ти в очі довбишся, друк? Де ти побачив в моєму допису "руський"? Різницю між "руський" і "рускій" ти розумієш, чи кацап з яндекс-пєрєводчіком?
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05.06.2025 22:16 Відповісти
А Марсіанская Народная Партія ?
МНП ?
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05.06.2025 21:39 Відповісти
Краще "Слуга реднека", щоб цільова аудиторія відразу зрозуміла.
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05.06.2025 21:39 Відповісти
радікальних довпойобів
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05.06.2025 21:57 Відповісти
Маскуни
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05.06.2025 21:32 Відповісти
То Трампа в прези то нову партію - генератор ідей
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05.06.2025 22:06 Відповісти
Мало їм качура, давай на біс.
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05.06.2025 21:33 Відповісти
Маск проти Тромба ?
Чи просто вирішив рудому " великий болт свої козири" показати ?
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05.06.2025 21:33 Відповісти
Давай!
МАГАвський жабогадюкінг - це те що треба зараз.
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05.06.2025 21:33 Відповісти
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління Состоит в фиктивном браке с инвалидкой для ухилення от мобилизации. Летом 2014 года награждён медалью «За освобождение Крыма, Донецка, Луганска»
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05.06.2025 21:33 Відповісти
Кацапе, ти хоч зрозумів, що на твої провокативні висери тут ніхто не реагує. Може модератор прочитає та оцінить твої жалюгідні потуги розвести срач на форумі.
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05.06.2025 21:39 Відповісти
Скоро на этом сайте будешь читать об этом новости!!! Обещаю
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05.06.2025 21:45 Відповісти
Та це не кацап, це кацапська самка с масковскай акружной.
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05.06.2025 21:52 Відповісти
партія Дебіли Маска. Ухерачим людство у космос
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05.06.2025 21:35 Відповісти
Ото хай ****** на Марс і диктатором там стає...
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05.06.2025 21:36 Відповісти
Створить свою партію зі шлюхами та блекджеком?))
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05.06.2025 21:35 Відповісти
"На бутылке" время пришло..
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05.06.2025 21:35 Відповісти
Абсолютно правильна ініціатива. І дебільну виборчу систему змінити! І ввести нарешті посади міністрів (з премʼєром включно), забравши частину повноважень у президента!
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05.06.2025 21:37 Відповісти
А США і так збалансована влада. Мало просто часу пройшло поки...
І ще- є одна фраза-працює не чіпай нафіг і лапці прибери.
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05.06.2025 21:41 Відповісти
Ну да. Збалансована. Особливо коли президент -- довбойоб.
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05.06.2025 21:42 Відповісти
шановний не читач а просто письменник?
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05.06.2025 21:44 Відповісти
40 лет без урожая...
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05.06.2025 21:37 Відповісти
Губить людей не пиво, губить їх наркота
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05.06.2025 21:38 Відповісти
Партія єдіноросов на Марсі? З мощами прутіна!!
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05.06.2025 21:38 Відповісти
з мощамі прутеня путіна...
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05.06.2025 21:40 Відповісти
Шановне панство напишіть будь ласка- це ненавчаємість, чи це просто бажання отримати більше грошей для компаній маска?
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05.06.2025 21:39 Відповісти
це капріз ....
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05.06.2025 21:41 Відповісти
і тут жеж головний приз автору!
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05.06.2025 21:45 Відповісти
"Ліба убйотса ,ліба пакалєчітса")
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05.06.2025 21:40 Відповісти
В партії ідіотів розкол на ідіотів, які вже відчули, що їх наїбали (ті що за Маска) та на тих, до яких це усвідомлення ще не дійшло (ті що за Трампа). Причому ті ідіоти, які за Маска не порозумнішали, просто вони шукають того, хто їх наїбе ще раз, більш креативно та прикольно, аніж вперше. Дивним чином ідіоти у Штатах та наші ZE-ідіоти схожі та поводяться однаково - як невиліковні ідіоти.
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05.06.2025 21:41 Відповісти
Ілоша, готуйся, тебе чекає велика перспектива
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05.06.2025 21:41 Відповісти
Наслідки перебування з Трампом, особи із слабою психікою, обтяженою важкими препаратами!
З ким поведешся, такого і наберешся!!
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05.06.2025 21:42 Відповісти
В нього синдром Аспергера, дебіл Трамп ні до чого..

