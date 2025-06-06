УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12207 відвідувачів онлайн
Новини Операція СБУ Павутина
8 112 89

Трамп обурений ударами України по аеродромах РФ: у Білому домі нова хвиля дискусій щодо подальшої підтримки Києва, - The Atlantic

Трамп розлючений через удари по РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому.

Трамп у приватних розмовах із радниками висловив глибоке незадоволення тим, що Україна пішла на такий крок без погодження зі Сполученими Штатами.

За словами джерел, після української атаки розгорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.

"Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині?" - заявив колишній стратег Трампа Стів Беннон.

Цього тижня Трамп приватно підтримав точку зору правих, критикуючи Зеленського за те, що той нібито виставляв себе напоказ після ударів безпілотників; за словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ: Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) США (23390) Трамп Дональд (6105) Удари по РФ (356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+58
Вчора в приватних бесідах йому подобалося,сьогодні обурений в приватних бесідах. Неназвані чиновники...джерела на умовах анонімності... Та пішли ви всі нах,довбой#би. Всі скопом.
показати весь коментар
06.06.2025 06:07 Відповісти
+34
Та пішло це руде чмо на...уй! Ти ба, пуп землі який! Кацапи міста ********, дітей та цивільних щодня вбивають, а воно обурюєтьця! Гнида опущена! 🤬
показати весь коментар
06.06.2025 06:28 Відповісти
+23
Мабуть ху...ло сильно нагнуло свого агента трампонутого за те що не зміг своєчасно попередити. Ось і злиться. Або завідує сміливості українців, бо сам наклав у штани
показати весь коментар
06.06.2025 06:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчора в приватних бесідах йому подобалося,сьогодні обурений в приватних бесідах. Неназвані чиновники...джерела на умовах анонімності... Та пішли ви всі нах,довбой#би. Всі скопом.
показати весь коментар
06.06.2025 06:07 Відповісти
То він про подобалося розповідав поки від ху...ла догану не отримав.
показати весь коментар
06.06.2025 06:12 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 06:19 Відповісти
Доктора Хауса йому треба))) і лоботомію..

Сьогодні - то був піпець в Києві. Кішка ніч просиділа в дивані, над будинком постійна стрікотня зеніток, коли кілька петріотов ракети збивали - думала без вікон та дверей залишусь...

Але, слава ППО!!))
показати весь коментар
06.06.2025 06:30 Відповісти
Та пішло це руде чмо на...уй! Ти ба, пуп землі який! Кацапи міста ********, дітей та цивільних щодня вбивають, а воно обурюєтьця! Гнида опущена! 🤬
показати весь коментар
06.06.2025 06:28 Відповісти
а до дебе ще не дійшло, що це журналізди трохи перекручують?
показати весь коментар
06.06.2025 06:34 Відповісти
Цікаво,що саме в моєму коментарі примусило тебе це спитати?🤔
показати весь коментар
06.06.2025 06:46 Відповісти
та вже всім адекватним давно все зрозуміло.
показати весь коментар
06.06.2025 06:49 Відповісти
🥴
показати весь коментар
06.06.2025 07:00 Відповісти
Не звертай уваги... Він пише з "Психиатрической больницы №1"... Людина мала донедавна ШІСТЬ акаунтів - от і "замакітрилося" в голові...
показати весь коментар
06.06.2025 07:02 Відповісти
Та вкид це від пуцєна.
показати весь коментар
06.06.2025 06:44 Відповісти
якби не було тієї істерії про агента Краснова, то хз. може і попередив би. а так... то краще не ризикувати. )
показати весь коментар
06.06.2025 06:10 Відповісти
якщо казати людині що вона погана (матюками, і довго, не один раз а пів року), а потім попросити у цієї людини допомоги (грошей, зброю, що завгодно) - то який результат буде?

ми цей результат і бачимо.
показати весь коментар
06.06.2025 06:37 Відповісти
Не ганяй гусей! Ця людина срала Україні ще в перший термін.
показати весь коментар
06.06.2025 06:48 Відповісти
так срала що війна майже припинилась тоді?
показати весь коментар
06.06.2025 06:50 Відповісти
шо ти мелеш, телепню? яке нах майже припинилась?
показати весь коментар
06.06.2025 06:54 Відповісти
а що, в 20 році були інтенсивні бойові дії ???
показати весь коментар
06.06.2025 07:12 Відповісти
інтенсивні бойові дії були у 23-му році, де Чуб особисто блокував більше ніж півроку виділення допомоги Україні. ось де реально проявляється єство Чуба. і в цьому контексті писати про 20-й рік - тупо.
показати весь коментар
06.06.2025 07:23 Відповісти
так тоді байден був президентом а чуб був під слідством. шо він там міг блокувати?

