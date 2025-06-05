Операція "Павутина" переписує військову історію, - Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні атаки українських дронів на російську військову стратегічну авіацію "переписують військову історію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на слова Каллас на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у четвер в Брюсселі.

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За її словами, операція, яку називають "Павутиною", показує, як відносно дешеві безпілотники можуть знищувати наддорогу авіацію, змінюючи саму природу сучасної війни.

"Минулого вікенду ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для Росії – і змушує її замислитися над необхідністю миру", – заявила Каллас.

Водночас вона наголосила, що Росія не змінює своєї тактики і продовжує систематичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру України.

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"Дозвольте мені нагадати вам, що напади на цивільне населення чи цивільну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву, і Росія робить це постійно. Наша відповідь не повинна полягати в тому, щоб робити крок назад. Наша відповідь повинна полягати в тому, щоб чинити більший тиск на Росію, щоб вони також хотіли миру", – заявила Каллас.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп захопився спецоперацією "Павутина" української спецслужби. Однак він стурбований, що це може ускладнити його зусилля щодо досягнення миру з Росією.