Воно тупо ненавидить людей. У ціх двох у@банів тупо ріщні діагнози.
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05.06.2025 22:15 Відповісти
Уявляю як зараз сміються з цього магівського шапіто демократи.
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05.06.2025 21:42 Відповісти
Це точно. А вистава лише починається!
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05.06.2025 21:43 Відповісти
Musk is not exactly "in the middle" of pretty much anything.
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05.06.2025 21:43 Відповісти
А кажуть воно розумне, а воно дурень дурнем. І навіть такий придурок як Трамп його поюзав як Мурчик лоток...
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05.06.2025 21:48 Відповісти
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05.06.2025 21:49 Відповісти
США заслуговує свого олега ляшка
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05.06.2025 21:52 Відповісти
Не порівнюйте. Ляшко, при всіх його недоліках зараз воює.
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05.06.2025 22:17 Відповісти
Хитра собака, йду купляти альткоїни маска
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05.06.2025 21:54 Відповісти
Маск висунув ідею

Не зовсім доречно, але згадалося: "Сьогодні в приміщенні ЖЕКу відбудеться зустріч виборців з висунутими членами"
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05.06.2025 21:54 Відповісти
Давайте жабогадюкінг і імпічмент
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05.06.2025 21:54 Відповісти
Слуга американського народу
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05.06.2025 21:57 Відповісти
Боюсь спитати, а представляти 80 % середніх верств населення будуть мільярдери і олігархи? Десь я таке вже бачив.
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05.06.2025 21:57 Відповісти
Дурень , займайся своєю Теслою і Марсом , не лізь у політику . Залишишся без трусів .
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05.06.2025 21:59 Відповісти
І без кепарика))
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05.06.2025 22:18 Відповісти
давай, Масок, не зупиняйся!

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05.06.2025 21:59 Відповісти
о, вже 15%
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05.06.2025 22:14 Відповісти
о, вже 16%
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05.06.2025 22:16 Відповісти
о, вже 17%
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05.06.2025 22:17 Відповісти
CNN

Трамп запропонував припинити урядові субсидії та контракти компаній Ілона Маска як спосіб заощадження коштів, посиливши суперечку між двома мільярдерами в четвер.
 "Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, - це скасувати урядові субсидії та контракти Ілона. Я завжди був здивований, що Байден цього не зробив," - написав президент у Truth Social.

Кілька хвилин по тому Трамп написав, що він попросив Маска покинути Білий дім і стверджував, що генеральний директор Tesla "просто з'їхав з глузду!"
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05.06.2025 22:02 Відповісти
Схоже найкращі часи для США закінчуються
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05.06.2025 22:03 Відповісти
Почекай, трохи Ілоша, ти зараз - не середній клас!
Але, дуже скоро у ньому будеш!
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05.06.2025 22:03 Відповісти
слуга народу в лгбт версії
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05.06.2025 22:04 Відповісти
Власникам соцмереж потрібно заборонити балатуватись на високі посади чи створювати партії,
а також здійснювати підтримку кандидатів, бо це нечесна крнкуренція
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05.06.2025 22:05 Відповісти
додатково ще і психічно хворим, і просто довбойобам.
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05.06.2025 22:09 Відповісти
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05.06.2025 22:07 Відповісти
нарешті і у США з'явиться неофашистська партія.
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05.06.2025 22:08 Відповісти
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05.06.2025 22:08 Відповісти
Продавців попкорну треба вивести в особу категорію та дозволити продавати товар по обидві боки лінії фронту. Схоже час шоу настав. Треба з учасників на глядачів переходити.
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05.06.2025 22:10 Відповісти
напевно треба, а то таке враження, що в США тепер керує деменція
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05.06.2025 22:11 Відповісти
Як на мене то кращої назви як "слуги ідіотів Планети" і не придумати. Ще можна назвати "Ідіоти всіх країн об'єднуймося".
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05.06.2025 22:13 Відповісти
Судячи з ідей Маска, то назва партії буде Націонал-соціалістична американська робітнича партія (National Socialist American Workers' Party - Скорочено: NSAWP). Символ теж відомий - Американський орел, вінок з дубового листя і ще пару відомих символів.....
Потім залишиться лише розробити форму (в Hugo Boss підкажуть як саме) і підписати якийсь пакт з рашистами.....
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05.06.2025 22:14 Відповісти
Скоро трмпу прострелять друге вухо і виберуть ілону
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05.06.2025 22:14 Відповісти
Нагадує ЗЄ та Розумкова. 😁

Довбойоби обирають між двома сортами лайна.
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05.06.2025 22:15 Відповісти
 
 