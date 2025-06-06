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Новини Операція СБУ Павутина
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Удари України по аеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру, - Келлог

Келлог про вплив операції Павутина на мир

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог назвав удари України по аеродромах РФ прикладом сміливого лідерства.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ

"З мого військового досвіду, та й історії, сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою", - зазначив Келлог.

За його словами, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони та міністр оборони Рустем Умєров.

"Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити кровопролиття й покласти край війні", - підсумував спецпредставник Трампа.

Келлог про вплив операції Павутина на мир

Напередодні він заявив, що операція СБУ "Павутина" підвищила рівень ескалації.

Читайте: Трамп обурений ударами України по аеродромах РФ: у Білому домі нова хвиля дискусій щодо подальшої підтримки Києва, - The Atlantic

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Також читайте: "Тепер буде відповідь, і це недобре", - Трамп прокоментував реакцію Путіна на операцію "Павутина"

Автор: 

США (23390) Келлог Кіт (157) Удари по РФ (356)


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Топ коментарі
+12
Ви вже там оприділіться хто куди кого штовхає - Трамп каже шо до ядерної війни
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06.06.2025 08:17 Відповісти
+6
БІПОЛЯРКА - вчора він казав протилежне. Що там з республінканцями? - вони що отруйну водичку попили?
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06.06.2025 08:18 Відповісти
+5
***.... Які вони мені огидні.... Тільки побачу морду американця з оральної адміністрації дебілів... Це тільки у мене так... ? Може який емоційний розлад... ? Що келог, що трам, що рубіо і інша мерзота....наче дивися на огидну кров"яну дрисню... фу *******
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06.06.2025 08:24 Відповісти
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Ви вже там оприділіться хто куди кого штовхає - Трамп каже шо до ядерної війни
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06.06.2025 08:17 Відповісти
Трамп можливо такого і не казав, чи Ви на 100% вірите журнашлюхам світу, чи як воно подається тому, хто хоче перести стрілки і випустити пар на інших? А можливо десь так і сказав Трамп, щоб діяти по відношенню кацапа "кнутом і пряником", де один політик за, а інший проти. Особисто для мене знищення хай навіть 12 стратегічних літаків - це величезна подія і як бальзхам на серце для кожного українця. Дуже вдячний спецам від СБУ і ГУР, але до чого там зелений слугориг-корупціонер Умеров?
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06.06.2025 08:26 Відповісти
Після всього цього Уайтхаусного трешу за останні місяці, наступна адміністрація просто зобов'язана провести дезінфекцію , дезінсекцію, хлорування, УФ опромінення, дегельмінтизацію тих кабінетів...
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06.06.2025 09:29 Відповісти
БІПОЛЯРКА - вчора він казав протилежне. Що там з республінканцями? - вони що отруйну водичку попили?
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06.06.2025 08:18 Відповісти
Просто нам змі як кажуть куй у вуха вкручують
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06.06.2025 08:25 Відповісти
Операція СБУ "Павутина" підвищила рівень ескалації, США намагаються цього уникнути, - Келлог
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06.06.2025 08:22 Відповісти
***.... Які вони мені огидні.... Тільки побачу морду американця з оральної адміністрації дебілів... Це тільки у мене так... ? Може який емоційний розлад... ? Що келог, що трам, що рубіо і інша мерзота....наче дивися на огидну кров"яну дрисню... фу *******
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06.06.2025 08:24 Відповісти
Ві байденовської мерзоти тебе не тошнило??чи від європейських балаболів??
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06.06.2025 08:27 Відповісти
Тоді тільки починало піднуджувати, мабудь, бо вони говорили адекватні речі, і нічого не робили, а зараз мов на кроваву дрисню з зеленим слизом і гноєм дивишся...
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06.06.2025 08:32 Відповісти
Кажи як є... просто нам брехали ,,і підставили під кацапів своїми . обіцянками
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06.06.2025 08:36 Відповісти
Кожен має свій інтерес... з часом, созник стане - ворогом, а ворог - союзником, і таке можливо....
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06.06.2025 08:41 Відповісти
У нас до війни не було.жодного союзника.... А ті партнери які тільки надають допомогу тільки для підтримки війни а не для перемоги України то звичайні пітараси
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06.06.2025 08:45 Відповісти
Ну так в цьому їх інтерес, і майстерність любої влади зрозуміти інтерес "партнера"... Ще будемо з польщею воювати, їм не подобається посилення позицій України в світі... Ко я казав, що з москалями буде війна, всі крутили пальцем у скроні в мене за спиною...
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06.06.2025 08:49 Відповісти
Хто більше передав зброї - Трамп (за обидві свої каденції) чи Байден?
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06.06.2025 09:16 Відповісти
Ваш президент повністю перекриє постачання нам зброї та розвідданих? Так це буде виглядати?
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06.06.2025 08:26 Відповісти
поки вухо трампа домовляється з кулею стрельця як тупе любитель диктаторів та лизання дупи ликтаторам, удари по яйцях учіх насильників примушує до миру, якшо слаькі лідери і сопліва оон не може нічого зробити з новими гітлєрами і сталіними
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06.06.2025 08:29 Відповісти
"Ця подія (Удари України по аеродромах РФ ) може стати поштовхом до миру....»
Отето правільная часть мислі.

А далі повинно бути: «для прискорення цього поштовху, США знімають всі обмеженення на поставки військового спорядження для ЗСУ».
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06.06.2025 08:29 Відповісти
по ааеродромах

Співочо. Не гірше за Кікабідзе!
)))
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06.06.2025 08:30 Відповісти
Поц Куеллог ти якось устаканься а то вчора до ескалації привиде а зараз до миру.
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06.06.2025 08:33 Відповісти
Скажи ці розумні слова вашому головному маразматику ,який каже що це понти.
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06.06.2025 08:33 Відповісти
Удари України по ааеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру

Удари по голові завше приводили до тями!
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06.06.2025 08:37 Відповісти
Ой, мовчи вже, дурню старий. Який поштовх??? Поштовхом було б надання Україні далекобійної зброї та дозвіл бити по всій території параші.
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06.06.2025 08:38 Відповісти
Вас *уй зрозумієш, дементні ідіоти. Меліть і далі, нам своє робити
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06.06.2025 08:48 Відповісти
Один одне городить,другий друге. Шо попало плетуть,аби тільки нічого не робити.
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06.06.2025 08:52 Відповісти
"але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа" - та ні, міссія тампона це не доводити санітарів до сказу...ще б, козел, написав би що тампакс мессія...
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06.06.2025 09:11 Відповісти
Ну то, дайте Томагавки, і да- війна швидше закінчиться...
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06.06.2025 09:20 Відповісти
Не довго тобі залишається бути на посаді, трампанутого це підставляє перед ху...лом. хоча, може бути що він зараз с масканутим розбирається і їому не до тебе
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06.06.2025 09:33 Відповісти
 
 