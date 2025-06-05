"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне

Українська операція "Павутина", під час якої було знищено чималу кількість російських військових літаків, - це саме той тиск, який Росія має відчути на мирних переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це під час засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне.

"Росія була і залишиться довгостроковою загрозою. Очевидно, що агресор не зацікавлений у реальних переговорах і мирі. Тому необхідно не тільки зберігати і посилювати підтримку України, а й робити більш рішучі дії союзників щодо Росії. Неймовірно успішна українська операція "Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, щоб змінити ставлення Путіна до перемовин", - наголосила Шакалієне.

Вона також підкреслила необхідність прискорення підтримки України та наголосила на вжиття більш рішучих заходів проти Росії. З українськими представниками обговорювалися критичні потреби української армії в озброєнні.

Міністр також привітала рішення Німеччини зняти обмеження на дальність дії зброї, що відправляється в Україну.

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"Таке рішення дасть змогу Україні більш ефективно захищати себе і стримувати противника. Це приклад того, як мають діяти союзники, щоб домогтися реальної зміни поведінки Росії", - зазначила міністр.

У пресрелізі підкреслюється, що Литва продовжує надавати різнобічну військову підтримку Україні і продовжує дотримуватися своїх зобов'язань. Разом з Ісландією вона очолює Коаліцію з розмінування і регулярно постачає обладнання для розмінування саперним підрозділам України.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.