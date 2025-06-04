Китай об атаке Украины на российские аэродромы: Призываем к охлаждению ситуации

Китай прокомментировал удар Украины по российским военным аэродромам. Пекин призвал стороны "к охлаждению конфликта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос журналиста о недавней украинской операции, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что позиция КНР является "последовательной и четкой".

"Китай призывает все стороны придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации, а именно: не распространять огонь на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", - заявил он.

Лю Пэнгю также добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакты с международным сообществом и играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса".

Читайте: Чтобы война в Украине закончилась, необходимо заставить Китай помочь ее прекратить, - сенатор Грэм

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.