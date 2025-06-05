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Новини Операція СБУ Павутина
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"Тепер буде відповідь, і це недобре", - Трамп прокоментував реакцію Путіна на операцію "Павутина"

атака дрона на літак стратавіації рф

Президент США Дональд Трамп повторив, що диктатор Володимир Путін у розмові з ним пообіцяв помститися Україні за атаку на стратегічну авіацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами американського президента, Путіну завдали "сильного" удару.

"[путін] насправді сказав мені, що в нього немає іншого вибору, окрім як атакувати, з огляду на це, і це, ймовірно, буде не дуже приємно", — зазначив Трамп.

Також читайте: Операція "Павутина" переписує військову історію, - Каллас

За словами Трампа, йому це "не подобається" і він закликав главу РФ "не робити цього".

Однак президент США заявив, що все ще вірить у можливість припинення вогню, і порівняв війну між росією та Україною з "двома маленькими дітьми, які б’ються, як божевільні, у парку".

"Іноді краще дати їм трохи поборотися, а потім розтягнути їх", — додав Трамп.

На запитання щодо запровадження нових санкцій проти росії Трамп відповів, що ця дата "в нього в голові".

Також читайте: Трамп про санкції проти РФ: У мене є дедлайн, ми готові бути жорсткими до обох країн

Нагадаємо, напередодні президент США провів телефонну розмову з російським лідером, яка тривала приблизно 1 годину і 15 хвилин. Вона відбулася після операції "Павутина" Служби безпеки України. За інформацією джерела hromadske, спецслужбовцям вдалось уразити 41 російський літак.

У розмові з Трампом путін пообіцяв "відповісти на атаку по аеродромах". Речник глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що ця "відповідь" буде "тоді й такою, як вважають за доцільне військові".

А втім, за словами Пєскова, у Кремлі очікували почути з боку США жорстке засудження масованої атаки СБУ.

Видання Axios із посиланням на неназваних довірених людей Трампа писало, що президент США у приватних розмовах назвав нещодавні українські операції "сильними" та "вважав це крутим".

Автор: 

путін володимир (24111) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+22
То есть в противоположном случае не было бы ни ракетных, ни дроновых атак? Естественно были бы, как уже 3 года они происходят регулярно. И бьют всем что есть, никак не вполсилы. Потому совсем непонятно что еще могут такого придумать чтобы нас удивить? Страшно - конечно, опасно - безусловно. Но выбора у нас особого нет. А так хотя бы понимаешь что пару десятков бомберов уже никогда никуда не полетят - и на душе приятно.
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05.06.2025 20:51 Відповісти
+13
Це й була відповідь, опудало...
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05.06.2025 20:50 Відповісти
+8
А меня беспокоит что с Росси приехал арен гру гш и устроился в Киеве на работу РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління. СБУ Ауууууууу!
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05.06.2025 20:52 Відповісти
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Це й була відповідь, опудало...
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05.06.2025 20:50 Відповісти
То есть в противоположном случае не было бы ни ракетных, ни дроновых атак? Естественно были бы, как уже 3 года они происходят регулярно. И бьют всем что есть, никак не вполсилы. Потому совсем непонятно что еще могут такого придумать чтобы нас удивить? Страшно - конечно, опасно - безусловно. Но выбора у нас особого нет. А так хотя бы понимаешь что пару десятков бомберов уже никогда никуда не полетят - и на душе приятно.
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05.06.2025 20:51 Відповісти
А меня беспокоит что с Росси приехал арен гру гш и устроился в Киеве на работу РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління. СБУ Ауууууууу!
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05.06.2025 20:52 Відповісти
Агент имеет военно учетную специальность в украинской армии, но фиктивный брак с гражданкой с инвалидностью с которой он никогда в интиме не состоял и не проживает с ней мешает ему мобилизироваться!
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05.06.2025 20:55 Відповісти
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія станом на початок 2023 року мала 130 стратегічних літаків: 60 Ту-22М3 (дальність польоту - до 6 500 км), 15 Ту-160 та 55 Ту-95 (обидва - до 10 000 км).
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05.06.2025 20:53 Відповісти
DW

