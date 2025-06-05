Без мене Трамп програв би вибори, - Маск

Мільярдер Ілон Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а в Сенаті республіканці мали б лише 51 на 49 голосів", — написав Маск в соцмережі X.

У наступному пості він додав: "Така невдячність".

Його коментарі стали відповіддю на слова Дональда Трампа, який заявив журналістам, що він "дуже розчарований" Маском, адже він розкритикував законопроєкт американського президента про податки та витрати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що дуже розчарований Маском через критику податкового законопроєкту