яка посада була у трампа в 23 році?
показати весь коментар
06.06.2025 08:38 Відповісти
який результат буде? коли таке кажуть цій людині практично всі, навіть і самі американці в тому числі і навіть ще більше, то та людина повинна задуматись над тим і змінитись, а не як дитина включати обіженку і блокувати допомогу. воно вже Маску обрізало фінансування. а той досить таки багато зробив, щоб те руде чучело знову заїхало у Білий дім. тепер Чуб став на один крок ще ближчим до імпічменту.
показати весь коментар
06.06.2025 06:53 Відповісти
так чого ж ти нервуєшся? ну оголосять імпічмент, і що? тобі гірше стане якщо венс його замінить?
показати весь коментар
06.06.2025 07:11 Відповісти
після імпічменту Чуба Венс буде спасати реноме цілої партії. і він вже точно не буде таким, щоб подобатися Чубу. він буде таким, щоб подобатися виборцям і своїм однопартійцям. а більшість однопартійців за підтримку України, більшість виборців американських за підтримку України. тому імпічмент Чуба для України буде точно не гірше, а навіть краще.
показати весь коментар
06.06.2025 07:32 Відповісти
Попкорн між Маском і Трампом це чудово. Маск може почати критикувати рудого щодо не надання допомоги Украіні.
показати весь коментар
06.06.2025 07:43 Відповісти
та не факт, дуже не факт. за це критикувати його Маск не буде.
показати весь коментар
06.06.2025 07:46 Відповісти
На жаль так не думаю, у маска є якісь особливі симпатії до росії
показати весь коментар
06.06.2025 08:25 Відповісти
Мабуть ху...ло сильно нагнуло свого агента трампонутого за те що не зміг своєчасно попередити. Ось і злиться. Або завідує сміливості українців, бо сам наклав у штани
показати весь коментар
06.06.2025 06:10 Відповісти
Соцзмагання, хто більше накладе в чемодан.
показати весь коментар
06.06.2025 07:46 Відповісти
А самі збивали мирну надувну кульку Китая винищувачем.

Ну не ескалація лі?

А якщо по ділу: пішло найух, руде
показати весь коментар
06.06.2025 06:14 Відповісти
Китайський аеростат був збитий 4 лютого 2023 року. До цього він перетнув територію США з північного заходу (штат Монтана) на південний схід (штат Південна Кароліна). Спостереження за об'єктом Пентагон вів кілька днів; президент США Джо Байден віддав наказ збити його ще 1 лютого, однак військові не виконали цього, побоюючися руйнувань на землі.
Врешті-решт, аеростат збили, коли він опинився над американськими прибережними водами; для цього в повітря були підняті винищувачі F-22.

Обломки аеростата впали в Атлантичний океан приблизно в 10 кілометрах від узбережжя Південної Кароліни на глибині близько 15 метрів.
показати весь коментар
06.06.2025 06:50 Відповісти
А навіщо Київ підтримувати, це ж історично російські землі з часу печенігів! Невігласи американські, телепні ви і дурні і освіта ваша шеляга не коштує. Від слів "Україна самостійна і незалежна демократична держава" в них очі сліпнуть, бо демократія в світі лише одна, про інші їм не розказали.
Щось там одні рускіє не поділили с іншими рускімі, но Президент Владімір Владіміровіч Путін всьо равно забере собі всіх і Варшаву - і всіх, хто його не любить правильно покарає.
показати весь коментар
06.06.2025 06:15 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 06:15 Відповісти
Не звертайте на хвору тварину увагу
йдіть своїм шляхом
Потрібно працювати з США в обхід цього ідіота
щоб він залишився один і тільки каркав в ізоляції
як папуга кєша.
Це дурне і хворе хоче тієї самої диктатури в країні, як і
його кончений дружок путька
Кожен його провал роздувати до небес
Посварився з маском - використати цього наркомана
проти нього і тому подібне.
показати весь коментар
06.06.2025 06:18 Відповісти
думаю Білий дім повинен направити своїх спостерігачів на авіабази, де базується російська стратегічна авіація для оцінки збитків. А потім ці кошти відрахувати з майбутньої української частки від розробки корисних копалин і критичних мінералів.
показати весь коментар
06.06.2025 06:18 Відповісти
От чесно, ні альцгемер Трамп, ні аспергер Маск - Ваш пост не зрозуміють
показати весь коментар
06.06.2025 06:33 Відповісти
ну так, тут сперечатись не буду, бо сарказм та іронію можуть розуміти тільки хомо сапиєнси, а для тварин це недосяжно.
показати весь коментар
06.06.2025 06:40 Відповісти
Знаєте, я й на тепер не розумію - як можна приводити до влади людей - без повного обстеження??? На початку 2000, для участі в тендері, треба було принести довідку від психіатра й висновок - що ти (підписант від учасника) не наркоман! Я особисто те все по чеснаку проходила...

