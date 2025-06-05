"Теперь будет ответ, и это нехорошо", - Трамп прокомментировал реакцию Путина на операцию "Паутина"
Президент США Дональд Трамп повторил, что диктатор Владимир Путин в разговоре с ним пообещал отомстить Украине за атаку на стратегическую авиацию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
По словам американского президента, Путину нанесли "сильный" удар.
"[Путин] на самом деле сказал мне, что у него нет другого выбора, кроме как атаковать, учитывая это, и это, вероятно, будет не очень приятно", - отметил Трамп.
По словам Трампа, ему это "не нравится" и он призвал главу РФ "не делать этого".
Однако президент США заявил, что все еще верит в возможность прекращения огня, и сравнил войну между Россией и Украиной с "двумя маленькими детьми, которые дерутся, как сумасшедшие, в парке".
"Иногда лучше дать им немного побороться, а потом растянуть их", - добавил Трамп.
На вопрос о введении новых санкций против России Трамп ответил, что эта дата "у него в голове".
Напомним, накануне президент США провел телефонный разговор с российским лидером, который длился примерно 1 час и 15 минут. Он состоялся после операции "Паутина" Службы безопасности Украины. По информации источника hromadske, спецслужащим удалось поразить 41 российский самолет.
В разговоре с Трампом Путин пообещал "ответить на атаку по аэродромам". Спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что этот "ответ" будет "тогда и таким, как считают целесообразным военные".
А впрочем, по словам Пескова, в Кремле ожидали услышать со стороны США жесткое осуждение массированной атаки СБУ.
Издание Axios со ссылкой на неназванных доверенных людей Трампа писало, что президент США в частных разговорах назвал недавние украинские операции "сильными" и "считал это крутым".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За даними американської розвідки, внаслідок українських повітряних ударів по російським військовим аеродромам 1 червня було виведено з ладу 20 літаків, повідомило в четвер, 5 червня, інформаційне агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США. За словами співрозмовників агентства, близько десяти літаків були знищені, інші пошкоджені.
Це питання риторичне, бо там зараз більшість довбойобів і меншість пристосуванців.
Як кажуть самі рузьге, "хвалісь, ідучі с рати!"
Це ще дві неділі, а потім ще.
Чи може атомні корита рузьких не під ударом?
Думаю лякати Україну голою дупою марно)
Якщо озеро висохло, то значить в ньому тепер буде більше риби. 🤪
Пісець сша.
і тільки для пристаркуватої дитинки Трумпа, яку залякав Бармалей-хуйло, це - якась страшна новина та відкриття...
ото понаобирав омериканський нарід керманича, перещєголявши навіть ідіотський вибір українського Вироку-2019..
3.14дараси!!!!
Угрожать ракетами с Яд.БЧ самой Америке.
А Гандоний Деменций Цезарус ругает Украину.
Вот и спалился агент краснов прямым текстом спалился