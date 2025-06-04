РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7070 посетителей онлайн
Новости Операция СБУ Павутина
1 530 29

Китай об атаке Украины на российские аэродромы: Призываем к охлаждению ситуации

Китай

Китай прокомментировал удар Украины по российским военным аэродромам. Пекин призвал стороны "к охлаждению конфликта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос журналиста о недавней украинской операции, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что позиция КНР является "последовательной и четкой".

"Китай призывает все стороны придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации, а именно: не распространять огонь на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", - заявил он.

Лю Пэнгю также добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакты с международным сообществом и играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса".

Читайте: Чтобы война в Украине закончилась, необходимо заставить Китай помочь ее прекратить, - сенатор Грэм

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

Китай (3038) война в Украине (4650)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Натякнути китайцям - що в разі чого , в Тайваню , вистачить і контейнерів і ФПВшок ...
показать весь комментарий
04.06.2025 23:49 Ответить
+10
А со слуілася, тавалісч? Ктота кавота абідєла? Айяйяй! Нєхаласо!
показать весь комментарий
04.06.2025 23:50 Ответить
+7
Україна холодна - це на рашці гарячі голови - Китай не хоче присадити васала?
показать весь комментарий
04.06.2025 23:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В шоці косоглазі , а ж очі повилазили!Думали , що вони першими застосують таку тактику, а тут Україна опустила пуйла .
показать весь комментарий
04.06.2025 23:47 Ответить
Україна холодна - це на рашці гарячі голови - Китай не хоче присадити васала?
показать весь комментарий
04.06.2025 23:49 Ответить
Натякнути китайцям - що в разі чого , в Тайваню , вистачить і контейнерів і ФПВшок ...
показать весь комментарий
04.06.2025 23:49 Ответить
А со слуілася, тавалісч? Ктота кавота абідєла? Айяйяй! Нєхаласо!
показать весь комментарий
04.06.2025 23:50 Ответить
О бенефіціар війни проснувся) Що пересрали? Отак просто дрон може приїхати у фурі за 100 км до літака ***** та Сі і все, доведеться нового генсека обирати..
показать весь комментарий
04.06.2025 23:53 Ответить
4 лютого 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, путін та Сі Цзіньпін задекларували партнерство "без меж".

"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", -
писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
показать весь комментарий
04.06.2025 23:53 Ответить
36 років тому в ніч з третього на четверте червня на площі Тяньаньмень та на вулицях Пекіна китайська армія жорстоко придушила народні протести.

Від 15 квітня по четверте червня 1989 року в Китайській Народній Республіці спалахнули протести, рушійною силою яких були студенти.
Після смерті Мао Цзедуна, багаторічного лідера Китаю, який будував у країні соціалізм, вона спробувала взяти рух на реформи. Тоді почалася організація ринкової економіки, а політична система, встановлена Мао Цзедуном, була навіть дещо лібералізована. Утім, загальна ситуація в країні бажала кращого та мала всі ознаки тоталітаризму, як-от відсутність свободи слова, репресії, контроль над економікою, пресою.

На початку травня на площі Тяньаньмень демонстранти розбили наметове містечко, де почали проводити політичні виступи. Але влада, попри всі заклики мітингарів, вести відкритий діалог відмовлялася та оголосила, що КНР в небезпеці, після чого повністю заборонила будь-які акції протесту. За кілька днів, наприкінці травня 1989 року, в Пекіні оголосили воєнний стан, а студентів назвали антиурядовими заколотниками. Їх вирішили остаточно розігнати.

Пізно ввечері третього червня до Пекіна увійшли військові. Протестувальники були готові та забарикадувалися, почалися жорсткі зіткнення. Армія отримала наказ стріляти на ураження. Зрештою військові перемогли й мітингарі покинули площу.

Точні дані щодо кількості загиблих невідомі досі. Дані здебільшого спираються на свідчення очевидців, тому різняться. Згідно з даними КНР, офіційно загинули 200 осіб, з них 36 студенти, 10 солдатів та 13 представників інших силових структур, а ще близько 7 000 поранено. Розвідка блоку НАТО говорить, що за час протестів вбили 7000 осіб (6000 цивільних і 1000 солдатів). Деякі дослідники впевнені, що точна кількість жертв ніколи не буде оприлюднена.
показать весь комментарий
04.06.2025 23:58 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 00:04 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 00:06 Ответить
Щостюь запізнилися китайці. На місяць знову літали, чи пильнували, щоб пуцинський чемодан не протік?, 🤔
показать весь комментарий
04.06.2025 23:53 Ответить
А охолодять кацапів в моргу, якщо раніше свині не зжеруть.
показать весь комментарий
04.06.2025 23:54 Ответить
Ну-да... Ну-да...
А самі побігли клепати свої "доміки для дронів" - в них же під боком купа американських авіа-баз...
показать весь комментарий
04.06.2025 23:55 Ответить
Рис погано впливає на мізки представників деяких рас.
показать весь комментарий
04.06.2025 23:56 Ответить
То есть, когда каждую ночь, по Украине летят дроны/ракеты, то рф таким образом демонстрирует готовность к миру/переговорам... Причем, в большинстве случаев, они все летят именно по гражданской инфраструктуре.

