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Новости Операция СБУ Павутина
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"Теперь будет ответ, и это нехорошо", - Трамп прокомментировал реакцию Путина на операцию "Паутина"

атака дрона на самолет стратавиации РФ

Президент США Дональд Трамп повторил, что диктатор Владимир Путин в разговоре с ним пообещал отомстить Украине за атаку на стратегическую авиацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По словам американского президента, Путину нанесли "сильный" удар.

"[Путин] на самом деле сказал мне, что у него нет другого выбора, кроме как атаковать, учитывая это, и это, вероятно, будет не очень приятно", - отметил Трамп.

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По словам Трампа, ему это "не нравится" и он призвал главу РФ "не делать этого".

Однако президент США заявил, что все еще верит в возможность прекращения огня, и сравнил войну между Россией и Украиной с "двумя маленькими детьми, которые дерутся, как сумасшедшие, в парке".

"Иногда лучше дать им немного побороться, а потом растянуть их", - добавил Трамп.

На вопрос о введении новых санкций против России Трамп ответил, что эта дата "у него в голове".

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Напомним, накануне президент США провел телефонный разговор с российским лидером, который длился примерно 1 час и 15 минут. Он состоялся после операции "Паутина" Службы безопасности Украины. По информации источника hromadske, спецслужащим удалось поразить 41 российский самолет.

В разговоре с Трампом Путин пообещал "ответить на атаку по аэродромам". Спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что этот "ответ" будет "тогда и таким, как считают целесообразным военные".

А впрочем, по словам Пескова, в Кремле ожидали услышать со стороны США жесткое осуждение массированной атаки СБУ.

Издание Axios со ссылкой на неназванных доверенных людей Трампа писало, что президент США в частных разговорах назвал недавние украинские операции "сильными" и "считал это крутым".

Автор: 

путин владимир (31551) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+14
То есть в противоположном случае не было бы ни ракетных, ни дроновых атак? Естественно были бы, как уже 3 года они происходят регулярно. И бьют всем что есть, никак не вполсилы. Потому совсем непонятно что еще могут такого придумать чтобы нас удивить? Страшно - конечно, опасно - безусловно. Но выбора у нас особого нет. А так хотя бы понимаешь что пару десятков бомберов уже никогда никуда не полетят - и на душе приятно.
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05.06.2025 20:51 Ответить
+5
Це й була відповідь, опудало...
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05.06.2025 20:50 Ответить
+5
трамп почав виконувати функції пєскова. Чи знайдеться хтось у Білому домі, хто пояснить цьому довбойобу, що вакансія речника путіна давно зайнята?
Це питання риторичне, бо там зараз більшість довбойобів і меншість пристосуванців.
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05.06.2025 20:57 Ответить
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Це й була відповідь, опудало...
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05.06.2025 20:50 Ответить
То есть в противоположном случае не было бы ни ракетных, ни дроновых атак? Естественно были бы, как уже 3 года они происходят регулярно. И бьют всем что есть, никак не вполсилы. Потому совсем непонятно что еще могут такого придумать чтобы нас удивить? Страшно - конечно, опасно - безусловно. Но выбора у нас особого нет. А так хотя бы понимаешь что пару десятков бомберов уже никогда никуда не полетят - и на душе приятно.
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05.06.2025 20:51 Ответить
А меня беспокоит что с Росси приехал арен гру гш и устроился в Киеве на работу РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління. СБУ Ауууууууу!
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05.06.2025 20:52 Ответить
Агент имеет военно учетную специальность в украинской армии, но фиктивный брак с гражданкой с инвалидностью с которой он никогда в интиме не состоял и не проживает с ней мешает ему мобилизироваться!
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05.06.2025 20:55 Ответить
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія станом на початок 2023 року мала 130 стратегічних літаків: 60 Ту-22М3 (дальність польоту - до 6 500 км), 15 Ту-160 та 55 Ту-95 (обидва - до 10 000 км).
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05.06.2025 20:53 Ответить
DW

За даними американської розвідки, внаслідок українських повітряних ударів по російським військовим аеродромам 1 червня було виведено з ладу 20 літаків, повідомило в четвер, 5 червня, інформаційне агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США. За словами співрозмовників агентства, близько десяти літаків були знищені, інші пошкоджені.
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05.06.2025 20:58 Ответить
Трампон не в курсі,що відповідь готувалася іскандерами,а їх ...пошкодили))
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05.06.2025 20:53 Ответить
Як американці сподобились обрати ось такого пристаркуватого зєлю, з рудим чубом - не розумію???
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05.06.2025 20:54 Ответить
Оце вибрали американці. Їм треба щось робити з освітою бо наступним вони оберуть Каньє
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05.06.2025 20:55 Ответить
трамп почав виконувати функції пєскова. Чи знайдеться хтось у Білому домі, хто пояснить цьому довбойобу, що вакансія речника путіна давно зайнята?
Це питання риторичне, бо там зараз більшість довбойобів і меншість пристосуванців.
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05.06.2025 20:57 Ответить
Путін у розмові з ним пообіцяв помститися