За даними американської розвідки, внаслідок українських повітряних ударів по російським військовим аеродромам 1 червня було виведено з ладу 20 літаків, повідомило в четвер, 5 червня, інформаційне агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США. За словами співрозмовників агентства, близько десяти літаків були знищені, інші пошкоджені.
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05.06.2025 20:58 Відповісти
Трампон не в курсі,що відповідь готувалася іскандерами,а їх ...пошкодили))
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05.06.2025 20:53 Відповісти
Як американці сподобились обрати ось такого пристаркуватого зєлю, з рудим чубом - не розумію???
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05.06.2025 20:54 Відповісти
Оце вибрали американці. Їм треба щось робити з освітою бо наступним вони оберуть Каньє
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05.06.2025 20:55 Відповісти
тобто тобі можна в воюючій країні, а їм ні?
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05.06.2025 21:31 Відповісти
У нас уже вибрали і карандашьянов, і каньйо вестов і прочую піздоту.
Зробили це разом, аїмвсе Трамп у штани сере
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05.06.2025 22:01 Відповісти
Не вистачає бек - рояля....
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05.06.2025 22:17 Відповісти
трамп почав виконувати функції пєскова. Чи знайдеться хтось у Білому домі, хто пояснить цьому довбойобу, що вакансія речника путіна давно зайнята?
Це питання риторичне, бо там зараз більшість довбойобів і меншість пристосуванців.
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05.06.2025 20:57 Відповісти
Путін у розмові з ним пообіцяв помститися

