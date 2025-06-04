Китай об атаке Украины на российские аэродромы: Призываем к охлаждению ситуации
Китай прокомментировал удар Украины по российским военным аэродромам. Пекин призвал стороны "к охлаждению конфликта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос журналиста о недавней украинской операции, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что позиция КНР является "последовательной и четкой".
"Китай призывает все стороны придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации, а именно: не распространять огонь на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", - заявил он.
Лю Пэнгю также добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакты с международным сообществом и играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса".
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", -
писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
Від 15 квітня по четверте червня 1989 року в Китайській Народній Республіці спалахнули протести, рушійною силою яких були студенти.
Після смерті Мао Цзедуна, багаторічного лідера Китаю, який будував у країні соціалізм, вона спробувала взяти рух на реформи. Тоді почалася організація ринкової економіки, а політична система, встановлена Мао Цзедуном, була навіть дещо лібералізована. Утім, загальна ситуація в країні бажала кращого та мала всі ознаки тоталітаризму, як-от відсутність свободи слова, репресії, контроль над економікою, пресою.
На початку травня на площі Тяньаньмень демонстранти розбили наметове містечко, де почали проводити політичні виступи. Але влада, попри всі заклики мітингарів, вести відкритий діалог відмовлялася та оголосила, що КНР в небезпеці, після чого повністю заборонила будь-які акції протесту. За кілька днів, наприкінці травня 1989 року, в Пекіні оголосили воєнний стан, а студентів назвали антиурядовими заколотниками. Їх вирішили остаточно розігнати.
Пізно ввечері третього червня до Пекіна увійшли військові. Протестувальники були готові та забарикадувалися, почалися жорсткі зіткнення. Армія отримала наказ стріляти на ураження. Зрештою військові перемогли й мітингарі покинули площу.
Точні дані щодо кількості загиблих невідомі досі. Дані здебільшого спираються на свідчення очевидців, тому різняться. Згідно з даними КНР, офіційно загинули 200 осіб, з них 36 студенти, 10 солдатів та 13 представників інших силових структур, а ще близько 7 000 поранено. Розвідка блоку НАТО говорить, що за час протестів вбили 7000 осіб (6000 цивільних і 1000 солдатів). Деякі дослідники впевнені, що точна кількість жертв ніколи не буде оприлюднена.
А самі побігли клепати свої "доміки для дронів" - в них же під боком купа американських авіа-баз...
А когда в рф, прилетело именно по военный инфраструктуре, технике и при этом не было целенаправленных жертв среди гражданских, то это "эскалация"...
Как же за****о это лицемерие... Поскорей бы уже "весь мир в труху".
Будьте ви..... вирізані патріотами ханського та уйгурських народів!!!
🐶🐷🐸😡🤬