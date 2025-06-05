Без меня Трамп проиграл бы выборы, - Маск
Миллиардер Илон Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате республиканцы имели бы лишь 51 на 49 голосов", - написал Маск в соцсети X.
В следующем посте он добавил: "Такая неблагодарность".
Его комментарии стали ответом на слова Дональда Трампа, который заявил журналистам, что он "очень разочарован" Маском, ведь он раскритиковал законопроект американского президента о налогах и расходах.
Топ комментарии
+10 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.06.2025 21:26 Ответить Ссылка
+8 MsSkifia #566162
показать весь комментарий05.06.2025 20:59 Ответить Ссылка
+6 Oresta Bartka
показать весь комментарий05.06.2025 21:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з вікна готелю
Тепер має бути - я тебе породив , я тебе і вб'ю . Нехай прибирає за собою своє ж лайно
До речі , з мільярдерів там вже не один Маск на окрисився на трампа .
За оцінками економістів, «великий чудовий закон» Трампа, якщо в нього не внесуть поправки, збільшить дефіцит бюджету США приблизно на 600 млрд доларів.
Крім того, Білий дім пропонує підняти ліміт державного боргу США до чотирьох трильйонів доларів.
мені подобається гуглити "акции Тесла"
Вообще Гуантанамо на горизонте маячит..
P.S. Тоді не тільки хтось_обіжений вбив президента США. Тоді ще й підірвали раша-царя.
Вєлічіямі мєряєтєсь?
Він і синові показував там Трампа, мабуть, щей настанову йому давав, що якщо не будеш вчитися, то станеш, як Трамп, шестиразовим банкротом??!!
Кретин іх грошима є лише кретин із грошима.
Як там тесла і інші прожекти?
Певне херовато їм бо впали ціни на акції.
Зброю для вбивства Гіто обирав таку, щоб вона достойно виглядала в музейній експозиції - він був впевнений, що його ім'я буде увічнено в історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Америки.
Давай, Елоне! Вислови своє глибоке незадоволення. Не забувай, як Гіто зробив це 144 роки тому!
Трамп призначив 22-річного колишнього садівника та помічника продуктового магазину керівником служби запобігання тероризму в США.
https://www.thedailybeast.com/donald-trump-appoints-22-y-o-ex-gardener-grocery-store-assistant-as-us-homeland-department-terrorist-chief/
А якщо брати вибори -19,то без Разумкова і Богдана,зеля би видів вищий пост,як сліпий плота.
Потім зробив їх, разом з козирем,згідно партійного лозунгу
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
І іншим в науку.