"Паутина" - это именно то давление, которое должна почувствовать Россия, - министр обороны Литвы Шакалиене

Украинская операция "Паутина", во время которой было уничтожено немалое количество российских военных самолетов, - это именно то давление, которое Россия должна почувствовать на мирных переговорах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом во время заседания встречи в формате "Рамштайн" заявила министр обороны Довиле Шакалиене.

"Россия была и останется долгосрочной угрозой. Очевидно, что агрессор не заинтересован в реальных переговорах и мире. Поэтому необходимо не только сохранять и усиливать поддержку Украины, но и предпринимать более решительные действия союзников в отношении России. Невероятно успешная украинская операция "Паутина" - это именно то давление, которое должна почувствовать Россия, чтобы изменить отношение Путина к переговорам", - подчеркнула Шакалиене.

Она также подчеркнула необходимость ускорения поддержки Украины и подчеркнула необходимость принятия более решительных мер против России. С украинскими представителями обсуждались критические потребности украинской армии в вооружении.

Министр также приветствовала решение Германии снять ограничения на дальность действия оружия, отправляемого в Украину.

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"Такое решение позволит Украине более эффективно защищать себя и сдерживать противника. Это пример того, как должны действовать союзники, чтобы добиться реального изменения поведения России", - отметила министр.

В пресс-релизе подчеркивается, что Литва продолжает оказывать разностороннюю военную поддержку Украине и продолжает придерживаться своих обязательств. Вместе с Исландией она возглавляет Коалицию по разминированию и регулярно поставляет оборудование для разминирования саперным подразделениям Украины.

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.