А когда в рф, прилетело именно по военный инфраструктуре, технике и при этом не было целенаправленных жертв среди гражданских, то это "эскалация"...

Как же за****о это лицемерие... Поскорей бы уже "весь мир в труху".
показать весь комментарий
04.06.2025 23:57 Ответить
сосіть панду казлоглазі...
показать весь комментарий
04.06.2025 23:57 Ответить
Забыли китай спросить. Чтобы такое запрашивать, нужно быть хотя бы нейтральной страной, а сегодняшний китай спонсирует захватническую войну рф, потому идет лесом со своими хотелками.
показать весь комментарий
04.06.2025 23:59 Ответить
***** вже й Сі подзвонив пожалітися? Цікаво, кого ви закливаєте? Хто почав війну і заліз в чужу країну і продовжує наступати? Якби щось китайози дійсно хотіли миру то щелчком двох пальців змусили б ***** припинити і притягнули б ***** на переговори. А так в усіх істерика що Україна за ніч переполовинила всю рашистську стратегічну авіацію
показать весь комментарий
05.06.2025 00:00 Ответить
клоуни
показать весь комментарий
05.06.2025 00:00 Ответить
кажуть хлопці запити на арендування вантажівок зашкалює....
показать весь комментарий
05.06.2025 00:01 Ответить
Насправді те , що зробила Україна 3 дні тому й досі тримає у шоці весь світ ! Україна вкотре здивувала , а т.зв "великі держави" , раптом , усвідомили свою вразливість і слаькість - неважливо який , в тебе , ядерний арсенал і яка армія - якщо проти иебе воює противник з мізками - тобі хана !
показать весь комментарий
05.06.2025 00:01 Ответить
***** китайозів. разом з касапами
показать весь комментарий
05.06.2025 00:17 Ответить
Ця китайська потвора про що взагалі тявкає??? Це воно кому три принципи виставляє??? От жовторилі піздюки!!!!
показать весь комментарий
05.06.2025 00:18 Ответить
А коли російські ракети вбивають цивільних та дітей то вони курв@ мовчки спостерігають, г@ндони
показать весь комментарий
05.06.2025 00:22 Ответить
Підтримую! Ще з десяток таких ударів, і Кацапія охолоне.
показать весь комментарий
05.06.2025 00:23 Ответить
от саме недопущення кацапської ескалації та примусове охолодження ситуації і були втілені.
показать весь комментарий
05.06.2025 00:24 Ответить
А чого ж так ємоційно Китай не реагував до цього, коли лаптеногі бомбадували в Украіні дитячі лікарні та пологові будинки, коли вони били ракетами по дитячих майданчиках і переповнених вокзалах і торгових центрах, коли обстрілювали системами залпового вогню центри міст....Але ж тільки зараз коли козломордні отримали добрячих звіздюлей по іхнім військовим аєродромам, вузькоглазі раптово заволали не поширювати вогонь на поле бою, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я ......А вибачте, а до цього що то було, не єскалація , ні? І роздувати більше полум'я вже й так немає куди......І цей заклик має бути явно не в нашу адресу.... Бо не ми розпалювали цей вогонь війни.....
показать весь комментарий
05.06.2025 00:25 Ответить
У мразокомуняк то "не війна". А от коли ріжуть активи агресора - вассала Пух-Сі то "ескалація і війна". Бо у дацзибао по методичці це "конфлікт".
показать весь комментарий
05.06.2025 00:28 Ответить
Падли....
Будьте ви..... вирізані патріотами ханського та уйгурських народів!!!
🐶🐷🐸😡🤬
показать весь комментарий
05.06.2025 00:26 Ответить
китайці зараз би самі могли добити кацапо бомбери і все звалити на Україну. якби у сі були мізки, а не комуністичне лайно
показать весь комментарий
05.06.2025 00:35 Ответить
 
 