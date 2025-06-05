Операція "Павутина" була спрямована на захист життів українців, - Україна в ОБСЄ

Спецоперація "Павутина", поруч з іншими останніми атаками Сил оборони України на військові об’єкти на території РФ, були пропорційними, цілеспрямованими та спрямованими на захист життів українців і європейців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ

"Попри величезні втрати, Росія продовжує ескалацію. Лише у травні в Україні зафіксовано понад 2 300 повітряних тривог. У ніч на 1 червня по українській території було запущено майже 500 іранських безпілотників, 3 балістичні ракети "Іскандер-М/КН-23" та 4 крилаті ракети Х-101, "Іскандер-К". І все ж - Україна тримається", - зазначила у своєму виступі українська дипломатка.

Вона підкреслила, що згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону.

"Наші дії спрямовані виключно на законні військові цілі відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми не б’ємо по цивільному населенню – ми знищуємо військову машину агресора", - наголосила Костенко.

Вона вказала на масштабну спеціальну операцію "Павутина", коли 1 червня були атаковані російські стратегічні бомбардувальники. За її словами, розвіддані підтверджували: "зазначені літаки готувалися до нового масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України".

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"Ці оборонні дії демонструють здатність і рішучість України зменшити потенціал Росії до ведення війни - з повним дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Вони є законними, пропорційними та спрямованими на захист людських життів - українських і європейських", - заявила українська дипломатка.

На цьому тлі заступниця очільника місії України при ОБСЄ вказала на те, що останніми тижнями Сили оборони України здійснили низку точних та успішних ударів по стратегічних військових об’єктах РФ, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, мова йде, зокрема, про завод-виробник безпілотників "Кронштадт" у Дубні (Московська обл.), а також про завод "Радуга" (Дубна), який виробляє крилаті ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК - "часто застосовувані Росією проти цивільних цілей в Україні". Крім того, Сили оборони України вразили завод "Ангстрем" (Московська обл.), що розробляє мікроелектроніку для російського ВПК та Дмитрівський хімзавод (Івановська обл.), який виробляє компоненти для вибухівки, порохів, авіаційного й ракетного палива. А 29 травня українські Сили безпілотних систем вразили станцію РЕБ "Борисоглєбск-2" з відстані 70 км, суттєво знизивши можливості РФ в електронній війні.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.