Операция "Павутина" переписывает военную историю, - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что последние атаки украинских дронов на российскую военную стратегическую авиацию "переписывают военную историю".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на слова Каллас на встрече министров обороны стран НАТО в четверг в Брюсселе.

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По ее словам, операция, которую называют "Павутиной", показывает, как относительно дешевые беспилотники могут уничтожать сверхдорогую авиацию, меняя саму природу современной войны.

"В прошлый уикенд мы стали свидетелями атак украинских дронов, которые фактически переписывают военную историю. Речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов для уничтожения самолетов, которые стоят миллионы. Это снова повышает цену войны для России - и заставляет ее задуматься над необходимостью мира", - заявила Каллас.

В то же время она подчеркнула, что Россия не меняет своей тактики и продолжает систематические атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины.

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"Позвольте мне напомнить вам, что нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру противоречат международному гуманитарному праву, и Россия делает это постоянно. Наш ответ не должен заключаться в том, чтобы делать шаг назад. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы оказывать большее давление на Россию, чтобы они также хотели мира", - заявила Каллас.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп восхищен спецоперацией "Павутина" украинской спецслужбы. Однако он обеспокоен, что это может осложнить его усилия по достижению мира с Россией.