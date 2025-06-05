Операція "Павутина" переписує військову історію, - Каллас
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні атаки українських дронів на російську військову стратегічну авіацію "переписують військову історію".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на слова Каллас на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у четвер в Брюсселі.
За її словами, операція, яку називають "Павутиною", показує, як відносно дешеві безпілотники можуть знищувати наддорогу авіацію, змінюючи саму природу сучасної війни.
"Минулого вікенду ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для Росії – і змушує її замислитися над необхідністю миру", – заявила Каллас.
Водночас вона наголосила, що Росія не змінює своєї тактики і продовжує систематичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру України.
"Дозвольте мені нагадати вам, що напади на цивільне населення чи цивільну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву, і Росія робить це постійно. Наша відповідь не повинна полягати в тому, щоб робити крок назад. Наша відповідь повинна полягати в тому, щоб чинити більший тиск на Росію, щоб вони також хотіли миру", – заявила Каллас.
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп захопився спецоперацією "Павутина" української спецслужби. Однак він стурбований, що це може ускладнити його зусилля щодо досягнення миру з Росією.
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Русні пече, що це українці таке перше в історії зробили, а не вони.
Тому і намагаються бодай якось викреслити, скасувати нашу участь.
Або принаймні перетворити гордість на досаду.
В первой мировой были внедренны окопная война, авиация, артиллерия, танки, химическое оружие, и ничего русские из этого не придумали!
Вторая мировая: блицкриг, подводная тотальная война, ракетное оружие, атомная война, авианосные битвы.
Руснявые обе войны солдата кидали на амбразуру. Сейчас дроновую войну и вписали мы, но ****** орут что это их заслуга, патамушто словяне ***** придумали, а они словяне тоже!
кацапы когда хаймарс подбили или петриот один носились месяц с разных ракурсов смаковали)
а тут такой разйоб стратег авиа покрышечной(фпв!!!за 4к км) как не похвалиться,тем паче хайпожерскую суть Зе
От коли русня масово обстріляє, тоді вони й полізуть. Зараз поки пробні кулі кидають.
Террор не может быть бесконечно односторонним. Рано или поздно придется принять решение по водо, электро, газо-снабжению недружественных приграничных республик: Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской..
А крепостные воют, это уже слегка иное..
На відміну від нас, русня можливості має.
Наприклад, в Одесі лише одна водонасосна станція і дві станції біологічного очищення стоків. Річок біля міста немає, грунтові води майже не придатні для побутового використання.
Висновки самі зробите?
Электро по Украине массово пытались отключать. Были и отключения.
Ничего не прокатило, а в обратку пока ничего не было)))
Ну там лише трубу бахнули, бо вона на ТОТ знаходилась.
Але вибити водокачку або фільтрувальну станцію - це легко. Ракет не треба, достатньо ішакєдов.
Не здивуюсь, якщо саме у таки спосіб русня проізвєдьот акт мщєнія.