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Новини Трамп розчарований Маском Конфлікт Трампа і Маска
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Без мене Трамп програв би вибори, - Маск

Маск про Трампа

Мільярдер Ілон Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а в Сенаті республіканці мали б лише 51 на 49 голосів", — написав Маск в соцмережі X.

У наступному пості він додав: "Така невдячність".

Його коментарі стали відповіддю на слова Дональда Трампа, який заявив журналістам, що він "дуже розчарований" Маском, адже він розкритикував законопроєкт американського президента про податки та витрати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що дуже розчарований Маском через критику податкового законопроєкту

Автор: 

вибори (6720) Маск Ілон (665) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+10
Зовсім ні . Тепер Маска треба підтримувати . Тепер він повинен знести трампа нах .
Тепер має бути - я тебе породив , я тебе і вб'ю . Нехай прибирає за собою своє ж лайно
До речі , з мільярдерів там вже не один Маск на окрисився на трампа .
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05.06.2025 21:26 Відповісти
+8
іді на ***, худоба
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05.06.2025 20:59 Відповісти
+6
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05.06.2025 21:01 Відповісти
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05.06.2025 20:58 Відповісти
пора вже запускати Маска на Марс

з вікна готелю
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05.06.2025 20:58 Відповісти
Зовсім ні . Тепер Маска треба підтримувати . Тепер він повинен знести трампа нах .
Тепер має бути - я тебе породив , я тебе і вб'ю . Нехай прибирає за собою своє ж лайно
До речі , з мільярдерів там вже не один Маск на окрисився на трампа .
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05.06.2025 21:26 Відповісти
Ну, шлюшки на окружной тоже часто не довольны новым сутенером бывают. Но то шлюшки, а тут самый богатый человек мира! Хотя, похоже, нутро одинаковое, что там продажное, что там.
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05.06.2025 21:37 Відповісти
іді на ***, худоба
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05.06.2025 20:59 Відповісти
Від любові до ненависті....
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05.06.2025 21:00 Відповісти
ВОТ ОНО ПРАВДА КТО УСТРОИЛ ПОКУШЕНИЕ)))))ДУМАЛА ГОЛИВУД!!!!!))))
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05.06.2025 21:01 Відповісти
Маск витратив на передвиборчу кампанію Трампа більше 250 мільйонів доларів.
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05.06.2025 21:01 Відповісти
Маск у серії твітів написав, що «великий чудовий закон» Трампа збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету США до 2,5 трильйона доларів і покладе на плечі громадян США непомірний тягар величезного боргу.

За оцінками економістів, «великий чудовий закон» Трампа, якщо в нього не внесуть поправки, збільшить дефіцит бюджету США приблизно на 600 млрд доларів.

Крім того, Білий дім пропонує підняти ліміт державного боргу США до чотирьох трильйонів доларів.
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05.06.2025 21:04 Відповісти
руда, обіссяна собака хоче зробити держборг-безмежним,ну воно дурне реально.
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05.06.2025 21:20 Відповісти
Вот чем кончается доверие Шариковых к Швондеру! Ничего нового. Ожидаемо было
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05.06.2025 21:39 Відповісти
Там борг скоро буде 38 трлн. дол.!!!
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05.06.2025 22:15 Відповісти
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05.06.2025 21:01 Відповісти
Там ше Юлі Мєндель не вистачає
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05.06.2025 21:12 Відповісти
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05.06.2025 21:01 Відповісти
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05.06.2025 21:02 Відповісти
Дами та джентльмени, в лівому куту нарціс трамп, в правому аутіст маск, чим же закінчіться ця битва???
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05.06.2025 21:02 Відповісти
Бардаком!!!
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05.06.2025 22:05 Відповісти
Шура!!! Выпускайте Берлагу!!!!
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05.06.2025 21:02 Відповісти
нормальна людина не мала би цим пишатись. Це тільки доводить, що концентрація небезпечних ідіотів у суспільстві досягає критичного рівня, за яким починається деградація суспільства, а потім і держави.
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05.06.2025 21:05 Відповісти
ідіоти починають обирати ідіотів
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05.06.2025 21:32 Відповісти
Без тебе і без російських ботоферм. Договорюй вже до кінця...
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05.06.2025 21:07 Відповісти
-9,14% на дану секунду

мені подобається гуглити "акции Тесла"
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05.06.2025 21:07 Відповісти
В этом 0 сомнений.
Вообще Гуантанамо на горизонте маячит..
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05.06.2025 21:07 Відповісти
О! Почалося! Перекидаються какашками через пліт))) А в кого кака- більше?💩💩💩
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05.06.2025 21:08 Відповісти
Це лише початок. Через 144 роки після відомих подій Колесо Історії прокрутиться знатно у 2025-му.

