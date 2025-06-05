"Тепер буде відповідь, і це недобре", - Трамп прокоментував реакцію Путіна на операцію "Павутина"

Президент США Дональд Трамп повторив, що диктатор Володимир Путін у розмові з ним пообіцяв помститися Україні за атаку на стратегічну авіацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами американського президента, Путіну завдали "сильного" удару.

"[путін] насправді сказав мені, що в нього немає іншого вибору, окрім як атакувати, з огляду на це, і це, ймовірно, буде не дуже приємно", — зазначив Трамп.

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За словами Трампа, йому це "не подобається" і він закликав главу РФ "не робити цього".

Однак президент США заявив, що все ще вірить у можливість припинення вогню, і порівняв війну між росією та Україною з "двома маленькими дітьми, які б’ються, як божевільні, у парку".

"Іноді краще дати їм трохи поборотися, а потім розтягнути їх", — додав Трамп.

На запитання щодо запровадження нових санкцій проти росії Трамп відповів, що ця дата "в нього в голові".

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Нагадаємо, напередодні президент США провів телефонну розмову з російським лідером, яка тривала приблизно 1 годину і 15 хвилин. Вона відбулася після операції "Павутина" Служби безпеки України. За інформацією джерела hromadske, спецслужбовцям вдалось уразити 41 російський літак.

У розмові з Трампом путін пообіцяв "відповісти на атаку по аеродромах". Речник глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що ця "відповідь" буде "тоді й такою, як вважають за доцільне військові".

А втім, за словами Пєскова, у Кремлі очікували почути з боку США жорстке засудження масованої атаки СБУ.

Видання Axios із посиланням на неназваних довірених людей Трампа писало, що президент США у приватних розмовах назвав нещодавні українські операції "сильними" та "вважав це крутим".