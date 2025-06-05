"Теперь будет ответ, и это нехорошо", - Трамп прокомментировал реакцию Путина на операцию "Паутина"

Президент США Дональд Трамп повторил, что диктатор Владимир Путин в разговоре с ним пообещал отомстить Украине за атаку на стратегическую авиацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По словам американского президента, Путину нанесли "сильный" удар.

"[Путин] на самом деле сказал мне, что у него нет другого выбора, кроме как атаковать, учитывая это, и это, вероятно, будет не очень приятно", - отметил Трамп.

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По словам Трампа, ему это "не нравится" и он призвал главу РФ "не делать этого".

Однако президент США заявил, что все еще верит в возможность прекращения огня, и сравнил войну между Россией и Украиной с "двумя маленькими детьми, которые дерутся, как сумасшедшие, в парке".

"Иногда лучше дать им немного побороться, а потом растянуть их", - добавил Трамп.

На вопрос о введении новых санкций против России Трамп ответил, что эта дата "у него в голове".

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Напомним, накануне президент США провел телефонный разговор с российским лидером, который длился примерно 1 час и 15 минут. Он состоялся после операции "Паутина" Службы безопасности Украины. По информации источника hromadske, спецслужащим удалось поразить 41 российский самолет.

В разговоре с Трампом Путин пообещал "ответить на атаку по аэродромам". Спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что этот "ответ" будет "тогда и таким, как считают целесообразным военные".

А впрочем, по словам Пескова, в Кремле ожидали услышать со стороны США жесткое осуждение массированной атаки СБУ.

Издание Axios со ссылкой на неназванных доверенных людей Трампа писало, что президент США в частных разговорах назвал недавние украинские операции "сильными" и "считал это крутым".