P.S. Тоді не тільки хтось_обіжений вбив президента США. Тоді ще й підірвали раша-царя.
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05.06.2025 21:25 Відповісти
прашла любофф, завяли памедоры
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05.06.2025 21:10 Відповісти
плачте очі, скільки хочете, а їжте, хоч повилазьте, бачили, що купували.
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05.06.2025 21:10 Відповісти
Лох це доля, причому не треба доказів коли лохив аж двоє.
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05.06.2025 21:11 Відповісти
Звісно як і те, що якби замість старика Джо в 2022 році президентом була руда потвора, то ніякої війни би не було...кожна гнида вважає себе королем всесвіту...а забув ще одного генія-якщоб у бабки був прутень, то вона би була дідом
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05.06.2025 21:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qnt26YL9rR4 а вы дайте ему сдачи
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05.06.2025 21:16 Відповісти
Фактично Маск зізнався в злочині. Я зразу казав що Маск ще до виборів попросив у ***** армію політтехнолгів і ботів які в соцмережах розвернули цілу пропагандистську кампанію. Доходило до смішного, що коли намагався написати щось в цій соцмережі проти Тампона притому на англійській мові то тобі відразу ж відповідали на російській мові "хорошая попытка" і зразу ж блокували. Ще одним фактом змови Тампона і ***** було те що одні і ті ж ресурси вихваляли Тампона на рівні з ******, Кінченим і Орбанами
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05.06.2025 21:17 Відповісти
ну все дуже очікувано , маск більше не потрібен...два іді* та 🤠😇на одному кріслі у Білому домі ,забагато ...
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05.06.2025 21:17 Відповісти
"жабогадюкінг"-по американськи.
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05.06.2025 21:18 Відповісти
Це добре- два українофоба зачепляться у мордобої. У Маска зараз велика образа.Наркотики тільки підсилять її. Маск має достатньо засобів щоб боротись проти трампа. У нього є багато дієвих інструментів та платформ. Найде тих, хто за гроші буде підгризати ніжки президентського стола.А трамп людина злопамʼятна. Він не забув зашмарканий стіл в овальному кабінеті і слова малого Ікса «ти не справжній президент». Тому прийдеться вже окрім Байдена ще й Маска гризти. Цікаве кіно буде…
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05.06.2025 21:18 Відповісти
Думаю скоро Маск випаде з вікна чи найдуть вдома з сердечною недостатністю як американського прокурора на тому й закінчиться
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05.06.2025 21:32 Відповісти
Я думаю, буде повністю протилежне. Якщо трумпа не вбʼють, то політично завалять дуже сильно. І найсмішніше, що не знайдеться жодної впливової людини, що захоче витягти його з найглибшої репутаційної ями, до якої він вже зараз стрімко падає.
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05.06.2025 21:40 Відповісти
Без мене Трамп програв би вибори

Вєлічіямі мєряєтєсь?
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05.06.2025 21:18 Відповісти
Маск, вивів за свої гроші, Трампа, аж до Овального кабінету!
Він і синові показував там Трампа, мабуть, щей настанову йому давав, що якщо не будеш вчитися, то станеш, як Трамп, шестиразовим банкротом??!!
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05.06.2025 21:19 Відповісти
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05.06.2025 21:19 Відповісти
То купи собі чупа-чупс.
Кретин іх грошима є лише кретин із грошима.
Як там тесла і інші прожекти?
Певне херовато їм бо впали ціни на акції.
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05.06.2025 21:20 Відповісти
Жаба- гадюкинг по американски)))
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05.06.2025 21:20 Відповісти
Trump & Trumper 🤣🤣🤣
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05.06.2025 21:21 Відповісти
Вбивця президента Ґарфілда Шарль Гіто - 39-річний вашингтонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 юрисконсульт французького походження, емоційно нестійка особистість. Ймовірна причина замаху на вбивство президента - відмова Гарфілда назначити Гіто на консульську посаду в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європу.

Зброю для вбивства Гіто обирав таку, щоб вона достойно виглядала в музейній експозиції - він був впевнений, що його ім'я буде увічнено в історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Америки.

Давай, Елоне! Вислови своє глибоке незадоволення. Не забувай, як Гіто зробив це 144 роки тому!
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05.06.2025 21:22 Відповісти
Там і його новьіє_ліца.

Трамп призначив 22-річного колишнього садівника та помічника продуктового магазину керівником служби запобігання тероризму в США.

https://www.thedailybeast.com/donald-trump-appoints-22-y-o-ex-gardener-grocery-store-assistant-as-us-homeland-department-terrorist-chief/

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05.06.2025 21:25 Відповісти
* Трамп і його новьіє_ліца.
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05.06.2025 21:26 Відповісти
На Роба Шнайдера у фільмі Сам Удома 2 схожий. Трамп там також знявся.
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05.06.2025 21:41 Відповісти
Ну, Алла, все, как в Украине с 2019 года! Популисты все на одно лицо.
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05.06.2025 21:44 Відповісти
Щось таке призначення до болю нагадує...і наслідки мабуть будуть схожі, якщо Трамп продовжить в такому напрямку...то США кранти..
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05.06.2025 21:45 Відповісти
вобщимта лагичное, с точки зрения трампа назначение. в следующий раз назначит кого-то, с первого класса школы, министром образования
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05.06.2025 21:48 Відповісти
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05.06.2025 21:26 Відповісти
Ілоне,ми тебе знову любимо)))))))))))))))))
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05.06.2025 21:44 Відповісти
В жабогадюкінгу "маск проти трампа" однозначно ставлю на першого 😃
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05.06.2025 21:51 Відповісти
Може він снайпер? Ну, так вдало у вухо влучити...
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05.06.2025 21:48 Відповісти
трамп, отвєтка буде нейлону чи буде, як завжди-24 години, 2 місяця, 100 днів, 2 роки?
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05.06.2025 21:50 Відповісти
Ілон «виснажився», я попросив його піти, я забрав його мандат, який змушував усіх купувати електромобілі й які нікому не потрібні, і він просто з'їхав з глузду, - Трамп
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05.06.2025 21:57 Відповісти
😁😅🤣
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05.06.2025 22:14 Відповісти
Ілона, тобою покористувались кацапи! Висновок- ти гандон...
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05.06.2025 22:02 Відповісти
Діло американців,з ним чи без нього.
А якщо брати вибори -19,то без Разумкова і Богдана,зеля би видів вищий пост,як сліпий плота.
Потім зробив їх, разом з козирем,згідно партійного лозунгу
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
І іншим в науку.
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05.06.2025 22:12 Відповісти
хто перший оплатить послуги снайпера?
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05.06.2025 22:13 Відповісти
Спасибо Маску-наркоману, за президента ********.
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05.06.2025 22:14 Відповісти
 
 