Маск выдвинул идею о создании новой политической партии в США

Американский миллиардер Илон Маск проводит опрос относительно целесообразности создания в США новой политической партии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в Х.

"Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?" - написал Маск.

За полчаса после того, как появился опрос в нем приняли участие более 315 тысяч человек. 83,8% опрошенных ответили на вопрос положительно.







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