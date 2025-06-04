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Новини Операція СБУ Павутина
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Китай про атаку України на російські аеродроми: Закликаємо до охолодження ситуації

Китай

Китай прокоментував удар України по російським військовим аеродромах. Пекін закликав сторони "до охолодження конфлікту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналіста про нещодавню українську операцію, речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що позиція КНР є "послідовною і чіткою".

"Китай закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" для охолодження ситуації, а саме: не поширювати вогонь на поле бою, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я", – заявив він.

Лю Пенгю також додав, що Пекін і надалі буде підтримувати контакти з міжнародним співтовариством та відіграватиме "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи".

Читайте: Щоб війна в Україні закінчилася, необхідно змусити Китай допомогти її припинити, - сенатор Грем

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

Китай (4691) війна в Україні (4685)


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Топ коментарі
+5
Натякнути китайцям - що в разі чого , в Тайваню , вистачить і контейнерів і ФПВшок ...
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04.06.2025 23:49 Відповісти
+3
Україна холодна - це на рашці гарячі голови - Китай не хоче присадити васала?
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04.06.2025 23:49 Відповісти
+3
А со слуілася, тавалісч? Ктота кавота абідєла? Айяйяй! Нєхаласо!
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04.06.2025 23:50 Відповісти
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В шоці косоглазі , а ж очі повилазили!Думали , що вони першими застосують таку тактику, а тут Україна опустила пуйла .
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04.06.2025 23:47 Відповісти
Україна холодна - це на рашці гарячі голови - Китай не хоче присадити васала?
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04.06.2025 23:49 Відповісти
Натякнути китайцям - що в разі чого , в Тайваню , вистачить і контейнерів і ФПВшок ...
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04.06.2025 23:49 Відповісти
А со слуілася, тавалісч? Ктота кавота абідєла? Айяйяй! Нєхаласо!
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04.06.2025 23:50 Відповісти
О бенефіціар війни проснувся) Що пересрали? Отак просто дрон може приїхати у фурі за 100 км до літака ***** та Сі і все, доведеться нового генсека обирати..
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04.06.2025 23:53 Відповісти
4 лютого 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, путін та Сі Цзіньпін задекларували партнерство "без меж".

"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", -
писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
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04.06.2025 23:53 Відповісти
36 років тому в ніч з третього на четверте червня на площі Тяньаньмень та на вулицях Пекіна китайська армія жорстоко придушила народні протести.

Від 15 квітня по четверте червня 1989 року в Китайській Народній Республіці спалахнули протести, рушійною силою яких були студенти.
Після смерті Мао Цзедуна, багаторічного лідера Китаю, який будував у країні соціалізм, вона спробувала взяти рух на реформи. Тоді почалася організація ринкової економіки, а політична система, встановлена Мао Цзедуном, була навіть дещо лібералізована. Утім, загальна ситуація в країні бажала кращого та мала всі ознаки тоталітаризму, як-от відсутність свободи слова, репресії, контроль над економікою, пресою.

На початку травня на площі Тяньаньмень демонстранти розбили наметове містечко, де почали проводити політичні виступи. Але влада, попри всі заклики мітингарів, вести відкритий діалог відмовлялася та оголосила, що КНР в небезпеці, після чого повністю заборонила будь-які акції протесту. За кілька днів, наприкінці травня 1989 року, в Пекіні оголосили воєнний стан, а студентів назвали антиурядовими заколотниками. Їх вирішили остаточно розігнати.

Пізно ввечері третього червня до Пекіна увійшли військові. Протестувальники були готові та забарикадувалися, почалися жорсткі зіткнення. Армія отримала наказ стріляти на ураження. Зрештою військові перемогли й мітингарі покинули площу.

Точні дані щодо кількості загиблих невідомі досі. Дані здебільшого спираються на свідчення очевидців, тому різняться. Згідно з даними КНР, офіційно загинули 200 осіб, з них 36 студенти, 10 солдатів та 13 представників інших силових структур, а ще близько 7 000 поранено. Розвідка блоку НАТО говорить, що за час протестів вбили 7000 осіб (6000 цивільних і 1000 солдатів). Деякі дослідники впевнені, що точна кількість жертв ніколи не буде оприлюднена.
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04.06.2025 23:58 Відповісти
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05.06.2025 00:04 Відповісти
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05.06.2025 00:06 Відповісти
Щостюь запізнилися китайці. На місяць знову літали, чи пильнували, щоб пуцинський чемодан не протік?, 🤔
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04.06.2025 23:53 Відповісти
А охолодять кацапів в моргу, якщо раніше свині не зжеруть.
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04.06.2025 23:54 Відповісти
Ну-да... Ну-да...
А самі побігли клепати свої "доміки для дронів" - в них же під боком купа американських авіа-баз...
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04.06.2025 23:55 Відповісти
Рис погано впливає на мізки представників деяких рас.
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04.06.2025 23:56 Відповісти
То есть, когда каждую ночь, по Украине летят дроны/ракеты, то рф таким образом демонстрирует готовность к миру/переговорам... Причем, в большинстве случаев, они все летят именно по гражданской инфраструктуре.

А когда в рф, прилетело именно по военный инфраструктуре, технике и при этом не было целенаправленных жертв среди гражданских, то это "эскалация"...

Как же за****о это лицемерие... Поскорей бы уже "весь мир в труху".
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04.06.2025 23:57 Відповісти
сосіть панду казлоглазі...
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04.06.2025 23:57 Відповісти
Забыли китай спросить. Чтобы такое запрашивать, нужно быть хотя бы нейтральной страной, а сегодняшний китай спонсирует захватническую войну рф, потому идет лесом со своими хотелками.
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04.06.2025 23:59 Відповісти
***** вже й Сі подзвонив пожалітися? Цікаво, кого ви закливаєте? Хто почав війну і заліз в чужу країну і продовжує наступати? Якби щось китайози дійсно хотіли миру то щелчком двох пальців змусили б ***** припинити і притягнули б ***** на переговори. А так в усіх істерика що Україна за ніч переполовинила всю рашистську стратегічну авіацію
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05.06.2025 00:00 Відповісти
клоуни
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05.06.2025 00:00 Відповісти
кажуть хлопці запити на арендування вантажівок зашкалює....
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05.06.2025 00:01 Відповісти
Насправді те , що зробила Україна 3 дні тому й досі тримає у шоці весь світ ! Україна вкотре здивувала , а т.зв "великі держави" , раптом , усвідомили свою вразливість і слаькість - неважливо який , в тебе , ядерний арсенал і яка армія - якщо проти иебе воює противник з мізками - тобі хана !
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05.06.2025 00:01 Відповісти
 
 