Без меня Трамп проиграл бы выборы, - Маск

Миллиардер Илон Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате республиканцы имели бы лишь 51 на 49 голосов", - написал Маск в соцсети X.

В следующем посте он добавил: "Такая неблагодарность".

Его комментарии стали ответом на слова Дональда Трампа, который заявил журналистам, что он "очень разочарован" Маском, ведь он раскритиковал законопроект американского президента о налогах и расходах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что очень разочарован Маском из-за критики налогового законопроекта