Як кажуть самі рузьге, "хвалісь, ідучі с рати!"
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05.06.2025 20:57 Відповісти
Де люди в біли халатах, де кобздон?
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05.06.2025 20:57 Відповісти
мудак
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05.06.2025 20:59 Відповісти
Тільки такі тупі козли, як трампакс можуть до дій рашки застосовувати поняття "відповідь". Рашка агресор, вона тероризує, нищить, грабує, а не відповідає. Захищається від агресора і віповідає Україна. УКРАЇНА дає відповідь агресору. Трампакс тупий козел, агент кремля.
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05.06.2025 21:02 Відповісти
Трампу байдуже хто жертва а хто агресор. Иого задача припинити збройний конфлікт.
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05.06.2025 21:17 Відповісти
Його задача внести свій вклад у розвиток психіатрії...
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05.06.2025 21:49 Відповісти
Рябий дурень бачить це як гру… тисячолітня держава бʼється з дикунами, з монстром, а її порівняв з дитиною… Це уйопище бачить світ через окуляри шизофреніка. Молимось щоб хоч Мерц не зламався. Бо дуже вже посміхався невпинно біля хворого. Можливо його проконсюльтували німецькі психіатри як поводитись з психічно хворим. Судячи з розмови трампа біля каміна, Мерц нічого не добився. У рудого зʼявилась тема стримування Ірану разом з Валодєю. Тепер є нове виправдання гри на полі кремля. Саме це алібі придумали кремлівські головорізи для тупого мериканця. Бо тема»хочу впевнитись,що путін хоче миру» вже заюзана.
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05.06.2025 21:02 Відповісти
Трамп ти телепень.
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05.06.2025 21:02 Відповісти
Терорист і убивця Українців, з 2014 року, прутін, поводив старому Трампу, і по губам, і по вухам!!??! Трамп, весь, аж «задзвенів» від прутінського оргазму, навернулися спогади за часів молодості та перебування в совдепії, під контролем друзів з КДБ… Чуть не розплакався… Радість, від відповіді прутіна на Трампів дзвоник, переповнила немічне тіло діда!! Які там, УБИТІ прутіним з 2014 року, Українці!!
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05.06.2025 21:04 Відповісти
Хай дальше малюки бьються. Потім розтяне.
Це ще дві неділі, а потім ще.
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05.06.2025 21:08 Відповісти
А хто сказав, що дрони закінчилися, а не стоять десь під москвою?
Чи може атомні корита рузьких не під ударом?
Думаю лякати Україну голою дупою марно)
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05.06.2025 21:08 Відповісти
Сплячі дрони не гудять, а як проснуься - то тихо, тихо.
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05.06.2025 22:00 Відповісти
в чекістів-сатаністів логіка, як завжди перевернута. так і тут: якщо стало менше (НАБАГАТО МЕНШЕ) літаків, які атакували, значить атаки збільшаться! АХАХАХАХ!!!
Якщо озеро висохло, то значить в ньому тепер буде більше риби. 🤪
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05.06.2025 21:08 Відповісти
і тут руду мавпу в перуці понесло на кацапські фейки...
Пісець сша.
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05.06.2025 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже (с) і ці ракетно-дроново-бомбові атаки кацапів по Україні не припинялися від самого початку з 24 лютого 2022го..
і тільки для пристаркуватої дитинки Трумпа, яку залякав Бармалей-хуйло, це - якась страшна новина та відкриття...
ото понаобирав омериканський нарід керманича, перещєголявши навіть ідіотський вибір українського Вироку-2019..
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05.06.2025 21:09 Відповісти
Дональд Путин.
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05.06.2025 21:10 Відповісти
как отомстит? еще больше убеъет простых украинцев? газа электроенергии еще лишит, нам что привыкать? пусть в гундяевскую церковь еще ходит и молится и у Бога выпросит как мстить.
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05.06.2025 21:10 Відповісти
Два "преза" на своїй хвилі.....
3.14дараси!!!!
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05.06.2025 21:10 Відповісти
)(уйло своими разговорами с тобой получил ОДОБРЕНИЕ от тебя плешивая е.анутая пид@р@сина
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05.06.2025 21:11 Відповісти
Після обрання рудого блазня в Штатах ми нарешті бачимо, як Україна виглядає очима інших країн після обрання тутешнього блазня в 2019. Ну і як вам, прикольно? Нє? Чи може досі какаяразніца? Чи своє, ZEлене лайно, не так смердить, як руде заокеанське?
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05.06.2025 21:14 Відповісти
Як ви 2% вже достали, хоть щось по темі напиши, або що в методички є, то і треба писати. Прийде час розберемося зі всім барахлом.
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05.06.2025 21:20 Відповісти
снисуны
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05.06.2025 21:22 Відповісти
Трампон Трампакс обосрался!!🤡🤪
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05.06.2025 21:14 Відповісти
Пісенька Трампа - в голові моїй опілки - так так так!
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05.06.2025 21:14 Відповісти
Відповідь ху...ло обіцяє нам, а всрався трампонутий
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05.06.2025 21:15 Відповісти
Гарант херов.....пара голубцов....забрали яо и теперь одно убивает, а второе дает добро на убийства...
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05.06.2025 21:19 Відповісти
Poshol ti za russkim korablem....
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05.06.2025 21:22 Відповісти
Відповідь на відповідь? Придурок. Спасібо житєлям тєхаса за прєзідента ....дораса.
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05.06.2025 21:22 Відповісти
Малюк убрал треть самолетов, у которых штатная задача одна -
Угрожать ракетами с Яд.БЧ самой Америке.
А Гандоний Деменций Цезарус ругает Украину.
Вот и спалился агент краснов прямым текстом спалился
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05.06.2025 21:27 Відповісти
один предурок писдит, второй баллистикой пуляет, третий гундосики клепает. сказочные мировые ******
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05.06.2025 21:29 Відповісти
передайте трампу що відповідь вже була коли путлер окупував крим
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05.06.2025 21:46 Відповісти
Ага. Відповідь. На скільки зменшилась можливість відповіді важкими ракетами?
Не чую!
Шахеди як було так і буде - поступове нарощуваня,пов'язане з виробництвом дрон + пускова.
Морськи пуски більше пусків одночасно - не взмозі. Кількість пусків балістики теж обмежена кількістю пускових(теж зменшилась),теж не працює.
То яка "помста"/" відплата"?!
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05.06.2025 21:47 Відповісти
Зате наші потужні блоХери пекар, фурса та шлінчак знову покуштували лайна, розповідаючи побрехеньки про те, що Трамп не звертався до пуйла не робити атаку у відповідь.
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05.06.2025 21:56 Відповісти
Опудало, ти представник Америки наче казав великої Америки, ти опудало президента могло пригрозити що буде йому? Чи яйця вже висохли і пуй не встає
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05.06.2025 22:00 Відповісти
 
 