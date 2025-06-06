Трамп обурений ударами України по аеродромах РФ: у Білому домі нова хвиля дискусій щодо подальшої підтримки Києва, - The Atlantic
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому.
Трамп у приватних розмовах із радниками висловив глибоке незадоволення тим, що Україна пішла на такий крок без погодження зі Сполученими Штатами.
За словами джерел, після української атаки розгорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової і фінансової допомоги Києву. У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.
"Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині?" - заявив колишній стратег Трампа Стів Беннон.
Цього тижня Трамп приватно підтримав точку зору правих, критикуючи Зеленського за те, що той нібито виставляв себе напоказ після ударів безпілотників; за словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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Сьогодні - то був піпець в Києві. Кішка ніч просиділа в дивані, над будинком постійна стрікотня зеніток, коли кілька петріотов ракети збивали - думала без вікон та дверей залишусь...
Але, слава ППО!!))
ми цей результат і бачимо.
яка посада була у трампа в 23 році?
Ну не ескалація лі?
А якщо по ділу: пішло найух, руде
Врешті-решт, аеростат збили, коли він опинився над американськими прибережними водами; для цього в повітря були підняті винищувачі F-22.
Обломки аеростата впали в Атлантичний океан приблизно в 10 кілометрах від узбережжя Південної Кароліни на глибині близько 15 метрів.
Щось там одні рускіє не поділили с іншими рускімі, но Президент Владімір Владіміровіч Путін всьо равно забере собі всіх і Варшаву - і всіх, хто його не любить правильно покарає.
йдіть своїм шляхом
Потрібно працювати з США в обхід цього ідіота
щоб він залишився один і тільки каркав в ізоляції
як папуга кєша.
Це дурне і хворе хоче тієї самої диктатури в країні, як і
його кончений дружок путька
Кожен його провал роздувати до небес
Посварився з маском - використати цього наркомана
проти нього і тому подібне.
А тут, країнами, наркомани й важкохворі на голову керують..
У Трамбона мозги совсем уже не варят .... Маразм прогресирует !
Та нинішній його гнів - не напускний. Бо реалізація ним саме зараз такого прорашистського сценарію через удар України по стратегічній авіації пітьми остаточно викриє гниле нутро цього латентного агента кремля.
Цим ударом Україна сплутала всі карти хитродупій задумці ***** з дискредитації її спроможностей себе захищати, покладаючи на українців власні провокації проти цивільного населення й інфраструктури рф. Тромб за цим сценарієм мав лише гучно загавкати і припинити допомогу, щоби Україна відмовилась від подальшого спротиву агресії і здалась.
Але щось пішло не так (с).
А чомусь всі в світі дивуються, що лідор найбільшої потуги в світі, Трампон дружить з хозяїном болотяної бензоколонки ******? Так вони, як старі пирдуни і маразматики, і хворіють старечою деменцією, розуміють один одного з півслова, тому що часто прилюдно обгадюються перед всим світом в своїх діях.
Ну, нема кого ***** послати... разом з трампоном.