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Новости Фото Конфликт Трампа и Маска
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Маск выдвинул идею о создании новой политической партии в США

Американский миллиардер Илон Маск проводит опрос относительно целесообразности создания в США новой политической партии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в Х.

"Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?" - написал Маск.

За полчаса после того, как появился опрос в нем приняли участие более 315 тысяч человек. 83,8% опрошенных ответили на вопрос положительно.

Опрос Маска

Читайте: Трамп заявил, что очень разочарован Маском из-за критики налогового законопроекта

Ранее Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

Автор: 

США (27118) Маск Илон (234)


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Топ комментарии
+5
Партія марсіан ))))
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05.06.2025 21:32 Ответить
+5
"Рускій блок"...
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05.06.2025 21:34 Ответить
+4
В партії ідіотів розкол на ідіотів, які вже відчули, що їх наїбали (ті що за Маска) та на тих, до яких це усвідомлення ще не дійшло (ті що за Трампа). Причому ті ідіоти, які за Маска не порозумнішали, просто вони шукають того, хто їх наїбе ще раз, більш креативно та прикольно, аніж вперше. Дивним чином ідіоти у Штатах та наші ZE-ідіоти схожі та поводяться однаково - як невиліковні ідіоти.
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05.06.2025 21:41 Ответить
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Партія марсіан ))))
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05.06.2025 21:32 Ответить
"Рускій блок"...
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05.06.2025 21:34 Ответить
руССкій.
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05.06.2025 21:38 Ответить
Хватить тобі й одної "с"...
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05.06.2025 21:45 Ответить
руський - це українец.

русскій - це кацап.

рускій - це ти.
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05.06.2025 21:52 Ответить
А Марсіанская Народная Партія ?
МНП ?
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05.06.2025 21:39 Ответить
Краще "Слуга реднека", щоб цільова аудиторія відразу зрозуміла.
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05.06.2025 21:39 Ответить
радікальних довпойобів
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05.06.2025 21:57 Ответить
Маскуни
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05.06.2025 21:32 Ответить
То Трампа в прези то нову партію - генератор ідей
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05.06.2025 22:06 Ответить
Мало їм качура, давай на біс.
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05.06.2025 21:33 Ответить
Маск проти Тромба ?
Чи просто вирішив рудому " великий болт свої козири" показати ?
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05.06.2025 21:33 Ответить
Давай!
МАГАвський жабогадюкінг - це те що треба зараз.
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05.06.2025 21:33 Ответить
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління Состоит в фиктивном браке с инвалидкой для ухилення от мобилизации. Летом 2014 года награждён медалью «За освобождение Крыма, Донецка, Луганска»
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05.06.2025 21:33 Ответить
Кацапе, ти хоч зрозумів, що на твої провокативні висери тут ніхто не реагує. Може модератор прочитає та оцінить твої жалюгідні потуги розвести срач на форумі.
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05.06.2025 21:39 Ответить
Скоро на этом сайте будешь читать об этом новости!!! Обещаю
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05.06.2025 21:45 Ответить
Та це не кацап, це кацапська самка с масковскай акружной.
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05.06.2025 21:52 Ответить
партія Дебіли Маска. Ухерачим людство у космос
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05.06.2025 21:35 Ответить
Ото хай ****** на Марс і диктатором там стає...
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05.06.2025 21:36 Ответить
Створить свою партію зі шлюхами та блекджеком?))
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05.06.2025 21:35 Ответить
"На бутылке" время пришло..
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05.06.2025 21:35 Ответить
Абсолютно правильна ініціатива. І дебільну виборчу систему змінити! І ввести нарешті посади міністрів (з премʼєром включно), забравши частину повноважень у президента!
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05.06.2025 21:37 Ответить
А США і так збалансована влада. Мало просто часу пройшло поки...
І ще- є одна фраза-працює не чіпай нафіг і лапці прибери.
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05.06.2025 21:41 Ответить
Ну да. Збалансована. Особливо коли президент -- довбойоб.
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05.06.2025 21:42 Ответить
шановний не читач а просто письменник?
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05.06.2025 21:44 Ответить
40 лет без урожая...
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05.06.2025 21:37 Ответить
Губить людей не пиво, губить їх наркота
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05.06.2025 21:38 Ответить
Партія єдіноросов на Марсі? З мощами прутіна!!
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05.06.2025 21:38 Ответить
з мощамі прутеня путіна...
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05.06.2025 21:40 Ответить
Шановне панство напишіть будь ласка- це ненавчаємість, чи це просто бажання отримати більше грошей для компаній маска?
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05.06.2025 21:39 Ответить
це капріз ....
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05.06.2025 21:41 Ответить
і тут жеж головний приз автору!
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05.06.2025 21:45 Ответить
"Ліба убйотса ,ліба пакалєчітса")
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05.06.2025 21:40 Ответить
В партії ідіотів розкол на ідіотів, які вже відчули, що їх наїбали (ті що за Маска) та на тих, до яких це усвідомлення ще не дійшло (ті що за Трампа). Причому ті ідіоти, які за Маска не порозумнішали, просто вони шукають того, хто їх наїбе ще раз, більш креативно та прикольно, аніж вперше. Дивним чином ідіоти у Штатах та наші ZE-ідіоти схожі та поводяться однаково - як невиліковні ідіоти.
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05.06.2025 21:41 Ответить
Ілоша, готуйся, тебе чекає велика перспектива
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05.06.2025 21:41 Ответить
Наслідки перебування з Трампом, особи із слабою психікою, обтяженою важкими препаратами!
З ким поведешся, такого і наберешся!!
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05.06.2025 21:42 Ответить
Уявляю як зараз сміються з цього магівського шапіто демократи.
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05.06.2025 21:42 Ответить
Це точно. А вистава лише починається!
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05.06.2025 21:43 Ответить
Musk is not exactly "in the middle" of pretty much anything.
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05.06.2025 21:43 Ответить
А кажуть воно розумне, а воно дурень дурнем. І навіть такий придурок як Трамп його поюзав як Мурчик лоток...
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05.06.2025 21:48 Ответить
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05.06.2025 21:49 Ответить
США заслуговує свого олега ляшка
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05.06.2025 21:52 Ответить
Хитра собака, йду купляти альткоїни маска
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05.06.2025 21:54 Ответить
Маск висунув ідею

