"Тепер буде відповідь, і це недобре", - Трамп прокоментував реакцію Путіна на операцію "Павутина"
Президент США Дональд Трамп повторив, що диктатор Володимир Путін у розмові з ним пообіцяв помститися Україні за атаку на стратегічну авіацію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
За словами американського президента, Путіну завдали "сильного" удару.
"[путін] насправді сказав мені, що в нього немає іншого вибору, окрім як атакувати, з огляду на це, і це, ймовірно, буде не дуже приємно", — зазначив Трамп.
За словами Трампа, йому це "не подобається" і він закликав главу РФ "не робити цього".
Однак президент США заявив, що все ще вірить у можливість припинення вогню, і порівняв війну між росією та Україною з "двома маленькими дітьми, які б’ються, як божевільні, у парку".
"Іноді краще дати їм трохи поборотися, а потім розтягнути їх", — додав Трамп.
На запитання щодо запровадження нових санкцій проти росії Трамп відповів, що ця дата "в нього в голові".
Нагадаємо, напередодні президент США провів телефонну розмову з російським лідером, яка тривала приблизно 1 годину і 15 хвилин. Вона відбулася після операції "Павутина" Служби безпеки України. За інформацією джерела hromadske, спецслужбовцям вдалось уразити 41 російський літак.
У розмові з Трампом путін пообіцяв "відповісти на атаку по аеродромах". Речник глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що ця "відповідь" буде "тоді й такою, як вважають за доцільне військові".
А втім, за словами Пєскова, у Кремлі очікували почути з боку США жорстке засудження масованої атаки СБУ.
Видання Axios із посиланням на неназваних довірених людей Трампа писало, що президент США у приватних розмовах назвав нещодавні українські операції "сильними" та "вважав це крутим".
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За даними американської розвідки, внаслідок українських повітряних ударів по російським військовим аеродромам 1 червня було виведено з ладу 20 літаків, повідомило в четвер, 5 червня, інформаційне агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США. За словами співрозмовників агентства, близько десяти літаків були знищені, інші пошкоджені.
Зробили це разом, аїмвсе Трамп у штани сере
Це питання риторичне, бо там зараз більшість довбойобів і меншість пристосуванців.
Як кажуть самі рузьге, "хвалісь, ідучі с рати!"
Це ще дві неділі, а потім ще.
Чи може атомні корита рузьких не під ударом?
Думаю лякати Україну голою дупою марно)
Якщо озеро висохло, то значить в ньому тепер буде більше риби. 🤪
Пісець сша.
і тільки для пристаркуватої дитинки Трумпа, яку залякав Бармалей-хуйло, це - якась страшна новина та відкриття...
ото понаобирав омериканський нарід керманича, перещєголявши навіть ідіотський вибір українського Вироку-2019..
3.14дараси!!!!
Угрожать ракетами с Яд.БЧ самой Америке.
А Гандоний Деменций Цезарус ругает Украину.
Вот и спалился агент краснов прямым текстом спалился
Не чую!
Шахеди як було так і буде - поступове нарощуваня,пов'язане з виробництвом дрон + пускова.
Морськи пуски більше пусків одночасно - не взмозі. Кількість пусків балістики теж обмежена кількістю пускових(теж зменшилась),теж не працює.
То яка "помста"/" відплата"?!