А тут, країнами, наркомани й важкохворі на голову керують..
показати весь коментар
06.06.2025 06:52 Відповісти
це входить у вартість такої системи, яка називається демократією, і є її невід'ємною частиною. Саме тому у нас не позбавляють виборчих прав та можливостей займати посади у державних органах всіх засуджених по 111-й ч.2
показати весь коментар
06.06.2025 07:01 Відповісти
Марино... Ми, мисливці, матюкалися, з цього приводу, ще в часи "Мюнхенської" апромови Путіна... Бо для того, щоб отримать дозвіл на володіння простою "гладкостволкою", треба кожні три роки обходить лікарів (3 тому числі, нарколога та психіатра). А тут до влади приводять людей, які явно "з головою не дружать"... Після вибрання "Блазня", я відразу писав, що цей "безголовий" зруйнує державу та приведе в Україну війну... А коли до влади, в ядерній країні, прийшов Трамп і його "команда ідіотів" - я перестав надіяться на краще.... Ми не "на порозі ІІІ Світової війни..." Ми УЖЕ в ній, по самі ніздрі.... І не відомо - у кого першою "бахне клямка в голові"...
показати весь коментар
06.06.2025 07:14 Відповісти
Я пам'ятаю. Ми з Вами були друзями з мого першого аккаута. Він в бані. Я з 2014 волала, що нам тринда буде, якщо не будк власної війсткової промисловості..ну, доволалась до бану
показати весь коментар
06.06.2025 07:20 Відповісти
Тварини розумніше за цю шоблу. Ця шобла це якісь гниди
показати весь коментар
06.06.2025 08:31 Відповісти
Так у них же айкю за 200. Де їм зрозуміти? Це тільки українці з нульовим (по їх міркам) можуть зрозуміти
показати весь коментар
06.06.2025 06:55 Відповісти
Пасивний ******** і педофіл невдоволений....
показати весь коментар
06.06.2025 06:18 Відповісти
Зеленського зi щоденником та батьками в бiлий дiм. 😬
показати весь коментар
06.06.2025 06:19 Відповісти
Агент краснов разбушевался. )
показати весь коментар
06.06.2025 06:19 Відповісти
То чмошник вражений і здивований, а то обуренний і незадоволенний, що сказати чмошник - хворий -біполярний розлад, його мабудь як і кождого москалика по п"яні зробили батьки.....
показати весь коментар
06.06.2025 06:20 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 06:43 Відповісти
КОН ЧЕН ИЙ
показати весь коментар
06.06.2025 06:20 Відповісти
трампон ЙДЕ НА ***!
показати весь коментар
06.06.2025 06:22 Відповісти
Зараз Трампу буде весело
показати весь коментар
06.06.2025 06:22 Відповісти
абіженка апять абідєлась...
показати весь коментар
06.06.2025 06:23 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 06:27 Відповісти
Зовсім не палиться Трамп, що патрона абідєлі ..Значить по літакам ніззя а по українським дітям можна ? Та пішли вони на...у...й ..І правильно Зе тоді в Овальном кабінеті не прогнувся перед цими під...рами
показати весь коментар
06.06.2025 06:31 Відповісти
Це єдина ситуація, коли я його трошки поважати стала. Бо, претензії до кустюмів свого преза можемо тільки ми висувати. Критикувати - теж тільки ми..
показати весь коментар
06.06.2025 06:36 Відповісти
Сцикуни янкі ..Як і в 2Світову сцяли до останнього поки не побачили що Германії явно програє у війні в Європі ..Японії респект бо вони бомбили американські літаки на базах США
показати весь коментар
06.06.2025 06:39 Відповісти
Может пусть поживет у нас неделю под ракетными ударами..
показати весь коментар
06.06.2025 06:41 Відповісти
А ударами по Сумам, Харкову, Дніпру, Херсону та іншим українським містам він не обурений? Тварюка кончена...
показати весь коментар
06.06.2025 06:51 Відповісти
Нехай піде поганяє ***** лисого
показати весь коментар
06.06.2025 07:00 Відповісти
Злий на Маска , а кричить на Україну. У нього нова тактика- замаскувати свою ганьбу і розголос про педофілію новим гучним скандалом. Це як одну новину перекривають іншою, щоб відволікти увагу. А мав би бігти до Зеленського щоб навпаки виправити ситуацію в інший бік. Ідійот! Це йому вектор Рубіо намалював- тайний друг москви.
показати весь коментар
06.06.2025 07:01 Відповісти
Ну що, *шановні* 49,91% америки, це вже *грейт омєріка*, чи нам ще трішки почекати? Треба було Цензор читати. Вас же попереджали, чим все закінчиться.
показати весь коментар
06.06.2025 07:18 Відповісти
Всі невині жертви і на твоїй совісті виродку ,завдяки тобі рашиський зочинець відчув свою безкарність ,ти його відбілював і боїшся паскуда ввести санкції.
показати весь коментар
06.06.2025 07:25 Відповісти
