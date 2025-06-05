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Новости Операция СБУ Павутина
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Операция "Павутина" переписывает военную историю, - Каллас

атака дрона на самолет стратавиации РФ

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что последние атаки украинских дронов на российскую военную стратегическую авиацию "переписывают военную историю".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на слова Каллас на встрече министров обороны стран НАТО в четверг в Брюсселе.

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По ее словам, операция, которую называют "Павутиной", показывает, как относительно дешевые беспилотники могут уничтожать сверхдорогую авиацию, меняя саму природу современной войны.

"В прошлый уикенд мы стали свидетелями атак украинских дронов, которые фактически переписывают военную историю. Речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов для уничтожения самолетов, которые стоят миллионы. Это снова повышает цену войны для России - и заставляет ее задуматься над необходимостью мира", - заявила Каллас.

В то же время она подчеркнула, что Россия не меняет своей тактики и продолжает систематические атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины.

Также читайте: МИД Украины ответил Путину: Удары по аэродромам РФ - законная самооборона

"Позвольте мне напомнить вам, что нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру противоречат международному гуманитарному праву, и Россия делает это постоянно. Наш ответ не должен заключаться в том, чтобы делать шаг назад. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы оказывать большее давление на Россию, чтобы они также хотели мира", - заявила Каллас.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп восхищен спецоперацией "Павутина" украинской спецслужбы. Однако он обеспокоен, что это может осложнить его усилия по достижению мира с Россией.

Автор: 

война (1403) Каллас Кая (230) Удары по РФ (350)


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Топ комментарии
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тепер треба знищити прифронтову кацапську авіацію
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05.06.2025 17:13 Ответить
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А нам тут вже радять відхреститись від неї. Мовляв, не треба було брати відповідальність. Це не ми, нас там немає.
Русні пече, що це українці таке перше в історії зробили, а не вони.
Тому і намагаються бодай якось викреслити, скасувати нашу участь.
Або принаймні перетворити гордість на досаду.
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05.06.2025 17:04 Ответить
В какой из воен они чтото новое внедрили, кроме мясного штурма??
В первой мировой были внедренны окопная война, авиация, артиллерия, танки, химическое оружие, и ничего русские из этого не придумали!
Вторая мировая: блицкриг, подводная тотальная война, ракетное оружие, атомная война, авианосные битвы.
Руснявые обе войны солдата кидали на амбразуру. Сейчас дроновую войну и вписали мы, но ****** орут что это их заслуга, патамушто словяне ***** придумали, а они словяне тоже!
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05.06.2025 17:18 Ответить
Никто и не предлогал отказываться,кроме местных зрадойобов которые и в бочке меда ложку говна найдут и будут смаковать?)госпади кого их мнение интересует
кацапы когда хаймарс подбили или петриот один носились месяц с разных ракурсов смаковали)
а тут такой разйоб стратег авиа покрышечной(фпв!!!за 4к км) как не похвалиться,тем паче хайпожерскую суть Зе
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05.06.2025 17:19 Ответить
Це добре, що нікого їх думка не цікавить, але спроби такі вже є.
От коли русня масово обстріляє, тоді вони й полізуть. Зараз поки пробні кулі кидають.
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05.06.2025 17:24 Ответить
кожен день повідомляли про зльоти Тушек , а зараз вже 3 день тиша,я підозрюю шо знищено більше ніж 41
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05.06.2025 17:11 Ответить
Зльоти стратегічної авіації і запуск ними крилатих ракет проводився приблизно один раз на три тижні - місяць.
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05.06.2025 17:25 Ответить
не звізди ,кожень день взлітали
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05.06.2025 17:28 Ответить
тепер треба знищити прифронтову кацапську авіацію
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05.06.2025 17:13 Ответить
"Дозвольте мені нагадати вам, що напади на цивільне населення чи цивільну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву, і Росія робить це постійно."

Террор не может быть бесконечно односторонним. Рано или поздно придется принять решение по водо, электро, газо-снабжению недружественных приграничных республик: Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской..
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05.06.2025 17:17 Ответить
Здесь у кацапов больше возможностей.Москву они защитили,стянув неадекватное к-во ПВО,а проблемы Курска и т.д. их мало волнуют.Ну кроме жителей этих регионов,но их мнение(см.выше).
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05.06.2025 17:22 Ответить
Ой не скажите. Это когда ликвидации крепостных касается.
А крепостные воют, это уже слегка иное..
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05.06.2025 17:29 Ответить
Тоді буде прийнято рішення по водовідведенню і водопостачанню всіх великих міст України.
На відміну від нас, русня можливості має.
Наприклад, в Одесі лише одна водонасосна станція і дві станції біологічного очищення стоків. Річок біля міста немає, грунтові води майже не придатні для побутового використання.
Висновки самі зробите?
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05.06.2025 17:27 Ответить
Ой да вы что! Это решение было принято еще 22 году.
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05.06.2025 17:31 Ответить
Ні, інакше б Одеса була як Миколаїв у 2022-му. Але цього немає.
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05.06.2025 17:33 Ответить
В Николаеве водоснабжение пытались отбомбить.. Там даже новую трубу тянули.
Электро по Украине массово пытались отключать. Были и отключения.
Ничего не прокатило, а в обратку пока ничего не было)))
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05.06.2025 17:37 Ответить
В Миколаєві майже рік центрального водопостачання не було зовсім.
Ну там лише трубу бахнули, бо вона на ТОТ знаходилась.
Але вибити водокачку або фільтрувальну станцію - це легко. Ракет не треба, достатньо ішакєдов.
Не здивуюсь, якщо саме у таки спосіб русня проізвєдьот акт мщєнія.
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05.06.2025 17:39 Ответить
 
 