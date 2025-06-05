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Новости Трамп разочарован Маском Конфликт Трампа и Маска
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Без меня Трамп проиграл бы выборы, - Маск

Маск о Трампе

Миллиардер Илон Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате республиканцы имели бы лишь 51 на 49 голосов", - написал Маск в соцсети X.

В следующем посте он добавил: "Такая неблагодарность".

Его комментарии стали ответом на слова Дональда Трампа, который заявил журналистам, что он "очень разочарован" Маском, ведь он раскритиковал законопроект американского президента о налогах и расходах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что очень разочарован Маском из-за критики налогового законопроекта

Автор: 

выборы (24759) Маск Илон (234) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+10
Зовсім ні . Тепер Маска треба підтримувати . Тепер він повинен знести трампа нах .
Тепер має бути - я тебе породив , я тебе і вб'ю . Нехай прибирає за собою своє ж лайно
До речі , з мільярдерів там вже не один Маск на окрисився на трампа .
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05.06.2025 21:26 Ответить
+8
іді на ***, худоба
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05.06.2025 20:59 Ответить
+6
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05.06.2025 21:01 Ответить
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05.06.2025 20:58 Ответить
пора вже запускати Маска на Марс

з вікна готелю
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05.06.2025 20:58 Ответить
Зовсім ні . Тепер Маска треба підтримувати . Тепер він повинен знести трампа нах .
Тепер має бути - я тебе породив , я тебе і вб'ю . Нехай прибирає за собою своє ж лайно
До речі , з мільярдерів там вже не один Маск на окрисився на трампа .
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05.06.2025 21:26 Ответить
Ну, шлюшки на окружной тоже часто не довольны новым сутенером бывают. Но то шлюшки, а тут самый богатый человек мира! Хотя, похоже, нутро одинаковое, что там продажное, что там.
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05.06.2025 21:37 Ответить
іді на ***, худоба
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05.06.2025 20:59 Ответить
Від любові до ненависті....
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05.06.2025 21:00 Ответить
ВОТ ОНО ПРАВДА КТО УСТРОИЛ ПОКУШЕНИЕ)))))ДУМАЛА ГОЛИВУД!!!!!))))
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05.06.2025 21:01 Ответить
Маск витратив на передвиборчу кампанію Трампа більше 250 мільйонів доларів.
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05.06.2025 21:01 Ответить
Маск у серії твітів написав, що «великий чудовий закон» Трампа збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету США до 2,5 трильйона доларів і покладе на плечі громадян США непомірний тягар величезного боргу.

За оцінками економістів, «великий чудовий закон» Трампа, якщо в нього не внесуть поправки, збільшить дефіцит бюджету США приблизно на 600 млрд доларів.

Крім того, Білий дім пропонує підняти ліміт державного боргу США до чотирьох трильйонів доларів.
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05.06.2025 21:04 Ответить
руда, обіссяна собака хоче зробити держборг-безмежним,ну воно дурне реально.
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05.06.2025 21:20 Ответить
Вот чем кончается доверие Шариковых к Швондеру! Ничего нового. Ожидаемо было
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05.06.2025 21:39 Ответить
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05.06.2025 21:01 Ответить
Там ше Юлі Мєндель не вистачає
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05.06.2025 21:12 Ответить
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05.06.2025 21:01 Ответить
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05.06.2025 21:02 Ответить
Дами та джентльмени, в лівому куту нарціс трамп, в правому аутіст маск, чим же закінчіться ця битва???
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05.06.2025 21:02 Ответить
Бардаком!!!
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05.06.2025 22:05 Ответить
Шура!!! Выпускайте Берлагу!!!!
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05.06.2025 21:02 Ответить
нормальна людина не мала би цим пишатись. Це тільки доводить, що концентрація небезпечних ідіотів у суспільстві досягає критичного рівня, за яким починається деградація суспільства, а потім і держави.
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05.06.2025 21:05 Ответить
ідіоти починають обирати ідіотів
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05.06.2025 21:32 Ответить
Без тебе і без російських ботоферм. Договорюй вже до кінця...
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05.06.2025 21:07 Ответить
-9,14% на дану секунду

мені подобається гуглити "акции Тесла"
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05.06.2025 21:07 Ответить
В этом 0 сомнений.
Вообще Гуантанамо на горизонте маячит..
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05.06.2025 21:07 Ответить
О! Почалося! Перекидаються какашками через пліт))) А в кого кака- більше?💩💩💩
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05.06.2025 21:08 Ответить
Це лише початок. Через 144 роки після відомих подій Колесо Історії прокрутиться знатно у 2025-му.