Виродок рижий та ще й педофіл як оказалось. Возмущається що Зеенський його не попередив щоб Тампон попередило *****. А нічого що літаки вже були споряджені ракетами бо Сосія готувала перед перемовинами масований обстріл України? Тампон видно вже заготовив свою промову про те що в України немає карт і потрібно змиритися а тут Україна взяла і вибила Сосії зуби
показати весь коментар
06.06.2025 07:29 Відповісти
Агов, АМЕРИКАНСЬКИЙ НАРОДЕ - ти точно хотів при владі НЕДОУМКА, який ЗНИЩИТЬ США???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
06.06.2025 07:29 Відповісти
А ви точно хотіли при владі недоумка, що ВЖЕ нищить Україну? От не розумію, чому українці не бачать колоду у власному оці, але вишукують пилинки в чужих? Робити все щоб втратити повністю допомогу від союзника можуть лише клінічні ідійоти, або зрадники.
показати весь коментар
06.06.2025 08:24 Відповісти
Сдаётся мне что народу Америке необходимо подумать,а лучше что нибудь делать!
У Трамбона мозги совсем уже не варят .... Маразм прогресирует !
показати весь коментар
06.06.2025 07:31 Відповісти
Цікаво, а що має робити народ України? Звичайно дуже добре, шо ви так переживаєте за наявність протипожежної сигналізації у знайомого з сісідньої вулиці, але , якщо у вас пожежа, то варто зайнятись гасінням власного будинку
показати весь коментар
06.06.2025 08:28 Відповісти
Руда проститутська псина,пішов за кацапською мацквой. Посилаєм янкі нахер, налагоджуємо відносини з Китаєм! Авіа та ракетні технології-їм,безпечні кордон 1991 року-нам.
показати весь коментар
06.06.2025 07:31 Відповісти
Найшвидший шлях налагодити стосунки з Китаєм це підписати союзний договір з болотною федерацією. Ну і відмовитись від допомоги сша. Не чекаючи, коли сша це зробить першим
показати весь коментар
06.06.2025 08:31 Відповісти
Та цей хряк і не збирався нічого продовжувати
показати весь коментар
06.06.2025 07:41 Відповісти
Якщо доживе до кінця свого терміну ,то прямо в психлікарні закінчить.
показати весь коментар
06.06.2025 07:43 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 07:46 Відповісти
Маск заявив що імʼя Трампа є в файлах педофільного скандалу Епштейна… що цікаво можна очікувати від збоченця? «Обурення», тим що знищені літаки які безкарно бомбили мирні міста жертви агресії, це таке саме збочення…не здивував.
показати весь коментар
06.06.2025 07:52 Відповісти
Замітив цікаву закономірність!Коментатори які захищають Тромба, проти мобілізації.Чого б це?
показати весь коментар
06.06.2025 07:53 Відповісти
А я замітив, що мокшанські ракети збивають американські петріоти. Тому ті, хто проти США хочуть щоб Україна капітулювала, чи просто ідійоти?
показати весь коментар
06.06.2025 08:34 Відповісти
Якщо ти визнаєшь офіційно, заради піара, що це ти, тоді отримуй. що положено. Чому США та Китай не обурювались потягами під откіс? Тому що докажи, що це ми. У нас все перетворюється на шапіто.
показати весь коментар
06.06.2025 07:54 Відповісти
Так, дійсно, цей "TACO-обсерун Тромб й справді довго як на нього шукав приводу припинити допомогу Україні, так що його погрози - пустопорожні і не повинні вводити в оману.
Та нинішній його гнів - не напускний. Бо реалізація ним саме зараз такого прорашистського сценарію через удар України по стратегічній авіації пітьми остаточно викриє гниле нутро цього латентного агента кремля.
Цим ударом Україна сплутала всі карти хитродупій задумці ***** з дискредитації її спроможностей себе захищати, покладаючи на українців власні провокації проти цивільного населення й інфраструктури рф. Тромб за цим сценарієм мав лише гучно загавкати і припинити допомогу, щоби Україна відмовилась від подальшого спротиву агресії і здалась.
Але щось пішло не так (с).
показати весь коментар
06.06.2025 07:56 Відповісти
"Щось пішло не так" ще у 2022 році, коли весь світ чекав, що за 72 години Україна ляже під *****. Згадайте заяви, які робилися пред вторгненням тим же Байденом, Столтенбергом тощо
показати весь коментар
06.06.2025 08:07 Відповісти
Пішли на йух дебіли з керівницства США, українці вдарили по смертоносних машинах-літаках, які вже три роки вбивають українців і руйнують їх оселі, міста, інфрастукруту. У них немає обурення на кацапів, які кожного дня б'ють по наших оселях, мирних містах.
показати весь коментар
06.06.2025 08:03 Відповісти
НУ чому всі напали на старого пирдуна Трампона? Він хворіє старечою деменцією, часто забуває штани натягнути після походу в туалет. Маланка, баба його вимушена постійно за ним слідити, щоб Трампон вчасно підтер свій тухес, а то воняє на весь Білий дурдом.