Як кажуть самі рузьге, "хвалісь, ідучі с рати!"
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05.06.2025 20:57 Ответить
Де люди в біли халатах, де кобздон?
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05.06.2025 20:57 Ответить
мудак
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05.06.2025 20:59 Ответить
Тільки такі тупі козли, як трампакс можуть до дій рашки застосовувати поняття "відповідь". Рашка агресор, вона тероризує, нищить, грабує, а не відповідає. Захищається від агресора і віповідає Україна. УКРАЇНА дає відповідь агресору. Трампакс тупий козел, агент кремля.
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05.06.2025 21:02 Ответить
Трампу байдуже хто жертва а хто агресор. Иого задача припинити збройний конфлікт.
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05.06.2025 21:17 Ответить
Рябий дурень бачить це як гру… тисячолітня держава бʼється з дикунами, з монстром, а її порівняв з дитиною… Це уйопище бачить світ через окуляри шизофреніка. Молимось щоб хоч Мерц не зламався. Бо дуже вже посміхався невпинно біля хворого. Можливо його проконсюльтували німецькі психіатри як поводитись з психічно хворим. Судячи з розмови трампа біля каміна, Мерц нічого не добився. У рудого зʼявилась тема стримування Ірану разом з Валодєю. Тепер є нове виправдання гри на полі кремля. Саме це алібі придумали кремлівські головорізи для тупого мериканця. Бо тема»хочу впевнитись,що путін хоче миру» вже заюзана.
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05.06.2025 21:02 Ответить
Трамп ти телепень.
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05.06.2025 21:02 Ответить
Терорист і убивця Українців, з 2014 року, прутін, поводив старому Трампу, і по губам, і по вухам!!??! Трамп, весь, аж «задзвенів» від прутінського оргазму, навернулися спогади за часів молодості та перебування в совдепії, під контролем друзів з КДБ… Чуть не розплакався… Радість, від відповіді прутіна на Трампів дзвоник, переповнила немічне тіло діда!! Які там, УБИТІ прутіним з 2014 року, Українці!!
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05.06.2025 21:04 Ответить
Хай дальше малюки бьються. Потім розтяне.
Це ще дві неділі, а потім ще.
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05.06.2025 21:08 Ответить
А хто сказав, що дрони закінчилися, а не стоять десь під москвою?
Чи може атомні корита рузьких не під ударом?
Думаю лякати Україну голою дупою марно)
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05.06.2025 21:08 Ответить
в чекістів-сатаністів логіка, як завжди перевернута. так і тут: якщо стало менше (НАБАГАТО МЕНШЕ) літаків, які атакували, значить атаки збільшаться! АХАХАХАХ!!!
Якщо озеро висохло, то значить в ньому тепер буде більше риби. 🤪
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05.06.2025 21:08 Ответить
і тут руду мавпу в перуці понесло на кацапські фейки...
Пісець сша.
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05.06.2025 21:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже (с) і ці ракетно-дроново-бомбові атаки кацапів по Україні не припинялися від самого початку з 24 лютого 2022го..
і тільки для пристаркуватої дитинки Трумпа, яку залякав Бармалей-хуйло, це - якась страшна новина та відкриття...
ото понаобирав омериканський нарід керманича, перещєголявши навіть ідіотський вибір українського Вироку-2019..
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05.06.2025 21:09 Ответить
Дональд Путин.
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05.06.2025 21:10 Ответить
как отомстит? еще больше убеъет простых украинцев? газа электроенергии еще лишит, нам что привыкать? пусть в гундяевскую церковь еще ходит и молится и у Бога выпросит как мстить.
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05.06.2025 21:10 Ответить
Два "преза" на своїй хвилі.....
3.14дараси!!!!
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05.06.2025 21:10 Ответить
)(уйло своими разговорами с тобой получил ОДОБРЕНИЕ от тебя плешивая е.анутая пид@р@сина
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05.06.2025 21:11 Ответить
Після обрання рудого блазня в Штатах ми нарешті бачимо, як Україна виглядає очима інших країн після обрання тутешнього блазня в 2019. Ну і як вам, прикольно? Нє? Чи може досі какаяразніца? Чи своє, ZEлене лайно, не так смердить, як руде заокеанське?
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05.06.2025 21:14 Ответить
Як ви 2% вже достали, хоть щось по темі напиши, або що в методички є, то і треба писати. Прийде час розберемося зі всім барахлом.
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05.06.2025 21:20 Ответить
снисуны
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05.06.2025 21:22 Ответить
Трампон Трампакс обосрался!!🤡🤪
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05.06.2025 21:14 Ответить
Пісенька Трампа - в голові моїй опілки - так так так!
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05.06.2025 21:14 Ответить
Відповідь ху...ло обіцяє нам, а всрався трампонутий
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05.06.2025 21:15 Ответить
Гарант херов.....пара голубцов....забрали яо и теперь одно убивает, а второе дает добро на убийства...
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05.06.2025 21:19 Ответить
Poshol ti za russkim korablem....
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05.06.2025 21:22 Ответить
Відповідь на відповідь? Придурок. Спасібо житєлям тєхаса за прєзідента ....дораса.
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05.06.2025 21:22 Ответить
Малюк убрал треть самолетов, у которых штатная задача одна -
Угрожать ракетами с Яд.БЧ самой Америке.
А Гандоний Деменций Цезарус ругает Украину.
Вот и спалился агент краснов прямым текстом спалился
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05.06.2025 21:27 Ответить
 
 