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Маск выдвинул идею о создании новой политической партии в США
Американский миллиардер Илон Маск проводит опрос относительно целесообразности создания в США новой политической партии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в Х.
"Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?" - написал Маск.
За полчаса после того, как появился опрос в нем приняли участие более 315 тысяч человек. 83,8% опрошенных ответили на вопрос положительно.
Ранее Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
Топ комментарии
+5 Дмитрий Чечикай #551018
показать весь комментарий05.06.2025 21:32 Ответить Ссылка
+5 Andrew Moon
показать весь комментарий05.06.2025 21:34 Ответить Ссылка
+4 kelt kant
показать весь комментарий05.06.2025 21:41 Ответить Ссылка
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русскій - це кацап.
рускій - це ти.
МНП ?
Чи просто вирішив рудому "
великий болтсвої козири" показати ?
МАГАвський жабогадюкінг - це те що треба зараз.
І ще- є одна фраза-працює не чіпай нафіг і лапці прибери.
З ким поведешся, такого і наберешся!!
Не зовсім доречно, але згадалося: "Сьогодні в приміщенні ЖЕКу відбудеться зустріч виборців з висунутими членами"
Трамп запропонував припинити урядові субсидії та контракти компаній Ілона Маска як спосіб заощадження коштів, посиливши суперечку між двома мільярдерами в четвер.
"Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, - це скасувати урядові субсидії та контракти Ілона. Я завжди був здивований, що Байден цього не зробив," - написав президент у Truth Social.
Кілька хвилин по тому Трамп написав, що він попросив Маска покинути Білий дім і стверджував, що генеральний директор Tesla "просто з'їхав з глузду!"
Але, дуже скоро у ньому будеш!
а також здійснювати підтримку кандидатів, бо це нечесна крнкуренція