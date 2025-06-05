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Новини Операція СБУ Павутина
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Операція "Павутина" була спрямована на захист життів українців, - Україна в ОБСЄ

ОБСЄ

Спецоперація "Павутина", поруч з іншими останніми атаками Сил оборони України на військові об’єкти на території РФ, були пропорційними, цілеспрямованими та спрямованими на захист життів українців і європейців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ

"Попри величезні втрати, Росія продовжує ескалацію. Лише у травні в Україні зафіксовано понад 2 300 повітряних тривог. У ніч на 1 червня по українській території було запущено майже 500 іранських безпілотників, 3 балістичні ракети "Іскандер-М/КН-23" та 4 крилаті ракети Х-101, "Іскандер-К". І все ж - Україна тримається", - зазначила у своєму виступі українська дипломатка.

Вона підкреслила, що згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону.

"Наші дії спрямовані виключно на законні військові цілі відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми не б’ємо по цивільному населенню – ми знищуємо військову машину агресора", - наголосила Костенко.

Вона вказала на масштабну спеціальну операцію "Павутина", коли 1 червня були атаковані російські стратегічні бомбардувальники. За її словами, розвіддані підтверджували: "зазначені літаки готувалися до нового масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України".

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"Ці оборонні дії демонструють здатність і рішучість України зменшити потенціал Росії до ведення війни - з повним дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Вони є законними, пропорційними та спрямованими на захист людських життів - українських і європейських", - заявила українська дипломатка.

На цьому тлі заступниця очільника місії України при ОБСЄ вказала на те, що останніми тижнями Сили оборони України здійснили низку точних та успішних ударів по стратегічних військових об’єктах РФ, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, мова йде, зокрема, про завод-виробник безпілотників "Кронштадт" у Дубні (Московська обл.), а також про завод "Радуга" (Дубна), який виробляє крилаті ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК - "часто застосовувані Росією проти цивільних цілей в Україні". Крім того, Сили оборони України вразили завод "Ангстрем" (Московська обл.), що розробляє мікроелектроніку для російського ВПК та Дмитрівський хімзавод (Івановська обл.), який виробляє компоненти для вибухівки, порохів, авіаційного й ракетного палива. А 29 травня українські Сили безпілотних систем вразили станцію РЕБ "Борисоглєбск-2" з відстані 70 км, суттєво знизивши можливості РФ в електронній війні.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

ОБСЄ (3510) аеродром (311)


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Топ коментарі
+9
блін, ви щє повиправдовуйтесь...
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05.06.2025 07:24 Відповісти
+4
Росіяни повинні знати, що їх дістануть і в Москві і на Камчатці.
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05.06.2025 07:24 Відповісти
+4
знищіли те що вбиває наших дітей.
і далі будемо так робити.
от і вся відповідь.
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05.06.2025 07:29 Відповісти
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Росіяни повинні знати, що їх дістануть і в Москві і на Камчатці.
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05.06.2025 07:24 Відповісти
блін, ви щє повиправдовуйтесь...
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05.06.2025 07:24 Відповісти
літаки то перестали літати , було пошкоджено більше 41
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05.06.2025 07:25 Відповісти
Китай, США та РФ висунули недовольство, і це результат сіюмінутного піара Малюка та Зеленського та пов'язаного з ним побєдобєсія. (Свого часу балабол Юсов з ГУРа викликав дипломатичний скандал з Афрікою та ООН на рівному місці.) А так би мовчали, всі знали би, що це ми, але дебільні претензії США та Китаю могди би йти лісом. Но балабольство наше все.
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05.06.2025 07:29 Відповісти
які претензії? яке недовольство? посмердять ще день і затихнуть! та вже затихають....
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05.06.2025 07:36 Відповісти
нема в новинах шо десь в Немитой взлітають ту22 ту95
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05.06.2025 07:29 Відповісти
знищіли те що вбиває наших дітей.
і далі будемо так робити.
от і вся відповідь.
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05.06.2025 07:29 Відповісти
у кацапських літаків тепер то крила ломить то хвіст отваливаєтся
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05.06.2025 07:32 Відповісти
рудий і пуйло всі однаково плакали
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05.06.2025 07:33 Відповісти
Цікавий світ - твою країну утюжать 4 роки і війна 11 років етнос зменшився на 40% І ЩЕ ТРЕБА ВИПРАВДОВУВАТИСЬ ЗА ЗАХИСТ

це просто сюр абсолютний
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05.06.2025 07:34 Відповісти
тому що цією проклятою планетою керують СА-ТА-НІС-ТИ!
для сатаністів життя людини - це НІ-ЩО!

я тобі навіть більше напишу: якби в України була ядерка і вона РОЗ'***** В НОЛЬ кривавий сатанінський кремль, то Україна би стала країною номер один в світі. так само, як сша стали номер один після того, як РОЗ'***** В НОЛЬ хіросіму і нагасакі.
жоден дебіл не посмів навіть заїкнутись проти піндосів після атаки ядерками на япошок. і це при тому, що там вони спопелили в більшості цивільних!
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05.06.2025 07:41 Відповісти
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 992 750 осіб (+930 за добу)
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05.06.2025 07:48 Відповісти
Етнос зменшився на 40%? иляш,де ти таке тупе взялося!?🤪🤪
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05.06.2025 08:16 Відповісти
Потрібно також вбивати їхніх "дипломатів" по всьому світу,бо кацапа збочена розуміє тільки силу.
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05.06.2025 07:56 Відповісти
 
 