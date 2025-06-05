Без мене Трамп програв би вибори, - Маск
Мільярдер Ілон Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а в Сенаті республіканці мали б лише 51 на 49 голосів", — написав Маск в соцмережі X.
У наступному пості він додав: "Така невдячність".
Його коментарі стали відповіддю на слова Дональда Трампа, який заявив журналістам, що він "дуже розчарований" Маском, адже він розкритикував законопроєкт американського президента про податки та витрати.
Топ коментарі
+10 Maksim Perepelitca
показати весь коментар05.06.2025 21:26 Відповісти Посилання
+8 MsSkifia #566162
показати весь коментар05.06.2025 20:59 Відповісти Посилання
+6 Oresta Bartka
показати весь коментар05.06.2025 21:01 Відповісти Посилання
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з вікна готелю
Тепер має бути - я тебе породив , я тебе і вб'ю . Нехай прибирає за собою своє ж лайно
До речі , з мільярдерів там вже не один Маск на окрисився на трампа .
За оцінками економістів, «великий чудовий закон» Трампа, якщо в нього не внесуть поправки, збільшить дефіцит бюджету США приблизно на 600 млрд доларів.
Крім того, Білий дім пропонує підняти ліміт державного боргу США до чотирьох трильйонів доларів.
мені подобається гуглити "акции Тесла"
Вообще Гуантанамо на горизонте маячит..
P.S. Тоді не тільки хтось_обіжений вбив президента США. Тоді ще й підірвали раша-царя.
Вєлічіямі мєряєтєсь?
Він і синові показував там Трампа, мабуть, щей настанову йому давав, що якщо не будеш вчитися, то станеш, як Трамп, шестиразовим банкротом??!!
Кретин іх грошима є лише кретин із грошима.
Як там тесла і інші прожекти?
Певне херовато їм бо впали ціни на акції.
Зброю для вбивства Гіто обирав таку, щоб вона достойно виглядала в музейній експозиції - він був впевнений, що його ім'я буде увічнено в історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Америки.
Давай, Елоне! Вислови своє глибоке незадоволення. Не забувай, як Гіто зробив це 144 роки тому!
Трамп призначив 22-річного колишнього садівника та помічника продуктового магазину керівником служби запобігання тероризму в США.
https://www.thedailybeast.com/donald-trump-appoints-22-y-o-ex-gardener-grocery-store-assistant-as-us-homeland-department-terrorist-chief/
А якщо брати вибори -19,то без Разумкова і Богдана,зеля би видів вищий пост,як сліпий плота.
Потім зробив їх, разом з козирем,згідно партійного лозунгу
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
І іншим в науку.