Китай про атаку України на російські аеродроми: Закликаємо до охолодження ситуації

Китай прокоментував удар України по російським військовим аеродромах. Пекін закликав сторони "до охолодження конфлікту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналіста про нещодавню українську операцію, речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що позиція КНР є "послідовною і чіткою".

"Китай закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" для охолодження ситуації, а саме: не поширювати вогонь на поле бою, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я", – заявив він.

Лю Пенгю також додав, що Пекін і надалі буде підтримувати контакти з міжнародним співтовариством та відіграватиме "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи".

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.