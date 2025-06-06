Удари України по аеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру, - Келлог

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог назвав удари України по аеродромах РФ прикладом сміливого лідерства.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ

"З мого військового досвіду, та й історії, сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою", - зазначив Келлог.

За його словами, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони та міністр оборони Рустем Умєров.

"Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити кровопролиття й покласти край війні", - підсумував спецпредставник Трампа.

Напередодні він заявив, що операція СБУ "Павутина" підвищила рівень ескалації.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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