Не зовсім доречно, але згадалося: "Сьогодні в приміщенні ЖЕКу відбудеться зустріч виборців з висунутими членами"
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05.06.2025 21:54 Ответить
Давайте жабогадюкінг і імпічмент
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05.06.2025 21:54 Ответить
Слуга американського народу
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05.06.2025 21:57 Ответить
Боюсь спитати, а представляти 80 % середніх верств населення будуть мільярдери і олігархи? Десь я таке вже бачив.
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05.06.2025 21:57 Ответить
Дурень , займайся своєю Теслою і Марсом , не лізь у політику . Залишишся без трусів .
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05.06.2025 21:59 Ответить
давай, Масок, не зупиняйся!

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05.06.2025 21:59 Ответить
CNN

Трамп запропонував припинити урядові субсидії та контракти компаній Ілона Маска як спосіб заощадження коштів, посиливши суперечку між двома мільярдерами в четвер.
 "Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, - це скасувати урядові субсидії та контракти Ілона. Я завжди був здивований, що Байден цього не зробив," - написав президент у Truth Social.

Кілька хвилин по тому Трамп написав, що він попросив Маска покинути Білий дім і стверджував, що генеральний директор Tesla "просто з'їхав з глузду!"
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05.06.2025 22:02 Ответить
Схоже найкращі часи для США закінчуються
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05.06.2025 22:03 Ответить
Почекай, трохи Ілоша, ти зараз - не середній клас!
Але, дуже скоро у ньому будеш!
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05.06.2025 22:03 Ответить
слуга народу в лгбт версії
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05.06.2025 22:04 Ответить
Власникам соцмереж потрібно заборонити балатуватись на високі посади чи створювати партії,
а також здійснювати підтримку кандидатів, бо це нечесна крнкуренція
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05.06.2025 22:05 Ответить
додатково ще і психічно хворим, і просто довбойобам.
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05.06.2025 22:09 Ответить
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05.06.2025 22:07 Ответить
нарешті і у США з'явиться неофашистська партія.
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05.06.2025 22:08 Ответить
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05.06.2025 22:08 Ответить
Продавців попкорну треба вивести в особу категорію та дозволити продавати товар по обидві боки лінії фронту. Схоже час шоу настав. Треба з учасників на глядачів переходити.
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05.06.2025 22:10 Ответить
напевно треба, а то таке враження, що в США тепер керує деменція
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05.06.2025 22:11 Ответить
 
 