P.S. Тоді не тільки хтось_обіжений вбив президента США. Тоді ще й підірвали раша-царя.
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05.06.2025 21:25 Ответить
прашла любофф, завяли памедоры
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05.06.2025 21:10 Ответить
плачте очі, скільки хочете, а їжте, хоч повилазьте, бачили, що купували.
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05.06.2025 21:10 Ответить
Лох це доля, причому не треба доказів коли лохив аж двоє.
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05.06.2025 21:11 Ответить
Звісно як і те, що якби замість старика Джо в 2022 році президентом була руда потвора, то ніякої війни би не було...кожна гнида вважає себе королем всесвіту...а забув ще одного генія-якщоб у бабки був прутень, то вона би була дідом
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05.06.2025 21:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qnt26YL9rR4 а вы дайте ему сдачи
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05.06.2025 21:16 Ответить
Фактично Маск зізнався в злочині. Я зразу казав що Маск ще до виборів попросив у ***** армію політтехнолгів і ботів які в соцмережах розвернули цілу пропагандистську кампанію. Доходило до смішного, що коли намагався написати щось в цій соцмережі проти Тампона притому на англійській мові то тобі відразу ж відповідали на російській мові "хорошая попытка" і зразу ж блокували. Ще одним фактом змови Тампона і ***** було те що одні і ті ж ресурси вихваляли Тампона на рівні з ******, Кінченим і Орбанами
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05.06.2025 21:17 Ответить
ну все дуже очікувано , маск більше не потрібен...два іді* та 🤠😇на одному кріслі у Білому домі ,забагато ...
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05.06.2025 21:17 Ответить
"жабогадюкінг"-по американськи.
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05.06.2025 21:18 Ответить
Це добре- два українофоба зачепляться у мордобої. У Маска зараз велика образа.Наркотики тільки підсилять її. Маск має достатньо засобів щоб боротись проти трампа. У нього є багато дієвих інструментів та платформ. Найде тих, хто за гроші буде підгризати ніжки президентського стола.А трамп людина злопамʼятна. Він не забув зашмарканий стіл в овальному кабінеті і слова малого Ікса «ти не справжній президент». Тому прийдеться вже окрім Байдена ще й Маска гризти. Цікаве кіно буде…
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05.06.2025 21:18 Ответить
Думаю скоро Маск випаде з вікна чи найдуть вдома з сердечною недостатністю як американського прокурора на тому й закінчиться
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05.06.2025 21:32 Ответить
Я думаю, буде повністю протилежне. Якщо трумпа не вбʼють, то політично завалять дуже сильно. І найсмішніше, що не знайдеться жодної впливової людини, що захоче витягти його з найглибшої репутаційної ями, до якої він вже зараз стрімко падає.
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05.06.2025 21:40 Ответить
Без мене Трамп програв би вибори

Вєлічіямі мєряєтєсь?
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05.06.2025 21:18 Ответить
Маск, вивів за свої гроші, Трампа, аж до Овального кабінету!
Він і синові показував там Трампа, мабуть, щей настанову йому давав, що якщо не будеш вчитися, то станеш, як Трамп, шестиразовим банкротом??!!
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05.06.2025 21:19 Ответить
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05.06.2025 21:19 Ответить
То купи собі чупа-чупс.
Кретин іх грошима є лише кретин із грошима.
Як там тесла і інші прожекти?
Певне херовато їм бо впали ціни на акції.
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05.06.2025 21:20 Ответить
Жаба- гадюкинг по американски)))
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05.06.2025 21:20 Ответить
Trump & Trumper 🤣🤣🤣
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05.06.2025 21:21 Ответить
Вбивця президента Ґарфілда Шарль Гіто - 39-річний вашингтонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 юрисконсульт французького походження, емоційно нестійка особистість. Ймовірна причина замаху на вбивство президента - відмова Гарфілда назначити Гіто на консульську посаду в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європу.

Зброю для вбивства Гіто обирав таку, щоб вона достойно виглядала в музейній експозиції - він був впевнений, що його ім'я буде увічнено в історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Америки.

Давай, Елоне! Вислови своє глибоке незадоволення. Не забувай, як Гіто зробив це 144 роки тому!
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05.06.2025 21:22 Ответить
Там і його новьіє_ліца.

Трамп призначив 22-річного колишнього садівника та помічника продуктового магазину керівником служби запобігання тероризму в США.

https://www.thedailybeast.com/donald-trump-appoints-22-y-o-ex-gardener-grocery-store-assistant-as-us-homeland-department-terrorist-chief/

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05.06.2025 21:25 Ответить
* Трамп і його новьіє_ліца.
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05.06.2025 21:26 Ответить
На Роба Шнайдера у фільмі Сам Удома 2 схожий. Трамп там також знявся.
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05.06.2025 21:41 Ответить
Ну, Алла, все, как в Украине с 2019 года! Популисты все на одно лицо.
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05.06.2025 21:44 Ответить
Щось таке призначення до болю нагадує...і наслідки мабуть будуть схожі, якщо Трамп продовжить в такому напрямку...то США кранти..
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05.06.2025 21:45 Ответить
вобщимта лагичное, с точки зрения трампа назначение. в следующий раз назначит кого-то, с первого класса школы, министром образования
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05.06.2025 21:48 Ответить
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05.06.2025 21:26 Ответить
Ілоне,ми тебе знову любимо)))))))))))))))))
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05.06.2025 21:44 Ответить
В жабогадюкінгу "маск проти трампа" однозначно ставлю на першого 😃
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05.06.2025 21:51 Ответить
Може він снайпер? Ну, так вдало у вухо влучити...
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05.06.2025 21:48 Ответить
трамп, отвєтка буде нейлону чи буде, як завжди-24 години, 2 місяця, 100 днів, 2 роки?
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05.06.2025 21:50 Ответить
Ілон «виснажився», я попросив його піти, я забрав його мандат, який змушував усіх купувати електромобілі й які нікому не потрібні, і він просто з'їхав з глузду, - Трамп
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05.06.2025 21:57 Ответить
Ілона, тобою покористувались кацапи! Висновок- ти гандон...
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05.06.2025 22:02 Ответить
Діло американців,з ним чи без нього.
А якщо брати вибори -19,то без Разумкова і Богдана,зеля би видів вищий пост,як сліпий плота.
Потім зробив їх, разом з козирем,згідно партійного лозунгу
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
І іншим в науку.
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05.06.2025 22:12 Ответить
 
 