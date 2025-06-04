Китай про атаку України на російські аеродроми: Закликаємо до охолодження ситуації
Китай прокоментував удар України по російським військовим аеродромах. Пекін закликав сторони "до охолодження конфлікту".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання журналіста про нещодавню українську операцію, речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що позиція КНР є "послідовною і чіткою".
"Китай закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" для охолодження ситуації, а саме: не поширювати вогонь на поле бою, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я", – заявив він.
Лю Пенгю також додав, що Пекін і надалі буде підтримувати контакти з міжнародним співтовариством та відіграватиме "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи".
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", -
писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
Від 15 квітня по четверте червня 1989 року в Китайській Народній Республіці спалахнули протести, рушійною силою яких були студенти.
Після смерті Мао Цзедуна, багаторічного лідера Китаю, який будував у країні соціалізм, вона спробувала взяти рух на реформи. Тоді почалася організація ринкової економіки, а політична система, встановлена Мао Цзедуном, була навіть дещо лібералізована. Утім, загальна ситуація в країні бажала кращого та мала всі ознаки тоталітаризму, як-от відсутність свободи слова, репресії, контроль над економікою, пресою.
На початку травня на площі Тяньаньмень демонстранти розбили наметове містечко, де почали проводити політичні виступи. Але влада, попри всі заклики мітингарів, вести відкритий діалог відмовлялася та оголосила, що КНР в небезпеці, після чого повністю заборонила будь-які акції протесту. За кілька днів, наприкінці травня 1989 року, в Пекіні оголосили воєнний стан, а студентів назвали антиурядовими заколотниками. Їх вирішили остаточно розігнати.
Пізно ввечері третього червня до Пекіна увійшли військові. Протестувальники були готові та забарикадувалися, почалися жорсткі зіткнення. Армія отримала наказ стріляти на ураження. Зрештою військові перемогли й мітингарі покинули площу.
Точні дані щодо кількості загиблих невідомі досі. Дані здебільшого спираються на свідчення очевидців, тому різняться. Згідно з даними КНР, офіційно загинули 200 осіб, з них 36 студенти, 10 солдатів та 13 представників інших силових структур, а ще близько 7 000 поранено. Розвідка блоку НАТО говорить, що за час протестів вбили 7000 осіб (6000 цивільних і 1000 солдатів). Деякі дослідники впевнені, що точна кількість жертв ніколи не буде оприлюднена.
А самі побігли клепати свої "доміки для дронів" - в них же під боком купа американських авіа-баз...
А когда в рф, прилетело именно по военный инфраструктуре, технике и при этом не было целенаправленных жертв среди гражданских, то это "эскалация"...
Как же за****о это лицемерие... Поскорей бы уже "весь мир в труху".