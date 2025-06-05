Операция "Паутина" была направлена на защиту жизней украинцев, - Украина в ОБСЕ

Спецоперация "Паутина", наряду с другими последними атаками Сил обороны Украины на военные объекты на территории РФ, были пропорциональными, целенаправленными и направленными на защиту жизней украинцев и европейцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ

"Несмотря на огромные потери, Россия продолжает эскалацию. Только в мае в Украине зафиксировано более 2 300 воздушных тревог. В ночь на 1 июня по украинской территории было запущено почти 500 иранских беспилотников, 3 баллистические ракеты "Искандер-М/КН-23" и 4 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К". И все же - Украина держится", - отметила в своем выступлении украинский дипломат.

Она подчеркнула, что согласно статье 51 Устава ООН, Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону.

"Наши действия направлены исключительно на законные военные цели в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы не бьем по гражданскому населению - мы уничтожаем военную машину агрессора", - подчеркнула Костенко.

Она указала на масштабную специальную операцию "Паутина", когда 1 июня были атакованы российские стратегические бомбардировщики. По ее словам, разведданные подтверждали: "указанные самолеты готовились к новому массированному удару по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины".

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"Эти оборонительные действия демонстрируют способность и решимость Украины уменьшить потенциал России к ведению войны - с полным соблюдением норм международного гуманитарного права. Они являются законными, пропорциональными и направленными на защиту человеческих жизней - украинских и европейских", - заявила украинский дипломат.

На этом фоне заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ указала на то, что в последние недели Силы обороны Украины осуществили ряд точных и успешных ударов по стратегическим военным объектам РФ, в частности на временно оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет, в частности, о заводе-производителе беспилотников "Кронштадт" в Дубне (Московская обл.), а также о заводе "Радуга" (Дубна), который производит крылатые ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК - "часто применяемые Россией против гражданских целей в Украине". Кроме того, Силы обороны Украины поразили завод "Ангстрем" (Московская обл.), разрабатывающий микроэлектронику для российского ВПК и Дмитровский химзавод (Ивановская обл.), который производит компоненты для взрывчатки, порохов, авиационного и ракетного топлива. А 29 мая украинские Силы беспилотных систем поразили станцию РЭБ "Борисоглебск-2" с расстояния 70 км, существенно снизив возможности РФ в электронной войне.

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.