А чомусь всі в світі дивуються, що лідор найбільшої потуги в світі, Трампон дружить з хозяїном болотяної бензоколонки ******? Так вони, як старі пирдуни і маразматики, і хворіють старечою деменцією, розуміють один одного з півслова, тому що часто прилюдно обгадюються перед всим світом в своїх діях.
показати весь коментар
06.06.2025 08:03 Відповісти
друг ***** вломив, що погано склоняє до капітуляції
показати весь коментар
06.06.2025 08:04 Відповісти
Ти рудий мудак іди нах.й чмо
показати весь коментар
06.06.2025 08:05 Відповісти
Педофіл з острова
показати весь коментар
06.06.2025 08:07 Відповісти
спровокувала нову хвилю... В оральному нужнику... Гівно рухається і бурлить... Знову перезавантажуйтесь - ПОТВОРИ... Нове гівно в оральний нужник....
показати весь коментар
06.06.2025 08:12 Відповісти
заїбав вже своїми обуреннями старий ідіот
показати весь коментар
06.06.2025 08:19 Відповісти
Трамп обурений

показати весь коментар
06.06.2025 08:20 Відповісти
Їбанат на всю голову
показати весь коментар
06.06.2025 08:24 Відповісти
Тварюка, він боїться 3-світової. Виходить, що Україна не має право захищатися, а має бути просто захоплена росією?
показати весь коментар
06.06.2025 08:28 Відповісти
Вкотре запитую, чому на таких гілках відсутні трампісти-агітатори з 2024-го року?
Ну, нема кого ***** послати... разом з трампоном.
показати весь коментар
06.06.2025 08:34 Відповісти
 
 