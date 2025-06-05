Маск висунув ідею про створення нової політичної партії в США

Американський мільярдер Ілон Маск проводить опитування щодо доцільності створення в США нової політичної партії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в Х.

"Чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення?" - написав Маск.

За пів години після того, як з'явилось опитування в ньому взяли участь понад 315 тисяч людей. 83,8% опитаних відповіли на питання позитивно.







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Раніше Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.